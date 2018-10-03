Как найти качественную автошколу в Киеве

 
Ексклюзивы
1/5
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 306
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 927
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 477
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 837
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 1908
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
2 Просмотров: 9063
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
4 Просмотров: 4626
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
1 Просмотров: 2007
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Просмотров: 792
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Просмотров: 243
Фото
Все фото
13
3
4
19
5
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Видео
Все видео
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 225
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1206
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5121
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9522
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 октября 2018
Просмотров: 1089
Гаманці й коробка з-під порошку
Це була забава мого покоління — хлопців із 1970-х. Коли футбол, купання в річці й риболовля набридали, Сергій канючив: — Юрко, ...
среда, 03 октября 2018 16:50

Как найти качественную автошколу в Киеве

  Комментировать

Как выбрать автошколу в столице? Какая автошкола Киев подойдет именно для Вас? Как научиться умело управлять машиной, знать правила и избегать неприятностей на дороге? Такие вопросы ежедневно ставят перед собой сотни украинцев.

  Облегчить себе выбор автошколы можно благодаря сайту autoschool.net.ua
Облегчить себе выбор автошколы можно благодаря сайту autoschool.net.ua

Перед тем как записаться в одну из школ следует самому себе ответить на множество вопросов о ценах, отзывах, уровне знаний в школе. Обычно каждый делает около двух десятков звонков и перечитывает тысячи отзывов, перед тем как записаться. Облегчить себе выбор автошколы можно благодаря сайту http://autoschool.net.ua. Именно здесь собраны проверенные автошколы, указанный район их расположения, а также ориентировочная стоимость обучения. Причем просчитано как индивидуальное обучение так и обычные курсы в автошколе. А еще можно легко просчитать программу, которая нужна именно Вам.

Как выбрать одну, среди множества автошкол Киева

Немало клиентов выбирают ту автошколу, где обещают удобное время обучения, дорогие автомобили и очень низкую цену. На самом деле такие ученики рискуют переплатить. В таких автошколах часто есть скрытые платежи. Например, в низкую цену не включают стоимость бензина, или может быть только 5 уроков по обучению езды или же нужно полностью платить за вождение.

Сколько времени длится обучение

В Украине стандартный курс длится два месяца и состоит из теории и практики, 100 часов лекций и 40 часов вождения.

Цена такого курса в основном зависит от:

• марки автомобилей;
• технического состояния авто;
• квалификации преподавателей и инструкторов.

Средняя цена курсов вождения в Киеве около 4 тысяч гривен. Кроме того нужна справка о медицинском состоянии ученика, а также книжки с правилами дорожного движения, по которым нужно будет готовиться к поступлению.

Выбор инструктора - важный этап при выборе автошколы

Главное правило выбрать не только хорошую автошколу, но и инструктора для обучения. Он должен умело объяснить, выслушать ваши страхи и не бояться повторять то, что вам непонятно. Перед тем, как приступить к обучению, расспросить тех, кто у него учился, почитать отзывы и обязательно обращать внимание на их правдивость. Если у автошколы только положительные отзывы под подобными именами, следует задуматься.

Но, как не крути, обучение в автошколе на 90 процентов зависит от самого ученика. Культура вождения является залогом целого автомобиля и спокойных нервов.

http://autoschool.net.ua/

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как найти качественную автошколу в Киеве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
октября

Берлинская стена разделила мир на две части

Самое читаемое
Как одевались и что делали: на 100-летних фото показали украинских селян
Как одевались и что делали: на 100-летних фото показали украинских селян
51
 Просмотров: 156796
Десантура, корабли, авиация: показали самые масштабные учения ВСУ
Десантура, корабли, авиация: показали самые масштабные учения ВСУ
25
 Просмотров: 39026
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
4
 Просмотров: 33283
&quot;Это какой-то ужас&quot; - Повалий загнобилы поклонники
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
5
 3 Просмотров: 27364
К сепарам 50 метров через реку - бойцы показали свою &quot;оффшорную зону&quot; в Луганской области
К сепарам 50 метров через реку - бойцы показали свою "оффшорную зону" в Луганской области
12
 Просмотров: 15824
Новости компаний
В Санатории "Радуга" лечат минеральной водой
В Санатории "Радуга" лечат минеральной водой
5
 Просмотров: 18
День учителя: как выбрать букет и заказать доставку цветов?
День учителя: как выбрать букет и заказать доставку цветов?
5
 Просмотров: 27
Букет из 101розы: каким он может быть? Доставка цветов в Киеве
Букет из 101розы: каким он может быть? Доставка цветов в Киеве
5
 Просмотров: 144
Касса Lux - Reisen - когда Европа на расстоянии одного клика
Касса Lux - Reisen - когда Европа на расстоянии одного клика Просмотров: 18
В санатории "Трембита" лечат спину
В санатории "Трембита" лечат спину Просмотров: 81
Больше всего комментируют
48
Мораторий на русскоязычный контент назвали идиотским
4
У Кремля угрожают взорвать авто
3
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
3
Винник назвал Майдан искусственным
3
"Советский фидбэк" - Супрун ответила нардепам, которые хотят ее отставки
Голосов: 70
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua