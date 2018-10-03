Как найти качественную автошколу в Киеве

Как выбрать автошколу в столице? Какая автошкола Киев подойдет именно для Вас? Как научиться умело управлять машиной, знать правила и избегать неприятностей на дороге? Такие вопросы ежедневно ставят перед собой сотни украинцев.

Облегчить себе выбор автошколы можно благодаря сайту autoschool.net.ua

Перед тем как записаться в одну из школ следует самому себе ответить на множество вопросов о ценах, отзывах, уровне знаний в школе. Обычно каждый делает около двух десятков звонков и перечитывает тысячи отзывов, перед тем как записаться. Облегчить себе выбор автошколы можно благодаря сайту http://autoschool.net.ua. Именно здесь собраны проверенные автошколы, указанный район их расположения, а также ориентировочная стоимость обучения. Причем просчитано как индивидуальное обучение так и обычные курсы в автошколе. А еще можно легко просчитать программу, которая нужна именно Вам.

Как выбрать одну, среди множества автошкол Киева

Немало клиентов выбирают ту автошколу, где обещают удобное время обучения, дорогие автомобили и очень низкую цену. На самом деле такие ученики рискуют переплатить. В таких автошколах часто есть скрытые платежи. Например, в низкую цену не включают стоимость бензина, или может быть только 5 уроков по обучению езды или же нужно полностью платить за вождение.

Сколько времени длится обучение

В Украине стандартный курс длится два месяца и состоит из теории и практики, 100 часов лекций и 40 часов вождения.

Цена такого курса в основном зависит от:

• марки автомобилей;

• технического состояния авто;

• квалификации преподавателей и инструкторов.

Средняя цена курсов вождения в Киеве около 4 тысяч гривен. Кроме того нужна справка о медицинском состоянии ученика, а также книжки с правилами дорожного движения, по которым нужно будет готовиться к поступлению.

Выбор инструктора - важный этап при выборе автошколы

Главное правило выбрать не только хорошую автошколу, но и инструктора для обучения. Он должен умело объяснить, выслушать ваши страхи и не бояться повторять то, что вам непонятно. Перед тем, как приступить к обучению, расспросить тех, кто у него учился, почитать отзывы и обязательно обращать внимание на их правдивость. Если у автошколы только положительные отзывы под подобными именами, следует задуматься.

Но, как не крути, обучение в автошколе на 90 процентов зависит от самого ученика. Культура вождения является залогом целого автомобиля и спокойных нервов.

http://autoschool.net.ua/