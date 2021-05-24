Пицца "4 сыра" — 4 оттенка идеального вкуса

Сыр — всему голова

Пицца — блюдо универсальное. Таковым его делает возможность комбинации разных начинок: мясных, рыбных, овощных. Под слоем ароматной сырной корочки продукты приобретают особенный вкус. А сочности им придает соус. Есть множество вкусных невероятных комбинаций продуктов для начинки. Но истинные гурманы выбирают самый нежный и в то же время многогранный вкус — пиццу 4 Сыра.

Это классика, полюбившаяся многим. Она рождает изумительную вкусовую гамму и приятное нежное послевкусие. И секретом такой комбинации служит использование разных сыров. Какие варианты больше всего подходят для создания невероятной мелодии вкуса? Разбираемся.

Сыр — всему голова

Если вы при заказе пиццы просите о двойной порции сыра, лучше остановиться именно на этой вариации блюда. Оно возникло в начале XXI века в Америке и быстро приобрело популярность в США и странах Европы. Причина тому — нежный сливочный вкус с разными оттенками (сладостью, кислинкой, соленостью и приятной остротой).

Последний можно заменить на чеддер, а дор блю — на горгонзолу. Даже если вы не поклонник сыра с голубой плесенью, в такой комбинации он вам понравится. Его соленость будет смягчена сливочным соусом и другими молочными продуктами. Такие комбинации создают максимально сбалансированный вкус с разными нотками, которые раскрываются после каждого кусочка.

Дополнения для сытости

Если вы хотите насладиться идеальной формулой сыров на хрустящей основе и сочной сливочной заправке, заказывайте пиццу в сервисе "Икура". Здесь используются натуральные свежие продукты и традиционные технологии приготовления. Но главное — вы всегда можете создать еще более совершенный вкус.

У вас есть возможность дополнить сочетание из 4 сыров другими компонентами: бекон, салями, ветчина, маслины, шампиньоны, рыба или морепродукты. Выбирайте вспомогательные ингредиенты, которые вы любите, и сделайте свою пиццу еще сытнее, создайте свой идеальный гармоничный вкус.