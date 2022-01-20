В Ивано-Франковске кофейня врубила российский рэп и заявила о "своих принципах"

Поведение баристы вызвало негодование в сети. Фото: t.me/ragoolee

В Ивано-Франковске кофейня, после замечания клиента о российском рэпе на восьмой год войны с РФ, заявила, что имеет "свои моральные принципы".

Видео опубликовала группа "Рагу.лі" в Facebook.

На замечание: "Зачем вы на весь центр российскую музыку включаете?" работница кофейни заявила: "А где-то запрещено, чтобы мы не включали российскую музыку?"

"У нас война идет на востоке, если вы не в курсе", – сказал мужчина.

"Да, но закон такого не пишет", – ответила работница.

- То есть все, что не прописано в законе?

- У каждого свои моральные принципы, мне так кажется.

Кофейня Lagarto Coffee находится в центре Ивано-Франковска, имеет страницу в Instagram.

"Баристка очень искренне ответила о моральных принципах, очертив таким образом свои", - пишут "Рагу.лі".

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Пользователи соцсети комментируют:

"Малороссы"

"Интересно: какие моральные принципы у этой барышни?"

"Во Львове тоже самое явление"

"На самом деле это очень большая проблема, особенно среди молодежи 14-20 лет"

"Кроме моральных принципов у баристы отсутствует вкус. Представьте теперь какой гадкий кофе они готовят"

"Франковские рагули"

Также пишут, что год назад люди жаловались на российский рэп в заведении.