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пятница, 12 июля 2019 15:04

Атовца обыскивали, пока его не было дома

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Атовца обыскивали, пока его не было дома
Полиция совершила обыск. Фото:zib.com.ua

10 июля в селе Великие Крынки Глобинского района на Полтавщине провели обыск в доме атовца, искали оружие. Мужчина утверждает, что полиция действовала безосновательно.

Журналист Gazeta.ua выяснил подробности инцидента.

"Есть мать, за которой я должен ухаживать. Но я ее оставил и отправился защищать страну. Ежедневно звоню, спрашиваю, как дела. И вот она мне говорит, что ее обыскивала полиция, а руководил обыском заместитель начальника Глобинского отделения подполковник полиции Роман Гунашашвили. Мне они не навредили єтим обыском, но сам факт - обыск безосновательный! ", - рассказал Олег Похив, который полгода уже служит в АТО.

Мужчина пожаловался, что этими действиями полиция напугали мать атовца - Галину Тарасенко.

Женщина имеет слабое здоровье, любое волнения могло причинить непоправимый вред.

Мужчина сейчас находится на Востоке Украины, ничем помочь не может.

Поэтому обеспокоен, чтобы опять ничего не повторилось.

Также атовец добавил, что причины проводить обыск в полиции точно не было - Олег Похив не совершал никаких незаконных действий.

Журналист также пообщался с односельчанами мужчины.

"Олег сейчас в АТО. Но говорят, что недавно его видели дома, когда он ходил с гранатами у себя во дворе. Даже угрожал. Вот и заявление написали. Не знаю, кто написал ", - прокомментировала жительница Великие Крынки Наталья. Фамилию называть отказалась.

"Было заявление от жителей села о том, что мужчина угрожал оружием. Полиция осуществляла обыск в рамках закона. После обследования дома, информация о наличии оружия не подтвердилась ", - прокомментировал Юрий Сулаев, руководитель отдела коммуникации ГУ ЧП в Полтавской области.

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Автор: Ярослава ФОНИНА
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12
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