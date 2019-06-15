"Его убили ножом в сердце" - полтавчане почтили погибшего в АТО

Фото: Вадим Патык

15 июня на Центральном городском кладбище Полтавы почтили память погибшего в АТО, Николая Чепиги. Датой его смерти считают 17 июня. Именно тогда он попал в плен.

Андрей Кошман, товарищ погибшего, говорит, что познакомился с ним в 2014 году.

"В марте мы пошли в военкомат. Хотели защищать Украину. Там и познакомились. Впоследствии вместе до батальона "Айдар" попали. Николай был очень порядочным и честным человеком. Любил свою семью и родину. На войну ушел по зову сердца, а не по какие-то материальные блага. Вместе с пятью полтавчанами, он попал в плен. Сепаратисты его пытали и убили ножом в сердце. Уже мертвым его привезли на Полтавщину. Николая похоронили 6 июля ", - рассказал Кошман.

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Тарас Синяговский служил в "Айдаре" вместе с Чепигой. Он был одним из тех, кто в тот день попал в плен.

"Это произошло рядом с поселком Металлист. Совсем рядом с Луганском. Мы ехали на танке и попали в засаду. С Николаем я очень хорошо дружил. Еще из полтавского военкомата вместе держались. Он умел отвлечь от войны. Особенно в те моменты когда с дочкой по телефону общался. Ей тогда 3 года было. Они часто созванивались. Николай узнавал как у нее дела. В нашем батальоне были разные люди. Некоторые очень паниковали на войне. Николай же был всегда спокоен. Крепко держал себя в руках ", - отметил Синяговский.

Жена покойного, Ирина Чепига, прожила с Николаем около 15 лет. Перед тем, как человек попал в плен она не знала, что он в АТО.

"Мы познакомились в 2000 году. Он тогда приехал из Полтавы в Надержинщину к другу. Я в магазине работала и Николай меня заметил. Через 3 дня пришел и сразу предложил жить вместе. За 2 месяца действительно съехались. До известия о пленении, я не знала, что муж на войне. Он говорил мне, что в Кировограде, в учебной части ", - рассказала Ирина Чепига.

Супруги любили отдыхать на море. Так и не успели поехать в Карпаты.

"Николай всю жизнь туризмом увлекался. Еще с детства. Хотел подняться в Карпаты. Но поехать туда руки так и не дошли. Вместе мы ходили в походы в лес. 6 июля 2014 его похоронили в Надержинщине. Мы жили там. 21 мая Николая перезахоронили на Аллее Героев, что на городском кладбище", - отметила женщина.

У Николая осталась дочь Вероника. Сейчас ей 7 лет. На момент гибели, мужчине было 36 лет.

15 июня в Полтаве на Аллее Героев почтят память первого погибшего на Востоке Украины полтавчанина Николая Чепиги. 17 июня исполняется пять лет со дня гибели солдата в зоне АТО.