Самолет врезался в антарктическую гору. Никто не выжил

Остатки фюзеляжа самолета, сфотографированы в 2004-м. Большинство уламков остаются на месте аварии / Wikipedia

28 ноября 1979-го над Антарктидой разбился самолет. Погибли все 257 человек на борту. Это была самая страшная авиакатастрофа в истории Новой Зеландии.

В 1970-х полеты над Антарктидой стали популярными, потому что туристы стремились воочию увидеть изолированный и загадочный континент. Однодневные экскурсии из Новой Зеландии открывали людям прекрасные виды на шельфовый ледник Росс.

Однако полеты иногда были опасными и проблематичными. На больших ледяных равнинах практически нет визуальных ориентиров, а магнитные компасы плохо работают или ошибаются так близко к Южному полюсу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран выплатит Украине 200 млн

Самолетом McDonnell Douglas DC-10, который 28 ноября доставил в Антарктиду 257 человек управляли пилоты, которые не летали над ледяным континентом. Что хуже, данные, введенные в управление курсом полета борта, были неправильными. Эти же данные пользовались раньше, во время предыдущих рейсов, однако тогда проблем не было из-за хорошей видимости.

Плохая видимость 28 ноября привела к роковой ошибке. Самолет летел над шельфовым ледником Росса. Пилот спустился ниже облаков, чтобы пассажирам было лучше видно.

Борт все время должен был лететь на высоте более 1,8 км, но опустился до 457 м из-за мрачного неба. Из-за неправильных данных пилот не знал, что снизился слишком сильно, когда достиг горы Эребус - вулкана высотой 3793 м. Самолет врезался в склон горы на скорости 483 км/ч. Никто не выжил.