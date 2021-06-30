Как вылечить алкоголизм

Чрезмерное увлечение алкоголем вызывает зависимость. Человек перестает контролировать количество потребленного и не может обходиться без крепких напитков. Развивается психическое заболевание, которое называют алкоголизмом.
Это сложная болезнь. К ней приводит большое количество факторов - окружение, депрессия и стресс, наследственность, доступность и популярность алкоголя.
Симптомы алкоголизма:
• большие и растущие объемы употребления спиртного;
• похмельный синдром;
• тошнота;
• повышение давления;
• тремор конечностей;
• агрессия;
• депрессивное состояние;
• запои;
• потеря памяти
При наличии нескольких таких симптомов следует обратиться к врачу. Во время осмотра, специалисты определяют стадию алкоголизма. Их четыре. Чем ближе к нулевой, тем легче преодолеть болезнь. Поэтому откладывать визит к специалисту нельзя. Лечение алкоголизма в Киеве лучше всего пройти в клинике MedicoMente.
Лечение зависит от вида алкоголизма:
• Детский - наносит разрушительное воздействие организму, который еще развивается и легко усваивает спирт.
• Женский - опасен по скорости привыкания и последствиям. Сложно лечится.
• Пивной - развивается при потреблении более чем одного литра пива и пивных напитков в день. Специалисты предостерегают, что малое количество алкоголя – не залог безопасности. Пиво тоже приводит к зависимости.
• Хронический - человек хочет регулярно употреблять спиртные напитки пока не доведет себя до состояния опьянения. Это приводит к увеличению доз и прочности.
• Тайный - регулярное употребление алкогольных напитков замечают по измененной внешности и образу жизни человека. Связан с тяжелыми стадиями заболевания.
• Запойный - непрерывное употребление больших порций алкоголя. Приводит к гибели.
Вернуться к здоровому образу жизни помогает комплексное лечение в стационаре. Избавлять от алкогольной зависимости начинают с бесплатной первичной консультации психотерапевта, нарколога. Кроме пациента, на ней могут побывать его родные.
Затем проводят комплексное обследование организма - УЗИ, ЭКГ, осмотры у терапевта и других специалистов. Делают тесты и анализы. Тогда составляется детальный план лечения алкоголизма и реабилитации пациента.
Основное лечение включает инфузионную, фармакологическую и аверсивную терапию, психотерапию, ибогаин терапию и имплант.
Преимущества клиники MedicoMente:
• Круглосуточный контроль специалистов.
• Конфиденциальность и безопасность.
• Дополнительная диагностика и лечение сопутствующих заболеваний.
• Широкий штат врачей (с опытом более 10 лет и международной стажировкой).
• Современное оборудование, которое соответствует критериям МОЗ Украины.
• Выгодное местонахождение, в 30-40 минутах езды от центра Киева.
• Трансфер с железнодорожного вокзала и аэропортов.
• Лечат иностранцев.
• Поддерживающая терапия в течение года - консультации и наблюдения даже после полного избавления от алкоголизма.
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