Обзор новых моделей телевизоров

Новый тренд в этом году - телевизор без рамок и более тонкий. На такой панели изображение будто висит в воздухе, создавая невероятный эффект для зрителей. Каталог новых телевизоров представлен на сайте itech.co.ua.

Назвали последние новинки среди телевизоров

Среди последних новинок можно выделить:

• "Редмен Макс" ТБ 86: 86-дюймовый приемник Редмен Макс ТБ 98.

• "Ксиаоми" Ми ТВ Кью1: 75-дюймовый КЬЮЛЕД – телевизор на Андроид ТВ.

• "Филипс" ОЛЕД 806: телевизор, умеет рспознавать освещение.

• "Сони" ВРАВ ХР: новейшие смарт-телевизоры с интеллектуальным процессором, действующим в режиме "человеческого мозга".

• Следующие КУЛЕД – телевизоры "Самсунг" найдут применение адаптивного ЕЙЧДІЕР Мини ЛИД.

• "Лджи" покажет новые смарт-телевизоры с дисплеями КЬЮНЕД мини-ЛЕД.

• "Хуавей" продемонстрировала смарт-телевизоры Смарт Скрин С и смарт Скрин Про с 4К, Хармони ОС.

• "Самсунг" микро-ЛЕД ТВ: огромный смарт-телевизор с экраном на 110 дюймов.

Мониторинг рынка технологических новинок позволил определить тренды 2021 года

• Android TV. Огромное количество приложений, приятный интерфейс заслуживают пристального внимания в этом и следующих годах.

• OLED. Уменьшен вес панели и ее толщина, удается достичь невероятной реалистичности изображения за счет применения органических светодиодов.

• Реалистичность картинки. Ultra HD (4К) пришел на смену разрешения Full HD.

• При помощи "Умного телевизора" – софта, создающего операционную платформу, можно сделать гибрид телеприемника и компьютера – медиа-центр из обычного телевизора.

Как с компьютера или планшета за счет вмонтированного своего браузера абонент может также свободно выходить в интернет с телевизора. Прогноз погоды или новости можно узнавать из социальных сетей, куда можно заходить с помощью специальных виджетов – предварительно установленных сервисов.

Согласно обзору новых моделей телевизоров, QLED Samsung QE55Q900RBU 55 включен в число наилучших телеприемников 2020 года с ярким реалистичным изображением, с высоким контрастным диапазоном и качеством картинки. Автоматически процессором с технологией искусственного интеллекта повышается в режиме реального времени качество исходного видео в каждом кадре.

Преимущества этого телевизора:

• Быстрый Smart.

• Управление голосом.

• Картинка.

• Включение "умного дома".

• Интерфейсы.

• Насыщение.

Наличие смарт-функций, диагональ экрана, производитель, тип матрицы и разрешение – параметры, на которые стоит обращать внимание при выборе телевизора. Правильная покупка обеспечена, если не пытаться экономить на всем сразу.