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четверг, 29 апреля 2021 16:58

"Ходили слухи, что людей сжигали" - долгожительница поделилась воспоминаниями

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Автор: Ирина Мамрыга
  Параска Провоторова стала пленницей фашистского трудового лагеря в 17 лет
Параска Провоторова стала пленницей фашистского трудового лагеря в 17 лет

1943 года Прасковью Провоторовую из Винницкой вывезли в Германию, в трудовой лагерь. Тогда ей было 17 лет.

"Весной 1943 года работала с девушками в поле. Там немцы нас и застали. Повели меня домой, чтобы попрощалась с родными. Фашисты шли возле меня с автоматами, будто преступника привезли. Когда зашли в дом, мама испугалась, сразу в слезы. Но что поделаешь - собрала меня в дорогу ", - рассказала корреспонденту Gazeta.ua Параска Мефодьевна.

Женщина вспомнила, что их пять дней держали в райцентре, а когда собрали еще больше молодежи, то повели на железнодорожную станцию.

"Загнали в грязные товарные вагоны, в которых до этого перевозили скот. Людей было так много, что негде было и присесть. В дороге мы страдали от вони, голода, жажды и страшного истощения. Я несколько раз теряла сознание. Однажды поезд остановился в поле. Нас выпустили в туалет. Мы настолько хотели пить, что искали следы от коровьих копыт, в которых собиралась вода, и так спасались ", - вспомнила долгожительница.

В Германии в сборном пункте пленников отбирали для различных работ.

"Людей, у которых были раны на руках, куда-то забирали. Больше мы их никогда не видели, но ходили слухи, что их сжигали. Меня гестаповцы забрали на фабрику в Ганновере, где изготавливали запчасти для самолетов", - добавила Параска Мефодьевна.

Полный текст воспоминаний Прасковьи Провоторовой читайте в свежем выпуске журнала "Країна" за 29 апреля.

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Войска Третьей армии США 11 апреля 1945 освободили узников нацистского лагеря Бухенвальд у Веймара. С тех пор отмечают Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

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29
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