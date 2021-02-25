Запчасти выхлопной системы производителя Bosal

Многие автовладельцы, кто делал ремонт выхлопной системы с заменой каких-либо компонентов, наверняка встречали номенклатурные обозначения запчастей производства известной на весь мир компании Bosal. На рынке нашей страны изделия этого бренда появились достаточно давно, хотя и отличались высокими ценами.

Однако такая ситуация существовала до недавнего времени. После открытия производственной линии в Украине, продукция компании Босал стала привлекательной по цене при сохранении соответствия качества. Это хорошая возможность сделать замену глушителя, резонатора или приемной трубы на качественную и выгодную по цене запчасть.

Компания Bosal, немного истории

Свою историю компания Bosal начала в далеком 1923 году в г. Алкмар (Голландия). По сути, она стала одним из первых производителей, создававших выхлопные системы для автомобилей. Впоследствии бренд стал выпускать свою продукцию под торговой маркой Bosal, это произошло с 1945 года.

Со временем компания открыла 31 завод по всему миру, и в ее составе насчитывается 4 исследовательских научных центра. Главный офис компании находится в бельгийском городе Люммен. Свои товары фирма поставляет на заводы таких известных гигантов автомобилестроения, как: Audi, GM, Renault, Land Rover, Mazda, Volkswagen, Volvo и т.д.

Особенности запчастей выхлопной системы Босал

Какими особенностями обладают изделия для выхлопной системы произведенные Босал? Здесь можно выделить:

• обязательное наличие на поверхности деталей защитного алюминиевого слоя, их изготавливают из алюминизированной стали;

• качественная проработка соединительных швов, препятствующая повреждениям и преждевременной коррозии;

• точное соответствие изделий размерам и геометрическим формам, характерным родным изделиям, установленным в выхлоп;

• соответствие способу крепления и подвесам.

Свои запчасти Bosal изготавливает под модели и марки автомобилей с учетом таких их параметров:

• модификации модели автомобиля;

• типа кузова и года выпуска;

• технических характеристик двигателя;

• варианта исполнения топливной системы;

• особенностей крепления в выхлопную систему и к нижней части кузова авто.

Если вы покупаете продукцию этого изготовителя, и выбираете ее точно под ваш автомобиль, то запчасть ставится на стандартную штатную позицию в выхлопную систему. Доработка выхлопа или адаптация к выхлопу самой запчасти не требуется.

Наличие алюминиевого защитного слоя (алюминизация), является обязательным элементом для производителей из стран Европейского Союза. Такой слой защищает сталь от коррозии, что положительно сказывается на сроке эксплуатации глушителя, резонатор или приемной трубы.

Глушитель Босал украинского производства, в чем разница и преимущества

Открытие производства в Украине компанией Bosal дает возможность для нашего рынка использовать продукцию этого бренда. При создании деталей также используется алюминизированная сталь, а контроль качества на производстве соответствует стандартным критериям контроля, установленного данным брендом и на других его заводах. Это говорит о том, что созданная в нашей стране продукция будет иметь качество аналогичное европейскому. Само производство открыто в Запорожье на мощностях завода АвтоЗАЗ, хотя само предприятие является отдельным юридическим лицом.

Открытие производства у нас в стране дает возможность ощутимо снизить цены на такую продукцию. Таким образом, по ценовому критерию она становится конкурентоспособной, а значит есть возможность купить ее по хорошей цене.

Естественно, выход на рынок нашей страны предполагает производство выхлопных систем для автомобилей, которые наиболее популярны именно у нас. Поэтому есть возможность приобрести глушители, резонаторы или приемные трубы на такие особенно популярные у нас в стране автомобили, как: Дэу Ланос/Сенс, бюджетные модели Рено и даже на ВАЗ.

Где купить глушитель Bosal?

Если вы хотите подобрать глушитель Bosal на ваш автомобиль, то найти подходящий вариант запчасти у вас есть возможность в нашем интернет-магазине "Глушители ЗП". Мы предлагаем такие изделия к системе глушителя под наиболее известные и распространенные модели автомобилей в нашей стране. Ассортимент продукции Босал постоянно расширяется, поэтому охват рынка также растет.

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