Почему зрение ухудшается?

Разнообразные нарушения зрения за последние десятилетия значительно "помолодели". Если глаза быстро устают, слезятся, возникает ощущение, что в них попал песок, приходится часто моргать, чтоб облегчить дискомфорт, прищуриваться, чтоб разглядеть что-нибудь, значит, вам нужна консультация офтальмолога. Офтальмолог в Киеве поможет и при появлении других признаков нарушения зрения. Это двоение изображения, искажение контуров предметов, ограничение поля зрения (кажется, будто перед глазами появилась темная шторка), плавающие перед глазами пятна, волоски и ниточки, тени, вспышки света.

Какой бы ни была причина ухудшения зрения, без помощи офтальмолога не обойтись

Офтальмологические и не офтальмологические причины ухудшения зрения

Нарушения зрения могут быть связаны с:

• врожденными особенностями строения зрительного аппарата;

• травмами глаз и их заболеваниями;

• возрастными изменениями в организме. В частности, из-за ослабления глазных мышц развивается пресбиопия – возрастная дальнозоркость;

• использованием неправильно подобранных средств коррекции зрения (очки, линзы).

Но помимо причин, которые непосредственно связаны с глазами, ухудшение зрения может быть обусловлено рядом системных заболеваний, обменными и эндокринологическими нарушениями, нарушениями кровообращения, неврологическими расстройствами. Стрессы, перегрузки, разного рода интоксикации, недостаточно сбалансированное питание, вредные привычки, прием некоторых медикаментов – все это отражается на остроте зрения. И главной причиной его нарушения специалисты называют несоблюдение правил гигиены.

Гигиена зрения

Нагрузки на зрение обязательно должны чередоваться с отдыхом. Но широкое распространение электронных гаджетов привело к тому, что многие люди большую часть свободного времени проводят за компьютером, планшетом или смартфоном. Офисный сотрудник, который работает за компьютером весь день, в качестве отдыха переключается на просмотр страничек в соцсетях или компьютерную игру. А нужно оторваться от компьютера, посмотреть в окно, а лучше – подвигаться, выполнить несложный комплекс упражнений, сыграть в настольный теннис.

Компьютерные гаджеты на зрение влияют значительно хуже, чем работа с бумажными документами, чтение книг. Когда взгляд сосредоточен на экране, человек почти не моргает, нарушается выработка слезной жидкости, слизистая пересыхает. Неправильные настройки экрана, освещение, которое приводит к появлению бликов, усугубляют проблему.

Другие факторы

На зрении плохо отражаются:

• дефицит в рационе витаминов, минералов, жирных омега кислот;

• запущенные стоматологические заболевания, наличие очага хронической инфекции;

• дефицит физической нагрузки (речь не о специальных упражнениях для глазных мышц, а об организме в целом);

• наследственная предрасположенность к глаукоме, дистрофии оболочек глаза, близорукости;

• частый, продолжительных просмотр стереофильмов в 3D, 5D кинотеатрах. Такое развлечение безопасно, если до экрана 15 м, а сеанс длится 15-20 минут;

• частое посещение бань, саун – высокая температура, сухой или влажный пар создают повышенную нагрузку на глаза, в случае предрасположенности к офтальмологическим заболеваниям эти факторы могут сыграть роль пускового механизма.

Какой бы ни была причина ухудшения зрения, без помощи офтальмолога не обойтись. При появлении любых тревожных симптомов, особенно сочетания нескольких, обращаться к специалисту нужно незамедлительно, ведь некоторые заболевания грозят необратимой потерей зрения.

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