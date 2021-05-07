Фото: Фото предоставлено Федором Романовым

Художник Федор Романов из села Дослидное Черниговской области пишет картины необычным способом, держа кисточку зубами. У мужчины врожденный артрогипоз - не работают руки и ноги. Из-за патологии от него еще в роддоме отказались родители и он рос в Олешковском детском доме-интернате.

В этом году Федор установил рекорд Украины - написал картину масляными красками за 34 минуты 59 секунд. Рекорд посвятил своей 10-летней дочери Кире.

"Люблю жизнь и мир. Меня вдохновляет моя семья, природа, все, что вижу вокруг себя. Например, залюбовался заходом солнца в селе над полем и уже хочется перенести эту красоту на холст, начинаю экспериментировать с красками. Любимой картины нет. Это, как дети, ведь каждую создаю от души", - рассказал художник корреспонденту Gazeta.ua

Автор: Фото предоставлено Федором Романовым Художник Федор Романов пишет картины, держа кисть зубами.

В детском доме действовали кружки, где Федор учился азам изобразительного искусства. В 14 лет парень начал еще больше развивать свои способности. Именно в тот период ему поставили диагноз рак крови.

"Когда была онкология, то воспитатели думали, что я не выживу. Сообщили о болезни родителями. Именно тогда встретился с ними впервые. Я рос и не имел представления, что такое мама и папа. А здесь они появились и можно сказать, что в какой-то степени выздоровел благодаря той встречи. Тогда просто взяли "нервы", что они приехали меня хоронить. Но я простил своих родителей, они подарили мне жизнь", - признался Федор.

После детских домов люди с инвалидностью часто продолжают жить в гериатрических интернатах. Но парень сделал другой выбор. Он поступил в Луганское профтехучилище, где выучился на дизайнера. Во время учебы познакомился с будущей женой.

"С Еленой сидели за одной партой в училище. Я помогал ей с творческими работами, а она мне - с теорией. Начали встречаться, а через два года поженились", - вспомнил Федор Романов.

Вскоре у супругов родилась дочь Кира.

Автор: Фото предоставлено Федором Романовым Федор Романов с женой и дочерью

"Мы волновались, чтобы с ребенком все было в порядке. Молились и, слава Богу, у нас родилась здоровая дочь. Сейчас Кире 10 лет. Она тоже учится рисовать, имеет спортивные способности, увлекается каратэ", - добавил мужчина.

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Когда в 2014 году началась война, молодая семья решила уехать из Луганска.

"Мы жили недалеко от Луганского аэропорта. Там происходили ужасные вещи. Ради будущего дочери решили оттуда бежать. Это было очень трудно делать с маленьким ребенком, коляской. Мы едва успели на последний поезд в Киев. С собой взяли только сумку с вещами дочери и документами", - вспомнил Федор.

Первый месяц семья Романовых жила у друзей в Киеве. Позже переехали в село Дослидное Нежинского района Черниговской области. Там благотворители приобрели им жилье.

"Здесь мы нашли свой уголок. Конечно, реализовывать себя легче в городе. Кроме того, в городах лучше развита инфраструктура, а в селе без автомобиля сложно. С дорогой возникают трудности. Но через Дослидное в Киев ездит электричка, поэтому мы как-то приспособились".

Сначала Федор и Елена обрабатывали в селе огород. Но сейчас отдали его в пользование соседям.

"За огородом нужно постоянно ухаживать, поэтому остается мало времени и сил на творчество. Вообще могу работать до 10-11 вечера. Когда пишу картины, слушаю хиты 1970-х - 1990-х годов", - поделился художник.

Если ты родился, то для чего нужен и должен что-то полезное сделать для этого мира

Материалы для работы мужчина покупает в Киеве. Предпочитает американских, немецких и итальянских производителей. Свои полотна пишет преимущественно в стиле импрессионизма. Стоимость картин Федора Романова стартует от 800 гривен.

"Не каждому продаю свои картины. Могу и носом крутить. Не люблю нечестных, лукавых. Если же вижу, что человек искренний, действительно увлекся моими работами, то дарю картину".

Автор: Фото предоставлено Федором Романовым Художник Федор Романов пишет картины, держа кисть зубами.

Федора приглашают проводить мастер-классы для детей и взрослых. На таких мероприятиях художника сопровождает жена.

"Елена - это моя правая рука, постоянно мне помогает. Она мой менеджер, бухгалтер и советчица. Должны работать, ведь на помощь от государства прожить нереально".

Федор убежден, что каждый может найти способы заработка, чтобы обеспечивать себя.

"Любой мужчина или женщина всегда могут найти работу, независимо от того болит что-то в них или нет. Надо радоваться жизни. Мой принцип такой: если ты родился, то для чего-то нужен и должен что-то полезное сделать для этого мира. Возможно человек не станет известным или не достигнет колоссальных успехов, но будет счастлив в своей деятельности. Если настраиваться на негатив, то я и половина моих одноклассников с тяжелыми диагнозами должны находиться в доме престарелых и инвалидов. Но мы выбрали другой путь - бороться за жизнь. Не все было просто, но над собой нужно работать. Даже если мы немного отличаемся от других физически, не все потеряно. Мы можем не хуже работать и самореализовываться. Своим примером доказываю, что никогда не стоит сдаваться".

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В Киеве запускают новую услугу - "Социальное такси для людей с инвалидностью". Сначала будут работать около 20 специально оборудованных машин. Постепенно их количество увеличат. В прошлом году эта услуга работала в пилотном режиме.