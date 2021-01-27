Детское компьютерное кресло для школьника

В современном мире, детям школьного возраста, приходится много времени проводить за компьютером, выполняя домашние задания, обучаясь дома. Длительное нахождение в сидячем положении может пагубно отразиться на здоровье ребёнка, при отсутствии правильно подобранного компьютерного кресла. Здесь важно учитывать возраст ребёнка, комплекцию, индивидуальные особенности, разновидность кресла.

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Наиболее востребованными являются:

• Кресла (ортопедические);

• Стулья;

• Коленные стулья;

• Ортопедические табуреты.

Как выбрать хороший стул компьютерный детский

Практически все производители заявляют, что их детские кресла ортопедические. Какие же тогда критерии брать во внимание при выборе?

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1. Наличие регулировки высоты изделия, наклона спинки позволит подобрать наиболее комфортное положение для занятий, предотвратить нарушения кровообращения, снизит нагрузку на позвоночник.

2. Прочность конструкции. Дети по натуре своей непоседы. Крутиться, вертеться на стуле у них в крови. Главное, чтобы компьютерное кресло выдержало все эти выкрутасы. Радиус крестовины не менее 53 см может подобное гарантировать.

3. Наличие подлокотников обязательно тогда, когда у ребёнка уже зафиксированы проблемы опорно-двигательного аппарата.

4. Наявность подставки для ног для младших школьников обязательна. Упор ног позволит расположить ноги под прямым углом – в физиологически правильном положении.

5. Возможность передвигать стул на колёсиках не обязательна, но для детей комфортна.

6. Экологическая безопасность. Детский компьютерный стул должен обязательно иметь сертификаты, подтверждающие, что материалы, используемые при изготовлении, безопасны для ребёнка.

7. Дизайн.

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Чем кресло компьютерное детское отличается от стула?

Кресло и стул очень похожи. Многие путают их между собой. Кресло – более комфортный вариант, с возможностью регулировки положения. Подлокотники, подголовник, подставка для ног – кресельные девайсы. Стулья легче, ведь чаще всего изготовлено из дерева или пластика. Кресла немного увесистее за счёт размера и металлической крестовины (не во всех моделях).

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