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вторник, 28 мая 2019 16:32

Активисты протестовали - требовали ремонта трассы
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Активисты требовали отремонтировать дорогу
Фото: Дмитрий Бурмака
Активисты требовали отремонтировать дорогу
Активисты требовали отремонтировать дорогу

28 мая водители перекрыли участок трассы Полтава - Сумы возле села Тахтаулового.

Об этом Gazeta.ua сообщил активист и блогер Дмитрий Бурмака (Dima Poltava).

"Мы хотим привлечь внимание общества и ответственных лиц к проблеме разрушения дороги. На этом участке она аварийно опасна. Власти города говорят, что на ремонт нет денег, а техника, которой ремонт должны были делать, недавно сгорела. Сегодня "онуровцы" сделали ямочный ремонт. Но сколько он продержится? Нужно полностью перестилать дорогу. Будем эту проблему держать на контроле. Вопросы по грузовикам фирмы "Онур", которые ездят с перегрузом, тоже до сих пор открыт", - рассказал Бурмака.

Такую акцию водители проводят второй раз.

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28 мая в 10:00 на ул. Зиньковской напротив заведения "Vivat Провинция" состоится акция протеста. Водители хотят привлечь внимание к разрушенному участку дороги.

Автор: Вадим ПАТЫК
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