Рюкзаки в виде котов - украинка делает шикарные сумки из шерсти

Фото: предоставлено Натальей Степанюк

Винничанка Наталья Степанюк валяет из шерсти рюкзаки в виде котов. Заниматься валянием женщина начала 10 лет назад.

"Когда создавала авторские куклы, то для аксессуара попыталась свалять небольшой шарик из шерсти. Меня этот процесс настолько захватил, что захотелось совершенствовать свои умения. Сначала занималась только сухим валянием – делала игрушки. Затем попробовала мокрое, которое дает возможность делать большие вещи. Для этого необходимы лишь шерсть, вода и золотые руки. В этой технике создаю свои рюкзаки-коты", – рассказала Наталья Степанюк корреспонденту Gazeta.ua

Мастерица прошла платный мастер-класс в Киеве по созданию рюкзаков, но для своих изделий Наталья разработала авторский дизайн.

"Люблю животных. Дома живет собака, а за котами обожаю наблюдать на улице, фотографирую их. Уже у меня целая папка с фотографиями. Создавая рюкзак, беру два-три снимка котов и стараюсь сделать своего – оригинального и неповторимого. Ведь в жизни они все разные, со специфическими полосками, разрезом глаз, животиками. Я хочу все это передать".

Автор: предоставлено Натальей Степанюк Винничанка Наталья Степанюк валяет из шерсти рюкзаки в виде котов

Чтобы цвет рюкзака был максимально похожим на естественный окрас котов, мастерица использует разноцветную шерсть. Материалы заказывает через интернет.

"Чтобы изготовить кота беру много видов шерсти. Специальная техника, шерстяная акварель, помогает достичь плавных переходов цветов. Создается эффект размытости, как на картинах, которые пишут акварельными красками", – рассказала Наталья.

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Сейчас мастерица создает свой 11-й рюкзак. Над одним изделием работает от трех недель до месяца. Ее сумки-коты нашли себе хозяев во Львове, Ирпене, Виннице и Барселоне.

"Каждому своему коту даю имя. А как иначе? Это же не обычный рюкзак, а будто домашний любимец. Но на этот раз впервые котика назвала не я, а его будущая хозяйка. Это будет Патрик. Она попросила сделать рюкзак похожим на ее домашнего кота. Тот со специфическим характером, не дает себя погладить. А такого шерстяного котика можно обнимать сколько угодно и он всегда будет рядом".

Рюкзаки Степанюк выдерживают до 5 кг веса. Их можно чистить щеткой, как любые шерстяные вещи.

"Это практичная и износостойкая вещь. Туда влезает все. Со своим рюкзаком хожу уже полтора года, нагружаю его по полной. Даже в дождь попадала", – призналась мастерица.

Рюкзаки Натальи всегда привлекают внимание на улицах и в транспорте.

"Люди часто обращаются и просят сфотографироваться, прикоснуться к лапке кота. Также замечаю, что меня иногда фотографируют со спины. Затем эти снимки "блуждают" в соцсетях. Я не против, если милые морды моих котов кому-то поднимают настроение. Меня на творчество вдохновляет природа. Сейчас весна, хочется действовать, придумывать что-то новое".

Автор: предоставлено Натальей Степанюк Винничанка Наталья Степанюк валяет из шерсти рюкзаки в виде котов

Чтобы облегчить работу Натальи, ее муж сконструировал для нее устройство для валяния.

"Сергей сам сделал 3D-принтер, станок с числовым программным управлением, а для меня спроектировал и изготовил машину для валяния. Она делает около тысячи ударов в минуту, что значительно облегчает работу. Ведь валяя даже небольшую вещь мастер получает очень сильную нагрузку на суставы пальцев", – отметила Степанюк.

Наталья Степанюк держит творческую мастерскую "Чеширский Кот" в Виннице, где проводит мастер-классы по лепке, рисованию, созданию игрушек и валянию.