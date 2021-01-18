ТОП-3 самых дорогих набора Lego

Сначала конструктор датского бренда LEGO мало чем выделялся среди подобных игрушек. Это были небольшие наборы, детали которых позволяли просто хорошо провести время и развивать мелкую моторику. Сегодня компания стала настоящим брендом, на который равняются другие производители игрушек. Разработано множество серий, в каждой из которых насчитывается десятки комплектов. От минималистичного набора до компьютеризированного работа - это все о LEGO.

Достаточно просто обратить внимание на серию LEGO Star Wars, чтобы понять, насколько тщательно компания подходит к разработке и выпуску продукции. Предлагаем ознакомиться с наиболее дорогими наборами.

LEGO Star Wars Сокол Тысячелетия

Выделяется не только высокой ценой, но и максимальной детализацией. Модель собрала 7541 деталей. Верхняя часть корпуса при необходимости снимается даже после окончательной сборки, поэтому вы с легкостью сможете получить доступ к:

● артиллерийской станции;

● заднему отсеку;

● главному трюму.

Дополнительно в комплекте присутствуют 8 фигурок героев франшизы, что позволит разыгрывать классические сцены любимого фильма.

LEGO NINJAGO Ниндзяго Сити

Комплект бьет рекорды по максимальной детализации. Используя 4867 деталей, вы сможете собрать трехуровневый город и самостоятельно контролировать насыщенность его жизни. Для этого присутствуют 19 фигурок, которые постоянно передвигаются по улицам, кафетериям и наслаждаются жизнью.

Набор полностью состоит из пластиковых деталей. Некоторые части подвижны, что добавляет еще больше очарования в реализацию городского проекта. Вы с легкостью сможете превратить привычный мир, добавив в него несколько новых элементов с других наборов.

LEGO Super Heroes Геликарриер

Если вы поклонник "Мстителей", набор не оставит равнодушным. Покорите небо вместе с героями фильмов. Спасите Заковию, спрячьтесь от преследования, наслаждайтесь приключениями вместе с 2996 деталями и Фьюри, Черной Вдовой, Капитаном Америкой и другими героями франшизы. Дополнительно использованы несколько вспомогательных фигурок.

Подготовьте истребители к бою, настройте разведчиков к полету, а также ведите бои прямо на палубе. Для сюжетных игр вам открыты не только верхняя часть, но и различные отсеки, любая внутренняя отделка корабля.

В комплекте представлена ​​специальная табличка, на которой показаны технические характеристики реального Геликарриера из фильма "Мстители" и "Эра Альтрона". Для таблицы предусмотрена отдельная подставка.