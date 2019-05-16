Мужчина угрожал взорвать гранату в автобусе

Пьяный мужчина поссорился с сожительницей. Фото: полиция

В Харьковской области пьяный мужчина угрожал взорвать гранату в салоне пассажирского автобуса.

"16 мая около 16:32 в дежурную часть Липецкого отделения полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату в автобусе. Во время остановки транспортного средства в поселке Рогань одному из пассажиров удалось усмирить дебошира и отобрать опасный предмет. Граждане сразу сообщили о происшествии в полицию", - сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правонарушителем оказался 58-летний житель Чугуевского района.

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Между пьяным мужчиной и его сожительницей в автобусе возник конфликт. Мужчина вытащил из кармана куртки ручную гранату Ф-1, выдернул чеку и угрожал взорвать себя и женщину.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В Киеве на станции метро Вокзальная полиция задержала мужчину с 2 гранатами. Им оказался 21-летний уроженец Черкасской области, проблем с законом ранее не имел.