В Ивано-Франковске кофейня врубила российский рэп и заявила о "своих принципах"

В Ивано-Франковске кофейня, после замечания клиента о российском рэпе на восьмой год войны с РФ, заявила, что имеет "свои моральные принципы".
Видео опубликовала группа "Рагу.лі" в Facebook.
На замечание: "Зачем вы на весь центр российскую музыку включаете?" работница кофейни заявила: "А где-то запрещено, чтобы мы не включали российскую музыку?"
"У нас война идет на востоке, если вы не в курсе", – сказал мужчина.
"Да, но закон такого не пишет", – ответила работница.
- То есть все, что не прописано в законе?
- У каждого свои моральные принципы, мне так кажется.
Кофейня Lagarto Coffee находится в центре Ивано-Франковска, имеет страницу в Instagram.
"Баристка очень искренне ответила о моральных принципах, очертив таким образом свои", - пишут "Рагу.лі".
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Пользователи соцсети комментируют:
"Малороссы"
"Интересно: какие моральные принципы у этой барышни?"
"Во Львове тоже самое явление"
"На самом деле это очень большая проблема, особенно среди молодежи 14-20 лет"
"Кроме моральных принципов у баристы отсутствует вкус. Представьте теперь какой гадкий кофе они готовят"
"Франковские рагули"
Также пишут, что год назад люди жаловались на российский рэп в заведении.
В январе из ночного клуба Split во Львове выгнали мужчину, который просил не петь российские песни в караоке.
В прошлом году в Киеве открыли кафе с фамилией российского артиста Григория Лепса.
Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.
С начала российской агрессии на Донбассе погибли 4488 украинских военных. В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей есть более 200 мест, где пытают украинцев.
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