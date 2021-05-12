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среда, 12 мая 2021 13:42

"Я одержим и ненасытный. Живу без выходных": художнику Ивану Марчуку - 85 лет
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Сегодня, 12 мая, украинскому художнику Ивану Марчуку исполняется 85 лет. В 2007 году он попал в британский рейтинг 100 гениев современности
Фото: Тарас Подолян
Сегодня, 12 мая, украинскому художнику Ивану Марчуку исполняется 85 лет. В 2007 году он попал в британский рейтинг 100 гениев современности
Сегодня, 12 мая, украинскому художнику Ивану Марчуку исполняется 85 лет. В 2007 году он попал в британский рейтинг 100 гениев современности
Сегодня, 12 мая, украинскому художнику Ивану Марчуку исполняется 85 лет. В 2007 году он попал в британский рейтинг 100 гениев современности

Сегодня, 12 мая, исполняется 85 лет народному художнику Украины, лауреату Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко Ивану Марчуку. Его выставки всегда имеют большую популярность. В 2007 году художник попал в рейтинг 100 гениев современности.

По случаю юбилея Gazeta.ua собрала воспоминания и интересные высказывания Ивана Марчука.

Осуществилась моя заветная мечта - вижу очередь на свою выставку. Зима, холодно, а люди на улице стоят. Что буду делать дальше, не знаю. Может, буду бежать из Украины и картины заберу. Когда возвращался сюда из-за океана, верил, что это - другая страна. О которой мечтали, за которую отдали жизни миллионы людей. А получилось, как говорится, ниц. Ношусь по миру, думаю, где остановиться. Потому что в Украине нет места для меня. Обещали сделать музей в Киеве, даже капсулу заложили. И все об этом уже забыли. Были еще предложения в Тернополе, Каневе. Но к делу не дошло. Только в моем селе есть небольшой музей Ивана Марчука. Что делать с картинами, где оставить. Была даже мысль вывезти на Майдан и все сжечь. Если они никому не нужны. Чтобы никому не достались.

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Открывал выставки в Азии, Африке, Европе. Рисую только украинские пейзажи. Хотя был на пяти континентах. Украинская земля меня очаровывает до сих пор. Она не изменилась, хотя ее и портят.

Не знаю, что такое вдохновение. Я человек одержимый и ненасытный. Живу по черному календарю, без выходных. Все красные даты вычеркнул. Ежедневно, в семь утра, иду в мастерскую. Здороваюсь с дворниками, они на меня смотрят - что за ненормальный? Что его гонит? Я не хочу рисовать. Я хочу увидеть что-то новое, свежее. А чтобы увидеть, надо нарисовать. То, что я сделаю, никто не сделает.

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Меня часто спрашивают, а как придумываю названия для картин. Очень просто. Когда работа закончена, смотрю на нее, "общаюсь" - и рождается название.

Имею уже большое количество работ для хорошего музея. Национальный уже слишком мал для меня. А сколько в архивах еще нашел фотографий. Давно забыл, что у меня такие картины были. Сотни пейзажей. Куда они делись, неизвестно. Я их не продавал. А сейчас работы не хочу продавать, потому что радуюсь ими.

Рисую быстро. Как-то у меня была китайская делегация, ходили по мастерской в восторге. Один художник спросил, сколько времени трачу на картину. Говорю, где-то неделю. Замолчал - я его убил. Он думал, что где-то год. Но, если бы я год рисовал одну работу, где я сделал бы около 5 тысяч картин. Одних пейзажей у меня более 400. На выставке - 58, есть ранние, которых я вообще не выставлял.

Использую собственную технику "плентанизм". От слов "плести, переплетаться". У меня было три сестры. В субботу или воскресенье мама мыла им волосы. Тогда не стригли, были длинные. Целый день этим занимались. Мама говорила: "Ну заплентались волосы, нельзя расчесать". Так же и у меня. На каждой картине заплентаны десятки километров нити. Моя технология придумана осенью, когда смотрел на голые деревья, без листьев. Видел, как рисуется графика деревьев на фоне неба. Это - фантастика, такая красота. Думал: а как это сделать на холсте? Не хотел щеткой рисовать, как все, потому что это уже прошел. И на свою голову придумал собственную технику.

Автор: Facebook.com
  Иван Марчук расписывает стену в Институте теоретической физики им. Н.Н. Боголюбова
Иван Марчук расписывает стену в Институте теоретической физики им. Н.Н. Боголюбова

Такой страны еще мир не видел. Система это цепь. Президент Сингапура сказал: "Надо посадить трех китов. Все остальные разбегутся. И коррупции не будет". У нас так не получится. Ибо все киты между собой связаны. Есть киты, подкиты и котики. Несмотря на это, Украина будет существовать и дальше.

Ненавижу дни, когда ты сидишь, как истукан, а тебе люди дифирамбы поют. Мое 80-летие было именно таким. После этого дожить до столетнего юбилея не хочу. Поставил себе планку - 99 лет и 11 месяцев.

ЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ В ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ИНТЕРВЬЮ ИВАНА МАРЧУКА:

Украинская земля меня до сих пор очаровывает. Она не изменилась, хотя ее и портят

Украина - это могильщик талантов. Здесь не хочется работать

"Некоторых женщин приглашаю в гости. Хотел бы, чтобы какая-то здесь и осталась"

Иван Марчук в 1989 году вынужден был эмигрировать за границу. Долгое время жил в Австралии, Канаде и США, в 2001 году после теракта 11 сентября в Нью-Йорке вернулся в Украину. Написал около 5000 картин. Провел более 150 персональных и около 50 коллективных выставок. Делит свое творчество на 12 циклов: "Голос моей души", "Пейзаж", "Портрет", "Цветение", "Шевченкиана", "Цветные прелюдии", "Новые экспрессии", "Натюрморт", "Белая Планета И", " Белая Планета ИИ "," Выходят мечты из берегов"," Взгляд в Бесконечность". Произведения каждого цикла отличаются по малярной манерой. Основал собственный стиль - "плентанизм". Особенность авторской техники заключается в нанесении краски тонкими цветными линиями, их переплетении под разными углами, чем достигается эффект объемности и свечения.

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