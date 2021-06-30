Как вылечить алкоголизм

Чрезмерное увлечение алкоголем вызывает зависимость. Человек перестает контролировать количество потребленного и не может обходиться без крепких напитков. Развивается психическое заболевание, которое называют алкоголизмом.

Это сложная болезнь. К ней приводит большое количество факторов - окружение, депрессия и стресс, наследственность, доступность и популярность алкоголя.

Лечение алкоголизма в Киеве лучше всего пройти в клинике MedicoMente

Симптомы алкоголизма:

• большие и растущие объемы употребления спиртного;

• похмельный синдром;

• тошнота;

• повышение давления;

• тремор конечностей;

• агрессия;

• депрессивное состояние;

• запои;

• потеря памяти

При наличии нескольких таких симптомов следует обратиться к врачу. Во время осмотра, специалисты определяют стадию алкоголизма. Их четыре. Чем ближе к нулевой, тем легче преодолеть болезнь. Поэтому откладывать визит к специалисту нельзя. Лечение алкоголизма в Киеве лучше всего пройти в клинике MedicoMente.

Лечение зависит от вида алкоголизма:

• Детский - наносит разрушительное воздействие организму, который еще развивается и легко усваивает спирт.

• Женский - опасен по скорости привыкания и последствиям. Сложно лечится.

• Пивной - развивается при потреблении более чем одного литра пива и пивных напитков в день. Специалисты предостерегают, что малое количество алкоголя – не залог безопасности. Пиво тоже приводит к зависимости.

• Хронический - человек хочет регулярно употреблять спиртные напитки пока не доведет себя до состояния опьянения. Это приводит к увеличению доз и прочности.

• Тайный - регулярное употребление алкогольных напитков замечают по измененной внешности и образу жизни человека. Связан с тяжелыми стадиями заболевания.

• Запойный - непрерывное употребление больших порций алкоголя. Приводит к гибели.

Вернуться к здоровому образу жизни помогает комплексное лечение в стационаре. Избавлять от алкогольной зависимости начинают с бесплатной первичной консультации психотерапевта, нарколога. Кроме пациента, на ней могут побывать его родные.

Затем проводят комплексное обследование организма - УЗИ, ЭКГ, осмотры у терапевта и других специалистов. Делают тесты и анализы. Тогда составляется детальный план лечения алкоголизма и реабилитации пациента.

Лечение алкоголизма в Киеве лучше всего пройти в клинике MedicoMente

Основное лечение включает инфузионную, фармакологическую и аверсивную терапию, психотерапию, ибогаин терапию и имплант.

Преимущества клиники MedicoMente:

• Круглосуточный контроль специалистов.

• Конфиденциальность и безопасность.

• Дополнительная диагностика и лечение сопутствующих заболеваний.

• Широкий штат врачей (с опытом более 10 лет и международной стажировкой).

• Современное оборудование, которое соответствует критериям МОЗ Украины.

• Выгодное местонахождение, в 30-40 минутах езды от центра Киева.

• Трансфер с железнодорожного вокзала и аэропортов.

• Лечат иностранцев.

• Поддерживающая терапия в течение года - консультации и наблюдения даже после полного избавления от алкоголизма.

Подробнее о лечении алкоголизма можно по телефону +380 (95) 550 85 25 или на сайте medicomente.com.

ООО "МЕДІКОМЕНТЕ". Лицензия на медицинскую практику приказ МОЗ Украины от 04.04.2019 г. № 726 "О лицензировании медицинской практики", выдана Министерством здравоохранения Украины.