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среда, 13 октября 2021 17:32

Площадка Украинской универсальной биржи приглашает к земельным торгам на электронных аукционах

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Первые торги по продаже и аренде земельных участков уже объявлено на электронных аукционах Прозорро.Продажи. Так на площадке Украинской универсальной биржи помогли выставить на продажу земельный участок сельскохозяйственного назначения в Одесской области. Причем находится он возле трассы Киев-Одесса и есть возможность изменения целевого назначения под строительство промышленных и коммерческих объектов, автозаправок, складов, заводов, автосалонов, гостинно-ресторанного комплекса.

В общем земельные участки на электронные аукционы начали выставлять после принятия Кабинетом Министров Украины Постановления "Некоторые вопросы подготовки к проведению и проведение земельных торгов для продажи земельных участков и приобретения прав пользования ими (аренды, суперфиция, эмфитевзиса)". Именно этим документом закреплено, что все электронные аукционы по аренде государственной и коммунальной земли, а также при желании владельцев паев и продажа их наделов, будут проходить в системе Прозорро.Продажи.

Поэтому знакомим потенциальных арендаторов и покупателей с главными акцентами, что нужно знать о прозрачных аукционах:

- просматривать все объявленные аукционы по аренде и продаже земельных участков может любой, вся информация находится в свободном доступе как на странице центральной базы данных (Прозорро.Продажи), так и на странице авторизованной электронной площадки Украинской универсальной биржи. Есть также специальный удобный сервис по поиску аукционов в мобильном приложении Телеграмм - Земельный бот. Он найдет необходимый лот в выбранном регионе или по кадастровому номеру участка;

- для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на электронной площадке системы Прозорро.Продажи и через вновь созданный кабинет подать предложение на торги, загрузить отдельными файлами необходимые документы;

- для участия в торгах необходимо также оплатить регистрационный и гарантийный взносы. Средства должны зайти на банковский счет оператора электронной площадки не позднее чем за час до окончания срока подачи предложений;

- в день проведения торгов принять участие в самом аукционе. Ведь во время торгов будет три раунда, в которых участники смогут при желании поднять свои ставки. Победу одержит арендатор или покупатель с самим высоким ценовим предложением.

Больше о правилах проведения аукционов по аренде и продаже земельных участков менеджеры площадки расскажут во время подготовки к торгам. Расширяйте границы своих угодий с профессионалами на площадке Украинской универсальной биржи.

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Дата
13
октября

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