Nestlé Purina® представляет Pro Plan® LiveClear®, первый в мире корм, который уменьшает уровень аллергенов у котов

 
Ексклюзивы
1/5
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
2 Просмотров: 1566
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 513
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 603
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 864
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 1179
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1827
Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра
Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра
Просмотров: 252
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 306
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 918
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2215
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 351
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 306
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 252
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1791
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 апреля 2021
Просмотров: 90
Чужі
Менша донька слухає онлайн лекцію із мовознавства. Викладач розповідає про старообрядців із Вилкового на Одещині. — Я теж була в їхніх ...
четверг, 08 апреля 2021 18:00

Nestlé Purina® представляет Pro Plan® LiveClear®, первый в мире корм, который уменьшает уровень аллергенов у котов

  Комментировать
Nestlé Purina® представляет Pro Plan® LiveClear®, первый в мире корм, который уменьшает уровень аллергенов у котов
Nestlé Purina® объявила о запуске в Украине корма, который снижает уровень аллергенов у котов

Nestlé Purina® объявляет о запуске в Украине первого и единственного в мире корма, который безопасно уменьшает уровень аллергенов у котов. Pro Plan® LiveClear® — это специально разработанный рацион, который уменьшает количество аллергена Fel d1, что позволяет людям с аллергической реакцией больше проводить времени со своими котами.

Продукт был разработан на основе революционного открытия ученых Purina®, как результат 10 лет исследований в этой сфере. Ключевым ингредиентом Purina® Pro Plan® LiveClear® является специфический белок, полученный из куриных яиц, нейтрализующий Fel d1 в слюне кота, вследствие чего меньшее количество аллергена переносится на шерсть котов, когда они ухаживают за собой. Как говорится в опубликованном исследовании, Purina® Pro Plan® LiveClear® уменьшает количество аллергенов на шерсти котов в среднем на 47%, начиная с третьей недели ежедневного употребления корма.

Алессандро Дзанелли, генеральный директор Nestlé в Украине и Молдове:

"Инновации являются основой Nestlé, и мы гордимся тем, что каждый день удовлетворяем потребности своих потребителей и предоставляем эффективные ответы на их реальные запросы. Наши маркетинговые и научно-исследовательские команды работают в очень тесном контакте с потребителями, чтобы услышать их проблемы и понять их потребности. Так мы воплощаем инновации в жизнь. Этот продукт является кульминацией исследований Nestlé Purina и предлагает владельцам котов, которые чувствительны к их аллергенам, возможность проводить больше времени со своими любимцами. Мы рады поделиться этой инновацией в Украине, тем самым способствуя улучшению жизни домашних животных и людей, которые их любят".

Pro Plan® LiveClear® — это 100% полнорационный, сбалансированный и вкусный сухой корм для котов супер-премиум класса, предназначенный для ежедневного употребления. В специализированных магазинах для домашних животных и ветеринарных клиниках Украины будут доступны для продажи четыре разновидности продукта:

● рацион с индейкой для котят;
● рацион с индейкой для взрослых стерилизованных котов;
● рацион с лососем для взрослых стерилизованных котов;
● рацион с индейкой для стерилизованных зрелых котов.

"Постоянный поиск новых решений в сфере питания домашних животных позволяет Purina® сохранять качество продуктов на самом высоком уровне. Pro Plan® LiveClear® является выдающимся результатом десятилетней работы большой команды ученых Purina®. Принимая во внимание, что около 20% людей в мире страдают от повышенной чувствительности к аллергенам, мы гордимся беспрецедентным научным прорывом и специально созданным уникальным кормом для котов. Мы счастливы, что имеем возможность изменить к лучшему жизнь котов и людей", — говорит Игорь Дубовик, директор бизнеса кормов для животных Nestlé Purina® в Украине и Молдове.

По результатам исследования в Украине, 14% респондентов подтвердили наличие чувствительности к аллергену котов лично у них или у кого-либо из членов их семей. 88% владельцев котов, имеющих реакцию на аллерген, или кто-то из членов их семей продолжают взаимодействие с котом. 13% владельцев котов ежедневно принимают медицинские препараты, чтобы безопасно взаимодействовать с котом, а 18% ограничивают время проведения с любимцем. 22% устанавливают границы для пребывания кота в доме.

Также, как показало исследование, несмотря на все действия, которые ежедневно предпринимают люди с чувствительностью на аллерген Fel d1, если врач рекомендует избавиться от кота, то только 2% ответили, что прислушиваются, а 73% оставят кота дома и будут искать альтернативные пути решения этой проблемы.

Доктор Эбенезер Сатьярадж, иммунолог Purina®, отметил: "Уменьшение аллергенов с помощью корма и без применения методов, при которых люди были вынуждены меньше общаться с котами или прибегать к использованию сторонних продуктов, является настоящим переворотом в иммунологии. Разработка наших ученых способна навсегда изменить к лучшему жизнь людей с аллергией".

Pro Plan® LiveClear® облегчает жизнь людей и помогает не прибегать к такому количеству радикальных и затратных методов. Этот рацион уменьшает уровень аллергена в слюне кота.

Как сообщалось ранее, Научно-исследовательская работа "Снижение концентрации активного аллергена котов Fel d1 с помощью специфических к аллергену Fel d1 антител из яйца IgY" впервые была опубликована 9 марта 2019 года в журнале Immunity, Inflammation & Disease (русск. "Иммунитет, воспаление и болезни"). Впоследствии, 28 мая 2019 года, в журнале Feline Medicine and Surgery (русск. "Медицина и хирургия котов") была опубликована статья "Влияние времени и фенотипа на аллерген Fel d1 в слюне у домашних короткошерстных котов". В начале июня 2019 года коллектив ученых Purina® представил всесторонний обзор исследования на конгрессе Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии (EAACI).

Про Purina Институт

Purina Институт является глобальным научным центром подразделения Nestlé Purina®, который занимается распространением передовых научных данных относительно питания домашних любимцев с целью привлечения первоочередного внимания именно к питанию и здоровью животных. В Purina Институте работает более 500 ученых и экспертов по уходу за котами и собаками. www.purinainstitute.com

О подразделении Nestlé Purina

Nestlé Purina PetCare поддерживает ответственный подход и привлечение сообщества к созданию лучших условий для домашних любимцев и людей, которые так их любят. Nestlé Purina PetCare — ведущий мировой производитель продукции для домашних животных, который входит в состав швейцарской компании Nestlé S.A. — глобального лидера в сфере производства продуктов питания и напитков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Nestlé Purina® представляет Pro Plan® LiveClear®, первый в мире корм, который уменьшает уровень аллергенов у котов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
апреля

Похороны Папы-славянина были самыми массовыми в истории человечества

Полиция не позволила жениться Николаю Костомарову

На Солнце обнаружили самое большое пятно

Депортировали 6 тыс. членов религиозных общин

Церковь хотела отменить гонки "Формулы-1"

В Багдаде погиб украинский оператор

Состоялся первый "Всемирный конгресс цыган"

Разбомбили сельскую школу

Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди"

Самое читаемое
Кличко выдал очередной &quot;шедевр&quot; в прямом эфире
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
 3 Просмотров: 22672
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ 3 Просмотров: 13410
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
15
 Просмотров: 11547
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
10
 Просмотров: 9883
Умерла первая женщина-премьер и &quot;Железная леди&quot;
Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди"
 Просмотров: 5949
Новости компаний
В каком случае билборды в Одессе приносят успех
В каком случае билборды в Одессе приносят успех Просмотров: 18
В 1 класс – с удовольствием в дистанционной школе "Оптима"
В 1 класс – с удовольствием в дистанционной школе "Оптима" Просмотров: 27
Какие цветы будет модно дарить в этом году
Какие цветы будет модно дарить в этом году
6
 Просмотров: 99
5 правил как избежать профессионального выгорания при удаленной работе
5 правил как избежать профессионального выгорания при удаленной работе Просмотров: 45
"Весна прийде – Мити будем" или как роботы мойщики окон Hobot завоевали сердца пользователей
"Весна прийде – Мити будем" или как роботы мойщики окон Hobot завоевали сердца пользователей Просмотров: 99
Больше всего комментируют
6
Миссия ОБСЕ подтвердила гибель ребенка в ОРДЛО
3
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
3
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
3
О деятельности Семенченко знали в СБУ
2
Правозащитники обеспокоены систематическим нарушением прав человека в Украине
Голосов: 333
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть