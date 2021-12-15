Вентиляция в натяжном потолке

Есть много вопросов по вентиляции в сочетании с натяжным потолком. Самые популярные из них: Можно ли проложить вентканал за натяжным потолком? Можно ли сделать вентиляционное отверстие в натяжном потолке? Как установить принудительный вентилятор в натяжной потолок? Давайте рассмотрим все подробно.

Вентканал за натяжным потолком - ДА!

Это очень просто реализовать, даже легче, чем с гипсокартоном. Ведь натяжной потолок крепится к стене по периметру помещения. За полотном остается свободное пространство от 4 до 10 сантиметров, хотя можно сделать и больше. Вдоль бетонного потолка можно разместить любые коммуникации, вентканалы, трубы и прочее. Главное, чтобы высота этих коммуникаций была на 1-2 см меньше, чем опуск натяжного потолка.

Существует еще несколько правил прокладки вентканалов за натяжным потолком:

1. Вентканал должен быть плотно изолирован, чтобы затем в процессе эксплуатации за натяжным потолком не гулял воздух.

2. Форма и размер вентканала должны быть правильно выбраны. Он должен справляться с нагрузками и минимально опускать уровень потолка.

3. На вентканале не должно быть каких-либо острых выступающих деталей, чтобы не повредить потолок.

Вентиляционная решетка в натяжном потолке – ДА!

Мы регулярно делаем вентрешетки в натяжных потолках. Для этого на пленку клеим специальное термостойкое кольцо нужного диаметра. Затем в нем разрезаем пленку и вставляем решетку.

Вентилятор в натяжном потолке – ДА!

Обычно вентканалы в домах идут вертикально и вентиляционные отверстия с решетками выводят на стенах. Иногда нужно вывести вентиляцию в другом месте, тогда за натяжным потолком прокладывается вентканал и опускается с потолка. В таком случае натяжной потолок должен опуститься ниже, чтобы скрыть вентканал и изгиб трубы – где-то 8 см. Вентилятор обычно крепится не к полотну, а к трубе, идущей за потолком. Так же, как и для вентрешетки, на полотно клеится кольцо и затем устанавливается через отверстие закрываемый решеткой вентилятор.



Пожарные датчики за натяжным потолком

Это тоже актуальный вопрос – что делать с пожарными датчиками в натяжном потолке. В новых домах от застройщика на бетонном потолке где-то у входа всегда установлены красные пожарные датчики. Как их правильно обойти натяжным потолком?

Вариант первый: Оставить датчики за полотном, а после установки потолка под датчиками сделать вентиляционные решетки, которые дают возможность доступа дыма к датчикам.

Второй вариант: Вызвать специалистов, снять датчики, установить потолок, сделать закладные для датчиков и затем снова вызвать специалистов, чтобы подключить их.

Просто так снять эти датчики невозможно, потому что они сразу сработают. Поэтому это бывает затяжной процесс и иногда люди идут по первому пути. Но второй вариант – более эффективный и правильный.

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