"Ночью снится, как сортирую мусор" - как один человек в 25-тысячном городе справляется с хламом

Фото: Ирина Мамрыга

- Когда ставил контейнеры для раздельного сбора мусора, не думал, что общество готово к сортировке. Но оказалось, что это для наших людей небольшая проблема, - говорит Михаил Подвашецкий из города Гайсин Винницкой области. Более пяти лет назад он изготовил и установил в городе 22 контейнеры для различных видов вторсырья. Чтобы сортировать его, арендует складское помещение. Всю работу выполняет самостоятельно.

С Михаилом Васильевичем подъезжаем к пятиэтажкам по улице Соборной. Там, кроме баков коммунальных служб, установленный его контейнер на три секции - для стекла, бумаги и пластика.

Автор: Ирина Мамрыга Михаил Подвашецкий изготовил и установил в городе 22 контейнеры для различных видов вторсырья

- Заметил, что там, где организовано ОСМД, люди тщательно перебирают мусор, - утверждает Подвашецкий. - Таким образом экономят средства, которые платят коммунальным предприятиям за вывоз общих отходов.

- Когда узнала, что Михаил Васильевич взялся за сортировку мусора, попросила, чтобы он и у нас установил контейнер, - присоединяется к разговору председатель жилищно-строительного корпоратива Алла Юркова. - Жители это хорошо восприняли, ведь за вывоз общих отходов стали платить вдвое меньше. Пенсионеры начали сразу дисциплинированно сортировать свой мусор, а молодежь к этому относилась не так добросовестно. Поэтому я заявила - если поймаю кого-то, кто не сортирует мусор, то за вывоз отходов будете платить вдвое больше. Подействовало. Сейчас некоторые люди, особенно те, кто ездил за границу, готовы даже платить за то, чтобы мусор сортировали. Я тоже считаю, что так будет правильно. Потому что это прежде всего наша экология. Хотелось бы, чтобы таких людей, как Михаил Подвашецкий поддерживала местная власть. В нашем городе он единственный, кто занялся этой тяжелым, грязным, но очень нужным делом.

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- Большое значение имеет благоустройство площадки для сбора отходов, - говорит Подвашецкий. - Если место заасфальтировано, в непогоду там не будут собираются лужи и не будет болота, человек без проблем подойдет к нужному контейнеру и выбросит туда мусор. В некоторых местах я подготовил такие площадки. Но они должны быть везде, особенно там, где стоят контейнеры коммунальных служб для общего мусора.

Едем на склад, который арендует Михаил Васильевич. Помещение заложенное гигантскими мешками с ПЭТ-бутылками, пластиком, стеклом и бумагой. За ними - уже отсортированный мусор. В другой стороне стоит пресс, рядом - спрессованный "тюк" бутылок.

Автор: Ирина Мамрыга Чтобы вторсырье занимало меньше места, его нужно спрессовать

- Все перебираю сам, - говорит Подвашецкий. - Постоянно нанимать людей нет возможности. Только когда погрузка мусора, должен на несколько часов нанимать помощника.

- Прежде, чем стать вторсырьем, мусор трижды проходит через мои руки - сначала разгружаю контейнеры, затем тщательно сортирую, прессую и доставляю к местам переработки. Вот бумага. Ее перебираю на картон и тонкие материалы. Макулатуру перерабатывает Малин, Обухов, Житомир. Иногда в контейнере с бумагой наталкиваюсь на хорошие книги. Когда-то выбросили прекрасную библиотеку - все качественные издания. А недавно наткнулся на полное собрание сочинений об Анжелике. Старшие мужчины, которые работают рядом с моим складом, с удовольствием берут их почитать. А молодым - они не нужны.

Также Михаил Васильевич сортирует по разным категориям стекло и пластик.

- ПЭТ-бутылки разделяю по цвету и по тем веществам, что в них ранее хранились. Бутылки из-под масла и воды - это уже два вида пластика. Их очистка будет происходить по-разному. Этикетка от бутылки - тоже отдельный тип полимера. ПЭТ-бутылки в зависимости от вида принимают во многих городах Украины - Житомире, Черкассах, Киеве, Хмельницком. В Виннице тоже открыли линию, где бутылки с крышечками моют и измельчают. Это сырье отправляют на производство нейлоновых нитей и других полиэтилена изделий. Пластиковые игрушки, ведра, тазики, коробки - отдельная категория. Это касается термоусадочной пленки и флаконов от бытовой химии. Стеклобой сортирую по цветам и видам - ​​прозрачное стекло, зеленое, коричневое, янтарное, оконное и от лампочек. Для переработки каждого нужна разная температура.

Автор: Ирина Мамрыга Флаконы от бытовой химии перерабатывают в Украине

- После того, как день перебираю эти отходы, процесс сортировки продолжает сниться ночью. Физически это очень тяжело. Езжу на обычной легковой машине с прицепом, вручную из своих самодельных контейнеров выгружаю мусор в мешки. Это сложно. В цивилизованных странах есть специальные машины и контейнеры, процесс выгрузки автоматизирован. Чтобы это стало серьезным делом и в Украине, условия сортировки мусора нужно улучшать.

Автор: Ирина Мамрыга Пластиковые игрушки, ведра, тазики, коробки - отдельная категория

Хотя в Украине, действуют заводы по переработке различных видов вторсырья, большое количество пластика неликвидное. Это одноразовая посуда и пакеты.

- Даже при тщательной сортировки из мусора можно отобрать 40 процентов вторсырья, - говорит Михаил Васильевич. - Остальной хлам в европейских странах сжигают при высоких температурах. Получают электричество и биогаз. Мусор, который вывозят на общую свалку, должен перерабатываться. Это не является большой проблемой. Вот в Вене построили большой мусороперерабатывающий завод и на нем сделали горнолыжный спуск. В Нидерландах 10 процентов электроэнергии производят мусороперерабатывающие заводы. Люди осознают экологическую ответственность, еще и получают от хлама пользу. Для моего города был бы актуален мусороперерабатывающий завод с линией отбора вторсырья и подготовкой общего мусора для сжигания в ТЭС. Для этого в Украине тоже есть все технологии. Специальные печи для сжигания отходов работают без вреда для окружающей среды. Неликвидный пластик мгновенно сгорает дотла, не выделяя канцерогенов. Конечно, строительный мусор пока будет оставаться на полигонах. Хотя Германия и этот материал использует - для ремонта дорог. Нам необходимо перенимать опыт тех стран, которые уже научились не загромождать площади хламом, чтобы не превратить планету в сплошной мусорник.

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Наиболее загрязненными в Украине есть Харьковская и Херсонская области. Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции. За прошлый год Госэкоинспекция обнаружила 2144 бесхозных свалок на территории всей страны. Лишь 60% из них ликвидировали.