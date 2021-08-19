"Чтобы наука лучше развивалась, нужно что-то решать лично" - ученый

Автор: Фото предоставил Мирослав Гончарук-Хомин Ученый Мирослав Гончарук-Хомин выступает в качестве приглашенного лектора на международных стоматологических конференциях. Работает заместителем декана медицинского факультета №2 ДВНЗ «УжНУ», директор научно-учебного центра судебной стоматологии, первый в Закарпатье доктор философии по специальности «Стоматология», посол Союза цифровой стоматологии в Украине.

Ученый и практикующий стоматолог 30-летний Мирослав Гончарук-Хомин из Ужгорода считает, что прежде всего возможности молодых ученых должны базироваться на собственных задатках и ограничениях, а не государственных механизмах регулирования или распределения грантов.

"Для того, чтобы наука быстрее и лучше развивалась, нужно что-то решать лично. В свое время у меня тоже был небольшой творческо-научный кризис. Имел определенные наработки, но из-за бюрократических нюансов не мог их реализовать в Украине. Для себя эти вопросы решил благодаря международному сотрудничеству", - рассказал Гончарук-Хомин корреспонденту Gazeta.ua.

Пять лет он тесно сотрудничает с турецкими коллегами, а два года назад начал совместные проекты с бразильскими учеными, также наладил связи с Союзом цифровой стоматологии в Италии.

"Когда на международном уровне твои идеи актуальные и интересные, то вопрос о проблемах их реализации в Украине просто отпадает. Находя ресурс для презентации, представления и распространения своей работы на международном уровне, выводишь украинскую составляющую науки на высшую ступень", - считает Мирослав.

"Украинскую сторону науки представляют определенные личности. Конечно, поддержка нужна каждому, но прежде всего каждый и есть своим собственным залогом успеха. На международном уровне все происходит через честную конкуренцию и упирается лишь в собственные возможности ученых и сильные и слабые стороны их международных проектов. Если на международном уровне у тебя что-то не удается - это твоя личная проблема, и ее нужно решать. А если что-то не удается в Украине - то все сразу говорят о бюрократических моментах и забывают о своих усилиях", - добавил Гончарук-Хомин.

Полный текст рассказа Мирослава Гончарука-Хомина читайте в свежем номере журнала "Країна" за 19 августа.

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В конце июля 12 молодым ученым Национальной академии наук назначили именные стипендии Верховной Рады. Ежемесячно будут получать денежную выплату в размере пяти прожиточных минимумов. Среди стипендиатов доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины Александр Солдаткин.