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суббота, 20 марта 2021 08:20

Открыли концентрационный лагерь, где проводились эксперименты над людьми

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Открыли концентрационный лагерь, где проводились эксперименты над людьми
Лагерь Дахау располагался недалеко от Мюнхена и состоял из 34 отдельных блоков-бараков. Фотография музея Холокоста США

В немецком городе Дахау 20 марта 1933-го начал действовать первый концентрационный лагерь нацистской Германии. Там проводили эксперименты над живыми людьми.

Лагерь располагался недалеко от Мюнхена и состоял из 34 блоков-бараков. Начал свою работу почти сразу после прихода Гитлера к власти. Первыми узниками были представители немецкой политической оппозиции: коммунисты и социалисты. Пленными лагеря становились и граждане не арийской расы. С весны 1940-го в лагерь прибывали заключенные из других стран. Вскоре немецкие заключенные составляли лишь малую часть.

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Одной из причин создания Дахау было выяснение границ человеческого организма. В каждом из домов располагалось новейшее оборудование для экспериментов над людьми. Там работали дипломированные специалисты. Заключенных для лагеря выбирали исключительно здоровых в возрасте от 20 до 45 лет. Кроме экспериментов, касающихся применения медицинских препаратов, проводились исследования на выносливость людей.

За два года провели около 500 тыс экспериментов над живыми людьми. Исследования по малярии принудительно проводили. Жертв кусали насекомые или им давали заразные малярийные уколы. Другие тесты заключались в изучении эффекта долгого погружения человека в ледяную воду. Большинство жертв умирало при температуре -26°C.

За время существования 200 тыс узников из более чем 30 стран находились в Дахау, из них около трети - евреи. Погибли 32 099 заключенных и еще почти 10 тыс в его филиалах. 29 апреля 1945-го лагерь Дахау освободили войска США.

Войска Третьей армии США 11 апреля 1945 освободили узников нацистского лагеря Бухенвальд у Веймара. С тех пор отмечают Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
20
марта

Открыли концентрационный лагерь, где проводились эксперименты над людьми

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