 
Ексклюзивы
1/5
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 522
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 1305
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 612
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Просмотров: 1071
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Просмотров: 5526
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Просмотров: 1089
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
Просмотров: 144
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
Просмотров: 756
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
Просмотров: 765
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 513
Фото
Все фото
5
6
4
4
5
Федор Романов пишет картины, держа кисть зубами
Федор Романов пишет картины, держа кисть зубами
Украинский мастер установил сразу два мировых рекорда
Украинский мастер установил сразу два мировых рекорда
На вершине вулкана подняла портрет Бандеры
На вершине вулкана подняла портрет Бандеры
В футболке на сильный мороз: Андрея Козака называют &quot;ледяным человеком&quot;
В футболке на сильный мороз: Андрея Козака называют "ледяным человеком"
Памятную доску языковеду Шевелеву угрожают снести
Памятную доску языковеду Шевелеву угрожают снести
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 513
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1269
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 819
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 477
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2331
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 333
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
пятница, 07 мая 2021 09:02

Федор Романов пишет картины, держа кисть зубами
5

  Комментировать

Художник Федор Романов пишет картины, держа кисть зубами.
Фото: Фото предоставлено Федором Романовым
Художник Федор Романов пишет картины, держа кисть зубами.
Художник Федор Романов пишет картины, держа кисть зубами.
Художник Федор Романов пишет картины, держа кисть зубами.
Федор Романов с женой и дочерью

Художник Федор Романов из села Дослидное Черниговской области пишет картины необычным способом, держа кисточку зубами. У мужчины врожденный артрогипоз - не работают руки и ноги. Из-за патологии от него еще в роддоме отказались родители и он рос в Олешковском детском доме-интернате.

В этом году Федор установил рекорд Украины - написал картину масляными красками за 34 минуты 59 секунд. Рекорд посвятил своей 10-летней дочери Кире.

"Люблю жизнь и мир. Меня вдохновляет моя семья, природа, все, что вижу вокруг себя. Например, залюбовался заходом солнца в селе над полем и уже хочется перенести эту красоту на холст, начинаю экспериментировать с красками. Любимой картины нет. Это, как дети, ведь каждую создаю от души", - рассказал художник корреспонденту Gazeta.ua

Автор: Фото предоставлено Федором Романовым
  Художник Федор Романов пишет картины, держа кисть зубами.
Художник Федор Романов пишет картины, держа кисть зубами.

В детском доме действовали кружки, где Федор учился азам изобразительного искусства. В 14 лет парень начал еще больше развивать свои способности. Именно в тот период ему поставили диагноз рак крови.

"Когда была онкология, то воспитатели думали, что я не выживу. Сообщили о болезни родителями. Именно тогда встретился с ними впервые. Я рос и не имел представления, что такое мама и папа. А здесь они появились и можно сказать, что в какой-то степени выздоровел благодаря той встречи. Тогда просто взяли "нервы", что они приехали меня хоронить. Но я простил своих родителей, они подарили мне жизнь", - признался Федор.

После детских домов люди с инвалидностью часто продолжают жить в гериатрических интернатах. Но парень сделал другой выбор. Он поступил в Луганское профтехучилище, где выучился на дизайнера. Во время учебы познакомился с будущей женой.

"С Еленой сидели за одной партой в училище. Я помогал ей с творческими работами, а она мне - с теорией. Начали встречаться, а через два года поженились", - вспомнил Федор Романов.

Вскоре у супругов родилась дочь Кира.

Автор: Фото предоставлено Федором Романовым
  Федор Романов с женой и дочерью
Федор Романов с женой и дочерью

"Мы волновались, чтобы с ребенком все было в порядке. Молились и, слава Богу, у нас родилась здоровая дочь. Сейчас Кире 10 лет. Она тоже учится рисовать, имеет спортивные способности, увлекается каратэ", - добавил мужчина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский мастер установил сразу два мировых рекорда

Когда в 2014 году началась война, молодая семья решила уехать из Луганска.

"Мы жили недалеко от Луганского аэропорта. Там происходили ужасные вещи. Ради будущего дочери решили оттуда бежать. Это было очень трудно делать с маленьким ребенком, коляской. Мы едва успели на последний поезд в Киев. С собой взяли только сумку с вещами дочери и документами", - вспомнил Федор.

Первый месяц семья Романовых жила у друзей в Киеве. Позже переехали в село Дослидное Нежинского района Черниговской области. Там благотворители приобрели им жилье.

"Здесь мы нашли свой уголок. Конечно, реализовывать себя легче в городе. Кроме того, в городах лучше развита инфраструктура, а в селе без автомобиля сложно. С дорогой возникают трудности. Но через Дослидное в Киев ездит электричка, поэтому мы как-то приспособились".

Сначала Федор и Елена обрабатывали в селе огород. Но сейчас отдали его в пользование соседям.

"За огородом нужно постоянно ухаживать, поэтому остается мало времени и сил на творчество. Вообще могу работать до 10-11 вечера. Когда пишу картины, слушаю хиты 1970-х - 1990-х годов", - поделился художник.

Если ты родился, то для чего нужен и должен что-то полезное сделать для этого мира

Материалы для работы мужчина покупает в Киеве. Предпочитает американских, немецких и итальянских производителей. Свои полотна пишет преимущественно в стиле импрессионизма. Стоимость картин Федора Романова стартует от 800 гривен.

"Не каждому продаю свои картины. Могу и носом крутить. Не люблю нечестных, лукавых. Если же вижу, что человек искренний, действительно увлекся моими работами, то дарю картину".

Автор: Фото предоставлено Федором Романовым
  Художник Федор Романов пишет картины, держа кисть зубами.
Художник Федор Романов пишет картины, держа кисть зубами.

Федора приглашают проводить мастер-классы для детей и взрослых. На таких мероприятиях художника сопровождает жена.

"Елена - это моя правая рука, постоянно мне помогает. Она мой менеджер, бухгалтер и советчица. Должны работать, ведь на помощь от государства прожить нереально".

Федор убежден, что каждый может найти способы заработка, чтобы обеспечивать себя.

"Любой мужчина или женщина всегда могут найти работу, независимо от того болит что-то в них или нет. Надо радоваться жизни. Мой принцип такой: если ты родился, то для чего-то нужен и должен что-то полезное сделать для этого мира. Возможно человек не станет известным или не достигнет колоссальных успехов, но будет счастлив в своей деятельности. Если настраиваться на негатив, то я и половина моих одноклассников с тяжелыми диагнозами должны находиться в доме престарелых и инвалидов. Но мы выбрали другой путь - бороться за жизнь. Не все было просто, но над собой нужно работать. Даже если мы немного отличаемся от других физически, не все потеряно. Мы можем не хуже работать и самореализовываться. Своим примером доказываю, что никогда не стоит сдаваться".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Предлагал 200 евро за одну карикатуру, а я настаивал по 300. Не купил. Но я не розстраиваюсь - Анатолий Василенко

В Киеве запускают новую услугу - "Социальное такси для людей с инвалидностью". Сначала будут работать около 20 специально оборудованных машин. Постепенно их количество увеличат. В прошлом году эта услуга работала в пилотном режиме.

Автор: Ирина МАМРЫГА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Федор Романов пишет картины, держа кисть зубами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

Часть Турции получила независимось

Во время первой инаугурации Путина рядом с ним стоял Ельцин

Самое читаемое
Российскую блогера нашли мертвой в лесу
Российскую блогера нашли мертвой в лесу Просмотров: 9522
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью Просмотров: 9369
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
 Просмотров: 9270
Шампиньоны на костре: назвали три рецепта вкусного маринада
Шампиньоны на костре: назвали три рецепта вкусного маринада Просмотров: 7713
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
 Просмотров: 5526
Постать
"Ходили слухи, что людей сжигали" - долгожительница поделилась воспоминаниями
"Ходили слухи, что людей сжигали" - долгожительница поделилась воспоминаниями
 Просмотров: 333
Украинский мастер установил сразу два мировых рекорда
Украинский мастер установил сразу два мировых рекорда
6
 Просмотров: 414
"Ректор сказал, что голод - это выдумки буржуазной пропаганды"
"Ректор сказал, что голод - это выдумки буржуазной пропаганды"
 Просмотров: 675
19 лет назад умер языковед Юрий Шевелев
19 лет назад умер языковед Юрий Шевелев
 Просмотров: 81
"Казаки были монахами афонских монастырей" - ученый нашел свидетельство об украинском наследии на Святой горе
"Казаки были монахами афонских монастырей" - ученый нашел свидетельство об украинском наследии на Святой горе
 Просмотров: 423
Больше всего комментируют
30
Ахметов за год разбогател почти втрое
9
Разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился - рейтинг
6
"Квартал 95" назвали украинофобами
4
ЦИК отказалась регистрировать народным депутатом "слугу" Вирастюка
3
В Украине более 200 улиц с именем российской оккупантки, соратницы Путина
Голосов: 791
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть