В Киеве состоится самый масштабный Пробег под каштанами

Автор: probeg.kiev Пробег под каштанами в Киеве: зарегистрировались 16 тысяч человек

В день празднования Дня Киева, 26 мая пройдет масштабное спортивно-благотворительное мероприятие Украины - "Пробег под каштанами".

Старт состоится на Майдане Независимости. Ожидаемое количество участников - более 16 тысяч.

Для участников подготовили семь стартов на разные дистанции. Это уже традиционные "Благотворительный Пробег" (~ 5 км), "Спортивный Пробег" (5 км), "Пробег мужественных" (~ 300 м), "Пробег в ходунках" (10 м) и "Детский пробег" (длина дистанции будет зависеть от возраста). Также в этом году пройдут новые "Пробег с собакой" и "Пробег вслепую".

"Благотворительный "Пробег под каштанами" - событие, без которой уже нельзя представить Киев. Ежегодно в мероприятии принимают участие тысячи бегунов, с помощью которых только в прошлом году удалось собрать рекордные 2 миллиона гривен для Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины. Это единственное на всю страну заведение, где оперируют детей с врожденными пороками сердца с первых часов жизни. И именно его Пробег поддерживает уже 18-й год подряд. "Пробег под каштанами" - это не только о беге, спорте и здоровье. Это о счастье и надежде на жизнь, которую каждый участник дарит детям", - говорит инициатор и организатор "Пробега под каштанами" Ирина Кузнецова.

Автор: probeg.kiev Пробег под каштанами в Киеве: зарегистрировались 16 тысяч человек

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Участники одного из новых стартов - "Пробег вслепую" - будут бежать в поддержку Института глазных болезней и тканевой терапии им. В.П.Филатова (г.. Одесса). Оргкомитет спортивно-благотворительного Пробега хочет привлечь внимание к созданию Центра предотвращения детской слепоте в стенах Института для всех украинских детей и призывает участников поддержать инициативу, рассказала руководитель 27-го "Пробега под каштанами" Галина Филимонова.

Благотворительный взнос для участия в "Пробега под каштанами" составляет 200 гривен. Зарегистрироваться и оплатить благотворительный взнос на "Пробег под каштанами" можно до 22 мая на сайте probeg.kiev.ua, лично у офисе (ул. Златоустовская, 10-12, оф. 4). Или непосредственно в день пробега, 26 мая - на Майдане Незалежности.

Автор: probeg.kiev Пробег под каштанами в Киеве: зарегистрировались 16 тысяч человек

Пробег под каштанами - самый массовый спортивно-благотворительное мероприятие страны. Проводится с 1993 года. Ежегодно собирает тысячи участников, сотни корпоративных команд. Собранные средства организаторы направят на приобретение оборудования и расходных материалов для Центра детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины, Института глазных болезней и тканевой терапии им. В.П.Филатова, Фонда "Happy Paw" на приобретение необходимых материалов в приют для животных.