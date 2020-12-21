Жадан и Маков выпустили книгу о Харькове

По словам писателя Сергея Жадана, для него Харьков всегда был городом Сковороды,Гулака, Каразина. Фото: Читомо

Писатель Сергей Жадан и художник Павел Маков представили книгу о Харькове "Постоянное место жительства". Описали город с помощью сочетания стихов и графики. Также в издании собраны их произведения, относящиеся к Харькову, чтобы показать жизнь города в течение 27 лет.

"Речь шла о том, чтобы собрать действительно очень приватные вещи, которые в той или иной степени коррелируются с Харьковом как топонимом, городом, атмосферой, в которой мы живем, - говорит Сергей Жадан. - Несмотря на то, что там по хронологии дистанция в 27 лет, мне кажется, она очень интимная и нежная вышла.

Еще одна особенность книги - у нее нет обложки. Это лучше всего ее представляет. Это открытая история, которая продолжается. Она не требует обложки или суперобложки, какого-то тиснения, какой-то кожей обтянуть. Ты ее берешь - и сразу чувствуешь, что ты ее часть".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пол Маккартни выпустил карантинный альбом

Маков уточнил, что книга обернута так, будто ее нашли на улице.

"Посмотрите на все здания, построенные в Харькове в 20-30-х годах, - говорит художник. - Тогда была такая тенденция: выкладывать кирпичом на доме, что это за здание - Дом учителя и т.д. Все эти названия выложены кирпичом на украинском языке, и это уже в советское время. Все эти названия планировались навечно, потому что кирпичом не выкладывают то, что завтра надо поменять ".

Авторы отмечают, что люди не всегда правильно воспринимают Харьков - как город "не совсем украинское", даже некоторой мерою украинофобское. Категорически не согласны. По словам Жадана, для него Харьков всегда был городом Сковороды,Гулака, Каразина.

Сергей Жадан снялся в фильме о поэте Грицьке Чубае. Покажут на телеканале "Еспресо" 23 января 2021-го.