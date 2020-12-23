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среда, 23 декабря 2020 17:52

Smilefood запустил круглосуточную доставку в Киеве

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Smilefood запустил круглосуточную доставку в Киеве

Онлайн-ресторан Smilefood решил проблему многих клиентов, когда понадобилась пища, а все уже закрыто. Поэтому сервис запустил круглосуточную доставку по всему Киеву.

Доставка 24/7: востребованность и условия

С момента открытия Smilefood в Киеве компания постоянно повышает планку качественного сервиса в своем сегменте.

Теперь киевляне смогут заказывать пиццу, суши и роллы, бургеры, салаты, десерты и многое другое даже ночью. Особенно это актуально в преддверии новогодних праздников.

По словам директора сети онлайн-ресторанов Александра Наумова, первая ночь после запуска круглосуточной доставки показала, насколько востребованной была эта услуга.

Для удобства клиентов также добавили несколько способов оплаты. Рассчитаться можно как наличными, так и картой - курьер подготовит терминал или сдачу.

При оформлении заказа, оператор сообщит и точное время доставки. Насколько быстро все будет готово, зависит от загруженности кухни, погоды и пробок на дорогах.

Кроме пользы для клиентов, у доставки есть преимущества и для самой компании: "Доставлять в Киеве ночью - одно удовольствие: никаких пробок и задержек. В первую же ночь среднее время доставки нас приятно удивил и составил 39 минут", - отметил Александр Наумов.

Что еще

Кроме доставки непрерывно работает колл-центр компании.

Постоянные клиенты могут стать участниками программы лояльности и получать кэшбек до 25% от суммы заказа в качестве бонусов и покупать на них в онлайн-ресторане "Смайлфуд". Для этого нужно заполнить анкету на сайте https://smilefood.com.ua/.

О компании

Онлайн-ресторан Smilefood основали в 2013 в Одессе. Сегодня филиалы компании есть в Киеве, Николаеве и Херсоне.

Smilefood стал первым онлайн-рестораном в Украине, сертифицированным по международному стандарту качества ISO 9001: 2015.

Контакты:

https://smilefood.com.ua/

(096) 433-9-555

(063) 433-9-555

(066) 433-9-555

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