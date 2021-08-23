"Счастье дается тяжелым трудом": Сергей Жадан празднует 47-летие

Сегодня, 23 августа, исполняется 47 лет писателю Сергею Жадану.

Жадан автор романов "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамия", "Интернат", поэтических сборников "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры", "Антенна", "Список кораблей" и других, общественный деятель, фронтмен групп "Жадан и Собаки" и "Линия Маннергейма".

Литературные произведения Сергея Жадана переведены более чем на двадцать языков, сделав автора одним из самых известных современных украинских писателей.

Предлагаем вспомнить семь самых интересных цитат из интервью Жадана журналу "Країна" и Gazeta.ua:

"Если ответственно относишься к своей стране, бизнесу, близким людям, нельзя действовать эмоциями. Это классический пост-тоталитарный синдром: самоустраниться и положиться на другого. После Майдана ответственность в обществе просыпается. Для кого-то это понятие стало реальным и физическим. Человек решил защищать государство от оккупантов, потому что больше некому".

"Многие из нас до сих пор открывают свою украинскость как нечто личное, болезненное, часто - травматическое. И каждое такое открытие гораздо действеннее, ибо оставляет глубокие корни".

"Голодомор - это история о том, насколько есть важной наша независимость. Там, где мы теряем ее - теряем свободу. Становимся заложниками чужих режимов, чужого манияцтва и чужого зла. Голодомор - история о том, что украинцы должны были бы помнить об этом в будущем. Мы имеем шанс там, где способны себя защищать. Там, где этого лишены, становимся заложниками и пассивными жертвами".

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"Один из критериев разделения украинцев - те, что где-то были, и те, которые не были нигде. На востоке привыкли видеть мир глазами российских телеканалов. Сидят в своих городах и селах и слабо представляют, что в стране творится. И это скорее несчастье, чем их вина ".

"Культурная жизнь сосредоточена в крупных городах. А запрос на него есть везде. Людям очень не хватает общения. То, что их стремление нереализованные - вина нашей культурной политики".

"У нас есть запрос на качественные, тотальные и быстрые изменения. Хорошее желание - чтобы завтра наступило счастье. Но оно не наступает - и мы бросается в неуместны крайности. Есть цель. Но не все понимают, какими средствами ее достичь. Счастье дается тяжелым трудом".

"Русскоязычные украинцы, которые пошли воевать, - это то, чего россияне до сих пор не могут понять. И некоторые украинцы - тоже".

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Писатель Сергей Жадан и художник Павел Маков представили книгу о Харькове "Постоянное место жительства". Описали город с помощью сочетания стихов и графики. Также в издании собраны их произведения, относящиеся к Харькову, чтобы показать жизнь города в течение 27 лет.