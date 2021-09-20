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вторник, 21 сентября 2021 09:31

Как выбрать страховую компанию по ОСАГО?

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Как выбрать страховую компанию по ОСАГО?
Не покупайте страховку вслепую

Выбор страховой компании уже давно перестал быть лотерейным билетом, где страхователь либо выигрывает, либо остается один на один с проблемами. Сегодня существуют разные способы проверки порядочности той или иной страховой компании. В случае с автогражданкой, страховая компания должна стать защитой для водителя при возникновении ДТП по его вине. И насколько эта защита будет надежной — дело рук самого автовладельца. Делимся 4 приемами, которые помогут определиться со страховщиком.

#1 Рейтинг страховых по ОСАГО от Forinsurer

Фориншурер — онлайн-журнал о технологиях в страховании, который составляет ежеквартальную статистику страхового рынка на основе официальных отчетов страховых компаний, предоставленных Нацкомфинуслуг и НБУ. Здесь можно найти данные по суммам страховых платежей, процент их прироста. Также представлены сведения по сумме страховых выплат и уровень выплат в процентном соотношении.

#2 Светофор МТСБУ

Моторно-транспортное страховое бюро регулирует отношения в сфере обязательного страхования по ОСАГО. На сайте регулярно публикуют информацию касательно деятельности страховщиков. Рейтинг (так званный светофор) показывает работу компаний в разрезе: общая оценка, качество урегулирования и уровень жалоб. Если страховая выделена зеленым цветом, это говорит о высокой оценке. Желтый означает средний показатель и красный — низкий. Положительные или отрицательные изменения также отражены.

#3 Отзывы на агрегаторах

На официальных сайтах страховых часто выводят только хвалебные отзывы, которые не расскажут о действительном положении дел. Рекомендуется ознакомиться с реакцией клиентов на независимых ресурсах, например, на всеукраинском агрегаторе hotline.finance. Например, о страховой компании ARX отзывы можно посмотреть на сервисе и ознакомиться с доступными продуктами.

#4 Сравнение компаний

Не покупайте страховку вслепую. Сравнивая опции и прайс программ от топовых страховщиков, клиент останавливается на наиболее выгодном полисе. Не упускайте из вида не только основные аспекты договора, но и наличие рядом (с домом, работой) ближайшего отделения страховой. При подаче заявки на выплату водителю придется обращаться в офис. А удобное месторасположение компании сэкономит время на процедуре.

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