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Как вылечить алкоголизм

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Чрезмерное увлечение алкоголем вызывает зависимость. Человек перестает контролировать количество потребленного и не может обходиться без крепких напитков. Развивается психическое заболевание, которое называют алкоголизмом.

Это сложная болезнь. К ней приводит большое количество факторов - окружение, депрессия и стресс, наследственность, доступность и популярность алкоголя.

  Лечение алкоголизма в Киеве лучше всего пройти в клинике MedicoMente
Лечение алкоголизма в Киеве лучше всего пройти в клинике MedicoMente

Симптомы алкоголизма:

• большие и растущие объемы употребления спиртного;
• похмельный синдром;
• тошнота;
• повышение давления;
• тремор конечностей;
• агрессия;
• депрессивное состояние;
• запои;
• потеря памяти

При наличии нескольких таких симптомов следует обратиться к врачу. Во время осмотра, специалисты определяют стадию алкоголизма. Их четыре. Чем ближе к нулевой, тем легче преодолеть болезнь. Поэтому откладывать визит к специалисту нельзя. Лечение алкоголизма в Киеве лучше всего пройти в клинике MedicoMente.

Лечение зависит от вида алкоголизма:

• Детский - наносит разрушительное воздействие организму, который еще развивается и легко усваивает спирт.
• Женский - опасен по скорости привыкания и последствиям. Сложно лечится.
• Пивной - развивается при потреблении более чем одного литра пива и пивных напитков в день. Специалисты предостерегают, что малое количество алкоголя – не залог безопасности. Пиво тоже приводит к зависимости.
• Хронический - человек хочет регулярно употреблять спиртные напитки пока не доведет себя до состояния опьянения. Это приводит к увеличению доз и прочности.
• Тайный - регулярное употребление алкогольных напитков замечают по измененной внешности и образу жизни человека. Связан с тяжелыми стадиями заболевания.
• Запойный - непрерывное употребление больших порций алкоголя. Приводит к гибели.

Вернуться к здоровому образу жизни помогает комплексное лечение в стационаре. Избавлять от алкогольной зависимости начинают с бесплатной первичной консультации психотерапевта, нарколога. Кроме пациента, на ней могут побывать его родные.

Затем проводят комплексное обследование организма - УЗИ, ЭКГ, осмотры у терапевта и других специалистов. Делают тесты и анализы. Тогда составляется детальный план лечения алкоголизма и реабилитации пациента.

  Лечение алкоголизма в Киеве лучше всего пройти в клинике MedicoMente
Лечение алкоголизма в Киеве лучше всего пройти в клинике MedicoMente

Основное лечение включает инфузионную, фармакологическую и аверсивную терапию, психотерапию, ибогаин терапию и имплант.

Преимущества клиники MedicoMente:

• Круглосуточный контроль специалистов.
• Конфиденциальность и безопасность.
• Дополнительная диагностика и лечение сопутствующих заболеваний.
• Широкий штат врачей (с опытом более 10 лет и международной стажировкой).
• Современное оборудование, которое соответствует критериям МОЗ Украины.
• Выгодное местонахождение, в 30-40 минутах езды от центра Киева.
• Трансфер с железнодорожного вокзала и аэропортов.
• Лечат иностранцев.
• Поддерживающая терапия в течение года - консультации и наблюдения даже после полного избавления от алкоголизма.

Подробнее о лечении алкоголизма можно по телефону +380 (95) 550 85 25 или на сайте medicomente.com.

ООО "МЕДІКОМЕНТЕ". Лицензия на медицинскую практику приказ МОЗ Украины от 04.04.2019 г. № 726 "О лицензировании медицинской практики", выдана Министерством здравоохранения Украины.

 

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