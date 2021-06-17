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пятница, 18 июня 2021 11:11

Чистка вентиляции: когда нужно осуществлять и в чем опасность игнорирования

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Вентиляционная система должна присутствовать в каждом доме, ведь именно с ее помощью происходит поступление чистого воздуха в помещение. Поэтому достаточно важно поддерживать чистоту подобного оборудования.

  Качественную чистку вентиляции смогут осуществить только специалисты
Качественную чистку вентиляции смогут осуществить только специалисты

Многие люди в независимости от того где они живут, никогда не задумывались о чистке вентиляции. И это неправильно, ведь именно грязная вентиляция – источник распространения пыли, которая может вызывать аллергические реакции и другие заболевания. Регулярная чистка вентиляции нужна как для многоэтажных и частных домов, так и для производственных помещений и заведений общепита.

Почему грязная вентиляция может быть опасной?

Регулярную чистку вентиляции необходимо осуществлять по разным причинам. Для общественных заведений данная необходимость регулируется законом. И невыполнение существующих норм заканчивается для предпринимателя штрафом.

Помимо законодательства чистка должна выполняться исходя из коммерческих соображений. Ведь чистые вентиляционные пути – это наличие свежего воздуха в помещении и приятная атмосфера.

Загрязненные вентиляционные системы могут быть опасными, так как:

• увеличивается нагрузка на вентиляторы и со временем, если не предпринимать никаких действий оборудование выйдет из строя;
• ускоряется процесс заражения воздуха скопленной пылью и грязью;
• происходит ухудшения микроклимата в помещении;
• увеличивается риск размножения болезнетворных микроорганизмов.

Если речь идет о вентиляционных системах на производстве или в заведениях общественного питания, то это еще и пожароопасно. Особенно при наличии открытых очагов огня. Ведь, как известно, пыль достаточно быстро вспыхивает.

Как понять, что необходимо обратиться к специалистам?

Не обязательно регулярно заглядывать в вентиляцию, чтобы понять о необходимости ее очистки. Существует сразу несколько признаков, по которым это определяется:

• в помещении стало намного жарче;
• на мебели и полу пыль начала скапливаться значительно быстрее;
• при открытии окон и дверей отсутствуют сквозняки;
• на вентиляционной решетке начала скапливаться паутина.

Стоит учесть, что качественную чистку вентиляции смогут осуществить только специалисты. Самостоятельная очистка может быть совершенно неэффективной и только усугубить ситуацию. Поэтому не пытайтесь решить проблему самостоятельно.

  Качественную чистку вентиляции смогут осуществить только специалисты
Качественную чистку вентиляции смогут осуществить только специалисты

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Дата
18
июня

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