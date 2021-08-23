 
Ексклюзивы
1/5
ООН сможет реформировать только третья мировая – дипломат
ООН сможет реформировать только третья мировая – дипломат
Просмотров: 99
Акациевый, липовый, кориандровый: почему мед нового урожая подорожал
Акациевый, липовый, кориандровый: почему мед нового урожая подорожал
Просмотров: 1143
30 лет независимости для Украины – это неплохо - Мотыль
30 лет независимости для Украины – это неплохо - Мотыль
Просмотров: 162
Социальный "Лифт" Зеленского планируют перезапустить
Социальный "Лифт" Зеленского планируют перезапустить
Просмотров: 351
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 225
Майдан - это песни Поплавского. Стала ли лучше главная площадь страны за 30 лет
Майдан - это песни Поплавского. Стала ли лучше главная площадь страны за 30 лет
Просмотров: 351
Украина изменилась к лучшему, но люди этого не замечают - Мотыль
Украина изменилась к лучшему, но люди этого не замечают - Мотыль
Просмотров: 342
В правительстве начнут следить за качеством 4G в Украине
В правительстве начнут следить за качеством 4G в Украине
Просмотров: 144
Министр рассказал, когда у 95% украинцев появится скоростной интернет
Министр рассказал, когда у 95% украинцев появится скоростной интернет
Просмотров: 459
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
Просмотров: 5481
Фото
Все фото
4
11
10
5
5
&quot;Счастье дается тяжелым трудом&quot;: Сергей Жадан празднует 47-летие
"Счастье дается тяжелым трудом": Сергей Жадан празднует 47-летие
&quot;Ночью снится, как сортирую мусор&quot; - как один человек в 25-тысячном городе справляется с хламом
"Ночью снится, как сортирую мусор" - как один человек в 25-тысячном городе справляется с хламом
&quot;Я одержим и ненасытный. Живу без выходных&quot;: художнику Ивану Марчуку - 85 лет
"Я одержим и ненасытный. Живу без выходных": художнику Ивану Марчуку - 85 лет
Рюкзаки в виде котов - украинка делает шикарные сумки из шерсти
Рюкзаки в виде котов - украинка делает шикарные сумки из шерсти
Федор Романов пишет картины, держа кисть зубами
Федор Романов пишет картины, держа кисть зубами
Интервью
1/5
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 936
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 225
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Просмотров: 1719
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
1 Просмотров: 792
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
Просмотров: 2637
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
20 августа 2021
1 Просмотров: 360
Час зрілості
Тобі вже 30. Це все ще молодість. Але й крок до зрілості. Хоча ні, звісно: тобі багато сотень років чи навіть тисячоліть. 30 – стільки одній із ...
понедельник, 23 августа 2021 09:13

"Счастье дается тяжелым трудом": Сергей Жадан празднует 47-летие
4

  Комментировать

23 августа писателю Сергею Жадану исполняется 47 лет
23 августа писателю Сергею Жадану исполняется 47 лет
Литературные произведения Сергея Жадана переведены более чем на двадцать языков, сделав автора одним из самых известных современных украинских писателей

Сегодня, 23 августа, исполняется 47 лет писателю Сергею Жадану.

Жадан автор романов "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамия", "Интернат", поэтических сборников "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры", "Антенна", "Список кораблей" и других, общественный деятель, фронтмен групп "Жадан и Собаки" и "Линия Маннергейма".

Литературные произведения Сергея Жадана переведены более чем на двадцать языков, сделав автора одним из самых известных современных украинских писателей.

Предлагаем вспомнить семь самых интересных цитат из интервью Жадана журналу "Країна" и Gazeta.ua:

"Если ответственно относишься к своей стране, бизнесу, близким людям, нельзя действовать эмоциями. Это классический пост-тоталитарный синдром: самоустраниться и положиться на другого. После Майдана ответственность в обществе просыпается. Для кого-то это понятие стало реальным и физическим. Человек решил защищать государство от оккупантов, потому что больше некому".

"Многие из нас до сих пор открывают свою украинскость как нечто личное, болезненное, часто - травматическое. И каждое такое открытие гораздо действеннее, ибо оставляет глубокие корни".

"Голодомор - это история о том, насколько есть важной наша независимость. Там, где мы теряем ее - теряем свободу. Становимся заложниками чужих режимов, чужого манияцтва и чужого зла. Голодомор - история о том, что украинцы должны были бы помнить об этом в будущем. Мы имеем шанс там, где способны себя защищать. Там, где этого лишены, становимся заложниками и пассивными жертвами".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан

"Один из критериев разделения украинцев - те, что где-то были, и те, которые не были нигде. На востоке привыкли видеть мир глазами российских телеканалов. Сидят в своих городах и селах и слабо представляют, что в стране творится. И это скорее несчастье, чем их вина ".

"Культурная жизнь сосредоточена в крупных городах. А запрос на него есть везде. Людям очень не хватает общения. То, что их стремление нереализованные - вина нашей культурной политики".

"У нас есть запрос на качественные, тотальные и быстрые изменения. Хорошее желание - чтобы завтра наступило счастье. Но оно не наступает - и мы бросается в неуместны крайности. Есть цель. Но не все понимают, какими средствами ее достичь. Счастье дается тяжелым трудом".

"Русскоязычные украинцы, которые пошли воевать, - это то, чего россияне до сих пор не могут понять. И некоторые украинцы - тоже".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие

Писатель Сергей Жадан и художник Павел Маков представили книгу о Харькове "Постоянное место жительства". Описали город с помощью сочетания стихов и графики. Также в издании собраны их произведения, относящиеся к Харькову, чтобы показать жизнь города в течение 27 лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Счастье дается тяжелым трудом": Сергей Жадан празднует 47-летие». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
августа

Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет

Немецкая армия проиграла битву

Сегодня в Украине отмечают День государственного флага

Вышел финал популярного экстрим-шоу

В США казнили двух известных анархистов

В организме человека нашли еще один мозг

Самое читаемое
Гороскоп на сентябрь: назвали наиболее везучие знаки зодиака
Гороскоп на сентябрь: назвали наиболее везучие знаки зодиака
 Просмотров: 11475
Лорак опозорилась с новым заявлением
Лорак опозорилась с новым заявлением
 Просмотров: 5157
Гороскоп на 22 августа: чего ожидать от лучшего периода лета
Гороскоп на 22 августа: чего ожидать от лучшего периода лета
 Просмотров: 3573
Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз - СМИ
Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз - СМИ
5
 Просмотров: 3087
Телеведущий опозорился заявлением об украинском флоте
Телеведущий опозорился заявлением об украинском флоте
 1 Просмотров: 2997
Постать
"Спешил на заседание Верховной Рады. Упал и сломал руку" - как депутаты провозглашали независимость
"Спешил на заседание Верховной Рады. Упал и сломал руку" - как депутаты провозглашали независимость
5
 Просмотров: 369
Арестовали автора свидетельства скитаний евреев
Арестовали автора свидетельства скитаний евреев
 Просмотров: 900
Писательница Анастасия Пика переехала в Лондон из-за собаки Зефира
Писательница Анастасия Пика переехала в Лондон из-за собаки Зефира
 Просмотров: 477
"Ночью снится, как сортирую мусор" - как один человек в 25-тысячном городе справляется с хламом
"Ночью снится, как сортирую мусор" - как один человек в 25-тысячном городе справляется с хламом
11
 Просмотров: 873
"Каждый день держал предметы, которым 200, 300 и даже 2 тысячи лет"
"Каждый день держал предметы, которым 200, 300 и даже 2 тысячи лет"
 Просмотров: 315
Больше всего комментируют
24
Последняя страна НАТО присоединилась к "Крымской платформе"
8
"Прорываться не буду": Кличко не пустили к Меркель
7
Порошенко в Андреевской церкви принял участие в богослужении, которое возглавил Вселенский Патриарх Варфоломей
5
Мы выведем Россию из "тупика" и из Крыма - Кулеба
3
Кличко назвал инцидент с визитом Меркель демонстрацией властью мелочности и слабости во внешней политике
Голосов: 174
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть