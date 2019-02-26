217 назад основали Полтавскую губернию

Фото: poltava.to

27 февраля 1802 царским указом Малороссийская губерния была разделена на две - Полтавскую и Черниговскую.

Сначала в составе Полтавской губернии было 10, затем 12, а с 1803 г.. - 15 уездов: Гадячский, Зеньковский, Золотоношский, Кобеляцкий, Константиноградский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Миргородский, Переяславский, Пирятинский, Полтавский, Прилуцкий, Роменский, Хорольский. Тогда здесь насчитывалось 1,3 млн жителей.

Граничила Полтавская губерния на севере с Черниговской, на северо-востоке - с Курской и Харьковской губерниями, на юге - с Екатеринославской, а с юго-западе - р. Днепром отделялась от Киевской, Херсонской и частично Екатеринославской губерний. Площадь - 43 844 кв. версты.

К концу ХІХ в. в Полтавской губернии действовало 841 предприятие. По данным Всероссийской переписи 1897 г. на территории насчитывалось 2,8 млн жителей.

В начале ХХ в. Полтавщина оставалась аграрной губернией с крупного помещичьего землевладения. Более 95 тыс. крестьян батрачило в местных помещичьих имениях, а около 60 тыс. ездили на заработки в Донбасс, Екатеринославскую, Таврическую, Херсонскую губернии. С 1906 до 1912 с Полтавщины 200 тыс. человек переехало в Сибирь и на Дальний Восток.

В 1900 г. на территории Полтавской губернии было 4416 предприятий.

Автор: poltava.to Герб Полтавской губернии