Nestlé Purina® представляет Pro Plan® LiveClear®, первый в мире корм, который уменьшает уровень аллергенов у котов

Nestlé Purina® объявила о запуске в Украине корма, который снижает уровень аллергенов у котов

Nestlé Purina® объявляет о запуске в Украине первого и единственного в мире корма, который безопасно уменьшает уровень аллергенов у котов. Pro Plan® LiveClear® — это специально разработанный рацион, который уменьшает количество аллергена Fel d1, что позволяет людям с аллергической реакцией больше проводить времени со своими котами.

Продукт был разработан на основе революционного открытия ученых Purina®, как результат 10 лет исследований в этой сфере. Ключевым ингредиентом Purina® Pro Plan® LiveClear® является специфический белок, полученный из куриных яиц, нейтрализующий Fel d1 в слюне кота, вследствие чего меньшее количество аллергена переносится на шерсть котов, когда они ухаживают за собой. Как говорится в опубликованном исследовании, Purina® Pro Plan® LiveClear® уменьшает количество аллергенов на шерсти котов в среднем на 47%, начиная с третьей недели ежедневного употребления корма.

Алессандро Дзанелли, генеральный директор Nestlé в Украине и Молдове:

"Инновации являются основой Nestlé, и мы гордимся тем, что каждый день удовлетворяем потребности своих потребителей и предоставляем эффективные ответы на их реальные запросы. Наши маркетинговые и научно-исследовательские команды работают в очень тесном контакте с потребителями, чтобы услышать их проблемы и понять их потребности. Так мы воплощаем инновации в жизнь. Этот продукт является кульминацией исследований Nestlé Purina и предлагает владельцам котов, которые чувствительны к их аллергенам, возможность проводить больше времени со своими любимцами. Мы рады поделиться этой инновацией в Украине, тем самым способствуя улучшению жизни домашних животных и людей, которые их любят".

Pro Plan® LiveClear® — это 100% полнорационный, сбалансированный и вкусный сухой корм для котов супер-премиум класса, предназначенный для ежедневного употребления. В специализированных магазинах для домашних животных и ветеринарных клиниках Украины будут доступны для продажи четыре разновидности продукта:

● рацион с индейкой для котят;

● рацион с индейкой для взрослых стерилизованных котов;

● рацион с лососем для взрослых стерилизованных котов;

● рацион с индейкой для стерилизованных зрелых котов.

"Постоянный поиск новых решений в сфере питания домашних животных позволяет Purina® сохранять качество продуктов на самом высоком уровне. Pro Plan® LiveClear® является выдающимся результатом десятилетней работы большой команды ученых Purina®. Принимая во внимание, что около 20% людей в мире страдают от повышенной чувствительности к аллергенам, мы гордимся беспрецедентным научным прорывом и специально созданным уникальным кормом для котов. Мы счастливы, что имеем возможность изменить к лучшему жизнь котов и людей", — говорит Игорь Дубовик, директор бизнеса кормов для животных Nestlé Purina® в Украине и Молдове.

По результатам исследования в Украине, 14% респондентов подтвердили наличие чувствительности к аллергену котов лично у них или у кого-либо из членов их семей. 88% владельцев котов, имеющих реакцию на аллерген, или кто-то из членов их семей продолжают взаимодействие с котом. 13% владельцев котов ежедневно принимают медицинские препараты, чтобы безопасно взаимодействовать с котом, а 18% ограничивают время проведения с любимцем. 22% устанавливают границы для пребывания кота в доме.

Также, как показало исследование, несмотря на все действия, которые ежедневно предпринимают люди с чувствительностью на аллерген Fel d1, если врач рекомендует избавиться от кота, то только 2% ответили, что прислушиваются, а 73% оставят кота дома и будут искать альтернативные пути решения этой проблемы.

Доктор Эбенезер Сатьярадж, иммунолог Purina®, отметил: "Уменьшение аллергенов с помощью корма и без применения методов, при которых люди были вынуждены меньше общаться с котами или прибегать к использованию сторонних продуктов, является настоящим переворотом в иммунологии. Разработка наших ученых способна навсегда изменить к лучшему жизнь людей с аллергией".

Pro Plan® LiveClear® облегчает жизнь людей и помогает не прибегать к такому количеству радикальных и затратных методов. Этот рацион уменьшает уровень аллергена в слюне кота.

Как сообщалось ранее, Научно-исследовательская работа "Снижение концентрации активного аллергена котов Fel d1 с помощью специфических к аллергену Fel d1 антител из яйца IgY" впервые была опубликована 9 марта 2019 года в журнале Immunity, Inflammation & Disease (русск. "Иммунитет, воспаление и болезни"). Впоследствии, 28 мая 2019 года, в журнале Feline Medicine and Surgery (русск. "Медицина и хирургия котов") была опубликована статья "Влияние времени и фенотипа на аллерген Fel d1 в слюне у домашних короткошерстных котов". В начале июня 2019 года коллектив ученых Purina® представил всесторонний обзор исследования на конгрессе Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии (EAACI). Про Purina Институт Purina Институт является глобальным научным центром подразделения Nestlé Purina®, который занимается распространением передовых научных данных относительно питания домашних любимцев с целью привлечения первоочередного внимания именно к питанию и здоровью животных. В Purina Институте работает более 500 ученых и экспертов по уходу за котами и собаками. www.purinainstitute.com О подразделении Nestlé Purina Nestlé Purina PetCare поддерживает ответственный подход и привлечение сообщества к созданию лучших условий для домашних любимцев и людей, которые так их любят. Nestlé Purina PetCare — ведущий мировой производитель продукции для домашних животных, который входит в состав швейцарской компании Nestlé S.A. — глобального лидера в сфере производства продуктов питания и напитков.