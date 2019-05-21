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вторник, 21 мая 2019 15:03

7-летний Арем Могила попал в реанимацию итальянской клиники - семья просит помощи

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7-летний Арем Могила попал в реанимацию итальянской клиники - семья просит помощи
7-летний Артем Могила с Полтавщины попал в реанимацию итальянской клиники. Фото: facebook

7-летний житель села Подол Полтавского района Артем Могила находится на лечении в клинике Вероны, Италия. Ребенку должны были провести сделать ТКМ (трансплантация костного мозга), но его состояние резко ухудшилось.

Об этом сообщают на тематической странице "Помогите Спасти Артема" в Facebook.

Артем Могила болеет с 2015 года. Тогда резко повысилась температура, появились синяки на ногах и диарея. Сначала диагностировали ОРВИ. Но через неделю общий анализ крови показал плохой результат. Мальчику поставили диагноз: острый лимфобластный лейкоз. За три с половиной года ребенок перенес шесть курсов химиотерапии. Родители надеялись, что болезнь отступила. В сентябре 2018 Артем должен пойти в первый класс Розсошенской гимназии, но у него случился рецидив.

Зимой парень получил седьмой курс противорецидивной терапии, который дал положительный эффект. Врачи рекомендовали ТКМ. Поскольку в Украине операции от неродственного донора не выполняют, семья искала клинику, которая возьмется за подбор донора и оперативное лечение. Нашли такую ​​в итальянской Вероне. Счет за лечение итальянцы выставили в 125 тыс. евро.

Собирали средства всем миром: провели три благотворительных ярмарки. В Министерстве здравоохранения согласились оплатить операцию, но не поездку мамы Светланы, которая сопровождает мальчика постоянно. И эту преграду преодолели: неравнодушным людям удалось собрать сумму за два месяца. Светлана и Артем Могилы в начале мая вылетели в Италию. Артема госпитализировали.

Неожиданно мальчику стало хуже. Подскочили показатели раковых клеток. Вместо операции Артему начали очередной курс противорецидивной терапии.

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"Темчик не в ремиссии, почему так произошло, мы не знаем и не комментируем. Сейчас итальянские врачи подбирают химиотерапию, то есть те средства, которые выделило МЗ, необходимы для противорецидивного лечения. Мальчик находится в клинике, его ждет еще одна пункция костного мозга. Врачи обследуют Артема на генетические нарушения, которые приводят к лейкозу - к тому, что костный мозг производит раковые клетки. Пока неизвестно, поддержит наше государство Темчика. Минздрав в марте выделил средства на ТКМ, а не на противорецидивное лечение ", - написала группе соседка семьи, которая занимается лечением Артема, волонтер Елена Лазоренко.

В понедельник 20 мая Артема перевели в реанимацию, его состояние ухудшается. Мальчику постоянно дают обезболивающие - развился сильный стоматит, который причиняет страдания. Сегодня температура, пишут волонтеры, не сбивается и держится выше 40 градусов. В Италию завтра отправится старший брат мальчика Вадим.

Все это время мама Светлана неотрывно находится рядом с больным сыном. На ее комфортное размещение семья не имеет денег. Она не может выйти, чтобы купить себе еды - боится оставлять сына одного, а посетить семью никому.

Для семьи срочно просят финансовой помощи. Счет в ПриватБанке 5168 7427 0040 8986 Могила Анатолий Григорьевич, отец Артема.

В день празднования Дня Киева, 26 мая, пройдет масштабное спортивно-благотворительное мероприятие Украины - "Пробег под каштанами".

Автор: Ольга Стенько
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