Все погибшие воины на Донбассе в 2021 году: помним их имена

В течение 2021 года в результате боевых действий на Донбассе погибли 78 защитников Украины.

Эта цифра выведена по данным сообщений пресс-центра ООС и уведомлениям об умерших раненых. Хотя по официальным данным Генштаба ВСУ, в 2021 году в результате боевых действий на Донбассе погибли 65 украинских военных, ранены – 263. По сравнению с 2020 годом, погибших в результате боевых действий – на 15 больше, раненых – на 75 меньше. Вражеские снайперы убили 43 украинских воина.

Больше всего погибших на фронте в 2021-м было в апреле – 14. Ни одного месяца не обошлось без боевых потерь.

ЯНВАРЬ

Олег Андриенко, 37 лет

Старший солдат, стрелок-помощник гранатометчика 56-й отдельной мотопехотной бригады. Погиб 11 января от пули снайпера в окрестностях поселка Пески под Донецком.

Автор: Штаб ООС Олег Андриенко погиб от пули снайпера под Донецком

Родился 22 августа 1983 в Запорожье. На войну пришел в марте 2016 года. Служил в десантной бригаде, морской пехоте, был разведчиком.

Похоронили в Запорожской области. Остались мама, жена и маленький сын.

Александр Отрепьев, 28 лет

Старший матрос, наводчик отделения батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского. Погиб 21 января в районе села Гнутово Донецкой области от пулевого ранения в шею вражеским снайпером. Боец наблюдал за врагом дистанционно с планшета, к которому был присоединен тепловизор. Выстрел раздался в ту секунду, когда мужчина снимал тепловизор.

Автор: Штаб ООС Александр Отрепьев погиб от пулевого ранения в шею вражеским снайпером

Родился 28 июля 1992 года в селе Приют Еланецкого района Николаевской области. Служил в Национальной гвардии. К морпехам перевелся в начале 2019-го.

Похоронили в родном Приюте. Осталась мать и младший брат.

Роман Дзюбенко, 26 лет

Младший сержант, главный сержант – командир отделения отдельного мотопехотного батальона 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирко. Вечером 26 января около Новоалександровки Попаснянского района Луганской области вражеский снайпер попал Роману в голову. Пуля пробила каску. Военным медикам удалось его стабилизировать и доставить в военный госпиталь в Часовом Яру. Несмотря на тяжелое ранение, Роман изо всех сил боролся за жизнь. Однако спустя 4 дня, утром 30 января, скончался.

Автор: Штаб ООС Пуля снайпера пробила каску Романа Дзюбенко

Родился 13 октября 1994 года в селе Ольхово Станично-Луганского района. В августе 2018 подписал контракт на службу в ВСУ. На войне – с 2019 года.

Похоронен в Ольхове. Остались мать, жена и сын.

ФЕВРАЛЬ

Дмитрий Власенко, 38 лет

Старший матрос, старший стрелок 503-го отдельного батальона морской пехоты. Погиб 2 февраля от пули российского снайпера в районе поселка Шумы Донецкой области. Побратимы и медики оказали воину необходимую помощь, однако уже через час врачи констатировали смерть – ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Автор: Штаб ООС Дмитрий Власенко погиб от пули снайпера на Донбассе

Родился 19 августа 1982 в селе Грушевка Первомайского района Николаевской области. Интересовался биологией, экологией, животным и растительным миром – в общем, очень любил природу.

Похоронили в Грушевке. Остались родители и сестра.

Назарий Полищук, 24 года

Старший солдат 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода. Погиб 6 февраля 2021 вблизи села Новомихайловка Покровского района Донбасса в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве во время выдвижения на ВОП.

Автор: Штаб ООС Назарий Полищук подорвался на неустановленном взрывном устройстве

Родился 18 октября 1996 года в селе Вотиловка Лисянского района Черкасской области. В 2017 году подписал контракт с ВСУ, который должен был закончиться 14 февраля 2021 года. Планировал жениться.

Похоронили в Вотиловке. Остались родители, сестра, три брата, 6-летняя дочь.

Алексей Подвезенный, 23 года

Солдат 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода. Погиб вместе с Назарием Полищуком 6 февраля в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве во время выдвижения на позиции ВОП вблизи с. Новомихайловка в Донецкой области.

Автор: Штаб ООС Алексей Подвезенный подорвался на неустановленном взрывном устройстве

Родился 5 июня 1997 года в селе Красный Деркул Станично-Луганского района. В армии служил с 18-ти лет. После срочной службы решил подписать контракт и защищать родной край. Похоронили в родном Красном Деркуле. Остались родители и сестра.

Александр Глушко, 36 лет

Солдат, водитель-пулеметчик инженерно-саперного взвода 81-й аэромобильной бригады, прикомандирован в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду. Погиб 11 февраля, когда обустраивал позиции недалеко от Зайцево в Донецкой области. Пуля прошла навылет через грудь. Побратимы успели эвакуировать его в больницу в Бахмуте, но медики не смогли спасти бойца.

Автор: Штаб ООС Александр Глушко погиб от пули снайпера возле Зайцево

Родился 11 ноября 1984 в селе Руновщина Полтавской области. По гражданской специальности был поваром. Участвовал в ООС на территории Донецкой и Луганской областей с февраля 2019 года.

Похоронили на кладбище возле Руновщины. Остались мать, жена и двое детей.

Владислав Лященко, 24 года

Солдат 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода. Погиб 11 февраля в результате пулеметного обстрела со стороны российских оккупантов под Новомихайловкой Донецкой области.

Автор: Штаб ООС Владислав Лященко погиб во время пулеметного обстрела со стороны боевиков

Родился 16 июня 1996 в Горловке Донецкой области. Жил в городе Килия Измаильского района Одесской области. Работал на мясомолочном предприятии. Контракт с ВСУ заключил в 2020 году.

Похоронили в Килии. Остались родители и жена.

Александр Войтенко, 46 лет

Капитан, командир взвода огневой поддержки 5-й батальонной тактической группы 81-й отдельной аэромобильной бригады. Погиб 14 февраля около 09:30 во время перемещения на позиции недалеко от поселка Новолуганского Донецкой области в результате подрыва пяти мин ТМ-62, установленных в шахматном порядке.

Автор: Штаб ООС Александр Войтенко погиб вследствие подрыва пяти мин

Родился 30 ноября 1974 в Полтаве. Военную службу проходил на офицерских должностях в составе 23-го отдельного пограничного отряда спецназначения в Кременчуге, впоследствии – в Альфе СБУ и в МВД. Уволился в запас. В марте 2018 года возобновился на службе и добровольно ушел на фронт – в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Позже перевелся в 81-й оаэмбр. На передовую поехал как откомандированный в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду.

Похоронили на Аллее Героев Свиштовского кладбища в Кременчуге. Остались жена и сын.

Вячеслав "Самурай" Алексеенко, 33 года

Солдат, стрелок-помощник гранатометчика десантно-штурмовой роты 81-й отдельной аэромобильной бригады. Погиб 14 февраля около 9:30 вместе Александром Войтенко и Дмитрием Мироненко во время перемещения на позиции неподалеку от поселка Новолуганского Донецкой области в результате подрыва пяти мин ТМ-62.

Автор: Штаб ООС Вячеслав Алексеенко погиб вследствие подрыва пяти мин

Родился 17 апреля 1987 года в Кременчуге Полтавской области. Работал в службе охраны. Воевал в АТО в составе третьей волны мобилизации в 2014-2015 годах. После демобилизации и недолгой гражданской жизни вернулся на войну – заключил контракт с 5 бтгр 81-й оаэмбр. На территории ООС был прикомандирован в 59-ю бригаду. Комбат дал ему позывный "Самурай" за татуировку.

Похоронили на Аллее Героев Свиштовского кладбища в Кременчуге. Остались родители и жена.

Дмитрий Мироненко, 26 лет

Старший солдат, старший стрелок роты 81-й отдельной аэромобильной бригады. Погиб 14 февраля около 9:30 вместе Александром Войтенко и Вячеславом Алексеенко во время перемещения на позиции неподалеку от поселка Новолуганского Донецкой области в результате подрыва пяти мин ТМ-62.

Автор: Штаб ООС Дмитрий Мироненко погиб вследствие подрыва пяти мин

Родился 31 марта 1994 в Харькове. Увлекался спортом, компьютерными технологиями. В 2017 году пошел в ВСУ по контракту. Служил в 79-й десантно-штурмовой бригаде, участвовал в боевых действиях. В декабре 2020 года пришел служить до 122-го отдельного аэромобильного батальона 81 оаэмбр.

Похоронен на Аллее славы 18-го кладбища в Харькове. Остались родители.

Сергей "Ящерица" Петраускас, 43 года

Старший солдат, военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев. Погиб 22 февраля в результате обстрела из ручного противотанкового гранатомета неподалеку от шахты "Бутовка", район Авдеевки Донецкой области.

Автор: Книга памяти погибших Сергей Петраускас погиб возле шахты "Бутовка"

Родился 18 декабря 1977 года в Ичне Прилукского района Черниговской области. Служил в Национальной гвардии Украины. Потом работал автоэлектриком, пожарным, столяром.

Участник Помаранчевой революции, Революции Достоинства, обороны Луганского аэропорта.

В марте 2014 года мобилизован в 1-ю отдельную танковую бригаду. В 2017-м подписал контракт с 72 омбр, в составе которой отправлялся в зону боевых действий в 2018 и 2019 годах, а последний контракт был подписан 20 октября 2020 года.

Похоронили в городе Ичня. Осталась мать, жена, две дочери и сын.

Дмитрий Сардак, 34 года

Сержант, военнослужащий 59-й отдельной мотопехотной бригады. Погиб 23 февраля в результате осколочного ранения, не совместимого с жизнью при обстреле боевиками из минометов и станковых противотанковых гранатометов вблизи пгт Зайцево Донецкой области.

Автор: Книга памяти погибших Дмитрий Сардак погиб возле Зайцево на Донбассе

Родился 11 июня 1986 в Одессе. Работал строителем, затем более трех лет участвовал в АТО/ООС, а в июле 2019 подписал последний контракт с ВСУ.

Похоронили бойца на Западном кладбище Одессы. Остались жена, брат и сестра.

Сергей Моисеенко, 32 года

Младший сержант, военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты. Погиб 28 февраля в результате вражеского обстрела позиций из стрелкового и снайперского оружия вблизи с. Пищевик Волновахского района Донецкой области.

Автор: Штаб ООС Сергей Моеесенко погиб вследствие вражеского обстрела на Донбассе

Родился 17 декабря 1988 в Херсоне. Участник АТО/ООС с 2017 года.

Похоронен в Херсоне на Мемориале памяти погибших бойцов кладбища Геологов. Осталась мать, дочь и жена.

МАРТ

Владимир Оноприенко, 43 года

Старший солдат, командир боевой машины 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й бригады. Погиб 10 марта от пулевого ранения в результате обстрела боевиками позиций украинских военных вблизи Старогнатовки Донецкой области. Военные медики успели оказать ему первую помощь, но спасти жизнь воина им не удалось.

Автор: Штаб ООС Владимир Оноприенко погиб от пулевого ранения на Донбассе

Родился 25 мая 1977 года в пгт Драбове Черкасской области. В 2017 году ушел на фронт в составе 72-й бригады. В апреле 2020 подписал новый контракт. Не дожил 3 недели до его окончания.

Похоронили в родном поселке Драбов. Осталась мать, жена, дочь и маленький внук.

Александр Пекур, 30 лет

Старший солдат, номер обслуги гранатометного отделения роты огневой поддержки 54-го отдельного разведывательного батальона. Погиб 12 марта от пули вражеского снайпера под Марьинкой Донецкой области.

Автор: Штаб ООС Александр Пекур погиб от пули снайпера

Родился 17 ноября 1990 года в селе Гуровщина Бучанского района Киевской области. Окончил школу, поехал учиться в Киев, получил профессиональное образование по специальности электромонтажника. Отслужил срочную службу. В 2015 году пошел воевать по мобилизации и сразу попал под Зайцево Донецкой области.

Похоронен в Гуровщине. Остались мать, бабушка и брат.

Виктор Пасека, 55 лет

Младший сержант, командир боевой машины – командир отделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погиб 18 марта в 12.10 в районе пгт Южное Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения при обстреле боевиками позиций ВСУ.

Автор: Штаб ООС Владимир Пасека погиб от смертельного пулевого ранения

Родился 8 июня 1965 в селе Мончинцы Красиловского района Хмельницкой области. Жил в Хмельницком. Работал водителем троллейбуса на коммунальном предприятии.

Подписал контракт в 2018 году. Служил минометчиком, командиром взвода. Побратимы называли его "дядя Витя". Был душой коллектива, занимался всеми проблемами – как военными, так и бытовыми.

Похоронили бойца на Аллее Славы городского кладбища в Хмельницком. Остались дочь и двое внуков.

Андрей "Мамай/Танчик" Грабарь, 25 лет

Младший сержант, командир боевой машины – командир отделения батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты. Погиб 19 марта в результате обстрела российскими наемниками из запрещенных минометов 120 калибра и гранатометов различных систем вблизи Водяного Донецкой области.

Автор: Штаб ООС Андрей Грабарь погиб в результате обстрела российскими наемниками из запрещенных минометов 120-го калибра и гранатометов

Родился 14 сентября 1995 года в Николаеве. В 2015-м начал службу в десантно-штурмовой роте 501-го отдельного батальона морской пехоты. Планировал стать офицером, хотел поступать в военный вуз в Одессе.

Похоронен в Николаеве на Аллее славы Центрального городского кладбища. Осталась жена.

Кирилл Быковский, 28 лет

Солдат, наводчик 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погиб 20 марта в 15.15 в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, полученного при обстреле позиций ВСУ из стрелкового оружия.

Автор: Книга памяти погибших Кирилл Быковский погиб в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения

Родился 17 мая 1992 в Кропивницком. С детства мечтал стать военнослужащим. Окончил высшее профессиональное училище и в 2011 году подписал контракт на службу в ВСУ. Вернулся в гражданскую жизнь, работал на ферме. В 2018 году заключил новый контракт и уехал в ООС.

Похоронили на Алее Славы Ровенского кладбища в Кропивницком. Остались мать, две сестры, сын.

Сергей Коваль, 43 года

Подполковник, командир отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств 143-го центра разминирования. Погиб 26 марта в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных при обстреле позиций ВСУ из минометов и стрелкового оружия.

Автор: Штаб ООС Сергей Коваль погиб в результате смертельных ранений, полученных при обстреле позиций ВСУ из минометов и стрелкового оружия

Родился 30 августа 1977 в селе Рыхта Каменец-Подольского района Хмельницкой области. Окончил военно-инженерный факультет Подольской государственной аграрно-технической академии и связал свою жизнь со службой в рядах Вооруженных Сил Украины. В составе миротворческой миссии по поддержанию мира и безопасности находился в Афганистане в 2014-2015 годах. Вернувшись в Украину, участвовал в АТО/ООС.

Похоронен на Аллее Славы Каменец-Подольского кладбища. Остались жена, сын и дочь.

Сергей Барныч, 47 лет

Старший сержант, сапер 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погиб 26 марта в районе населенного пункта Шумы Донецкой области от пули вражеского снайпера при попытке разминирования территории у позиций ВСУ.

Автор: Штаб ООС Сергей Барнич погиб от пули вражеского снайпера

Родился 11 января 1974 в городе Калуш Ивано-Франковской области. В июне 2015 пошел служить по мобилизации в 184-м учебном центре Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. В 2017 заключил контракт с 10 огшбр, после которого сразу подписал новый и уже последний.

Похоронили бойца в Калуше. Остались родители.

Максим Абрамович, 27 лет

Старший сержант, военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погиб 26 марта в районе населённого пункта Шумы Донецкой области от пули вражеского снайпера. Максим шел во второй группе, которая должна была оказать поддержку первой четверке саперов.

Автор: Книга памяти погибших Жизнь Максима Абрамовича оборвал вражеский снайпер

Родился 17 марта 1994 года в городе Дубровица Ровенской области. Учился в Харьковском национальном университете внутренних дел, но в 2017 году прервал обучение – заключил контракт с ВСУ и отправился на войну. Участвовал в боевых действиях. В 2020 году вернулся домой, но уже в декабре подписал новый контракт с 10 огшбр.

Похоронен в родном городе Дубровица. Остались родители.

Сергей Гайченко, 27 лет

Старший солдат, командир боевой машины – командир отделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погиб 26 марта от пули снайпера в районе Шумов Донецкой области, когда шел на помощь саперам.

Автор: Книга памяти погибших Сергей Гайченко погиб от пули снайпера на Донбассе

Родился 9 сентября 1993 года в селе Михайловка Синельниковского района Днепропетровской области. Работал электромонтером в локомотивном депо. В 2015 году подписал контракт с ВСУ. Служил на должности гранатометчика в Киевском отдельном президентском полку имени гетмана Богдана Хмельницкого. В 2019 году пошел служить в 10 огшбр. Прошел в зоне АТО/ООС три ротации.

Похоронили в родной Михайловке. Остались родители и брат.

АПРЕЛЬ

Сергей "Хой" Сулима, 40 лет

Главный сержант горно-штурмового взвода горно-штурмовой роты 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погиб 3 апреля в результате подрыва на неизвестном минно-взрывном устройстве неподалеку от населенного пункта Шумы Донецкой области.

Автор: Штаб ООС Сергей Сулима погиб в результате подрыва на неизвестном минно-взрывном устройстве

Родился 9 октября 1980 в Луцке. Окончил высшее профессиональное училище. В течение 2015-2016 годов служил в ВСУ по мобилизации. В октябре 2020 года – в составе одного из подразделений 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

Похоронен в деревне Гаразджа. Остались мать и сестра.

Игорь Байтала, 25 лет

Водитель разведывательного отделения беспилотных авиационных комплексов 8-го отдельного горного штурмового батальона в составе 10-й бригады. Вечером 3 апреля пропал без вести с позиций подразделения вблизи пгт Новгородское под Торецком Донецкой области. Оружие бойца осталось на месте расположения подразделения, следов столкновений нет. Среди версий – потеря ориентировки и попадание в плен или похищение вражеской ДРГ. 6 апреля боевики передали его тело украинской стороне. По некоторым данным, причиной смерти стали три пулевых ранения.

Автор: Штаб ООС Игорь Байтала пропал без вести с позиций. Через 3 дня боевики вернули его тело

Родился 19 мая 1995 года в городе Жидачево, Львовская область. В 2019-м призван на срочную военную службу, которую проходил в должности водителя. В январе 2021-го заключил контракт на службу в 8 горно-штурмовом батальоне.

Похоронен в Жидачеве. Остались родители, две сестры и брат.

Владислав Мороз, 23 года

Солдат, военнослужащий 72-й бригады им. Черных Запорожцев. Погиб 5 апреля от пулевого ранения вблизи села Спартак Донецкой области.

Автор: Штаб ООС Владислав Мороз погиб от пулевого ранения вблизи села Спартак Донецкой области

Родился 14 июля 1997 года в селе Халаидово Уманского района (ныне – Монастырищенского) Черкасской области. Получил высшее образование по специальности – архитектор-дизайнер. После окончания ВУЗа в 2020-м заключил контракт на службу в ВСУ.

Похоронили в родном селе Халаидово. Остались родители и сестра.

Виктор Гелебрант, 49 лет

Младший сержант, командир отделения 92-й отдельной механизированной бригады. Погиб 5 апреля возле пгт Золотое в Луганской области, получив смертельное пулевое ранение головы пулей вражеского снайпера.

Автор: Штаб ООС Виктор Гелебрант погиб от пули снайпера в Луганской области

Родился 23 января 1972 года в селе Нелипино Свалявского района Закарпатской области. В 2015-2016 годах отслужил в ВСУ по мобилизации. Далее подписал контракт с 24-й бригадой, в 2018-м пришел в 92-ю.

Похоронен в Краснокутске. Остались жена, две дочери и сын.

Максим Стеблянко, 23 года

Солдат, водитель 1-й отдельной танковой бригады. Погиб 6 апреля в районе с. Степное Марьинского района Донецкой области в результате подрыва армейского грузовика на неизвестном взрывном устройстве. Боец был за рулем.

Автор: Штаб ООС Максим Стеблянко погиб в результате подрыва армейского грузовика на неизвестном взрывном устройстве

Родился 24 января 1998 года в Лебедине Сумской области. Отслужил срочную службу. В 2020-м подписал контракт с 1-й танковой.

Похоронен в Лебедине. Остались родители, трое братьев и сестра.

Владимир "Капитан Прайс" Шпак, 37 лет

Старший лейтенант, командир взвода 13 омпб 58-й отдельной мотопехотной бригады. Погиб 6 апреля около 10:55 вблизи поселка Невельское Донецкой области во время артиллерийского обстрела из противотанковых пушек.

Автор: Штаб ООС Владимир Шпак погиб во время артиллерийского обстрела из противотанковых пушек

Родился 13 марта 1984 года в Чернигове. Пришел в ВСУ в 2018 году, участвовал в боевых действиях. Погиб во время четвертой ротации.

Похоронен в Чернигове. Остались родители и старший брат.

Денис Юшко, 22 года

Матрос, военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского. Погиб 8 апреля в районе Водяного на Приазовье в результате пулевого ранения в голову во время вражеского обстрела.

Автор: Штаб ООС Денис Юшко погиб в районе Водяного на Приазовье в результате пулевого ранения в голову

Родился 31 мая 1998 года в селе Новобогдановка Николаевской области.

Похоронили в Новобогдановке. Остались дядя, гражданская жена и маленький сын.

Андрей "Беба" Теперик, 24 года

Старший солдат, стрелок-снайпер 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого Ивана Сирко. Погиб 10 апреля от пули вражеского снайпера вблизи Золотого-5 в Луганской области.

Автор: Штаб ООС Андрей Теперьик погиб от пули вражеского снайпера вблизи Золотого-5 в Луганской области

Родился 30 января 1997 года в селе Мартово Печенежского района Харьковской области. Окончил лицей строительных технологий по специальности "плиточник". В армию пошел в 20 лет. Его второй контракт стал последним.

Похоронен в родном Мартовом. Остались родители и сестра.

Ярослав "Малый" Калийчук, 24 года

Старший солдат, наводчик-оператор 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погиб во время прицельного обстрела позиций 12 апреля в районе Шумов под Горловкой.

Автор: Книга памяти погибших Ярослав Карлийчук погиб в районе Шумов под Горловкой

Родился 7 августа 1996 года в селе Черепковцы Глубокского района Буковины. После школы год проработал в Черновцах в охранной фирме. Рвался на фронт, но возраст не позволял. В Вооруженные силы пришел в 19 лет. В 2016-м уже воевал под Марьинкой.

Похоронили в родных Черепковцах. Остались мать, три старшие сестры, жена и малолетний сын.

Алексей Мамчий, 40 лет

Старший солдат, старший водитель зенитно-ракетного отделения зенитно-ракетного взвода 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Утром 13 апреля российские наемники сбросили на позиции ВСУ с беспилотного летательного аппарата противопехотную мину, один из осколков которой нанес смертельное ранение Мамчию.

Автор: Книга памяти погибших Алексей Мамчий погиб от тяжелого осколочного ранения

Родился 27 июня 1980 в Черновцах. Окончил Черновицкий профессиональный машиностроительный лицей, затем Институт инженерной механики и транспорта Национального университета "Львовская политехника". На войну пошел в 2019 году.

Похоронен в Черновцах. Остались родители, брат, жена и дочь.

Давид "Шаро" Шартава, 46 лет

Старший солдат, старший стрелок 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погиб 18 апреля вблизи Широкино в результате вражеского обстрела позиций ВСУ из автоматических станковых гранатометов.

Автор: Книга памяти погибших Давид Шартава погиб вблизи Широкиного в результате вражеского обстрела позиций ВСУ по автоматическим станковым гранатометам

Гражданин Грузии, родился 11 января 1975 года в Тбилиси. Профессиональный военный – участвовал в миротворческих миссиях в Иране, Афганистане, других странах. В 2016 году в составе "Грузинского легиона" присоединился к ВСУ.

Похоронен на родине, в Тбилиси. Остались жена и два сына.

Александр Луцик, 38 лет

Солдат, оператор-разведчик противотанкового артиллерийского дивизиона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погиб 22 апреля в районе поселка Шумы Донецкой области от осколочных ранений в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в позиции украинских военных.

Автор: Штаб ООС Александр Луцик погиб от осколочных ранений в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в позиции украинских военных

Родился 18 мая 1982 года в селе Годомичи Камень-Каширского района Волынской области. Окончил профтехучилище в пгт Маневичи по специальности "столяр". В ВСУ по контракту – с октября 2019 года. Мечтал посвятить жизнь военной службе.

Похоронен в селе Годомичи. Остались брат и сестра.

Иван "Африка" Ковалевский, 48 лет

Солдат, разведчик 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского. Погиб 26 апреля от огнестрельного ранения вражеским снайпером в спину во время несения службы на наблюдательном посту в районе с. Пески в Донецкой области.

Автор: Штаб ООС Иван Ковалевский погиб от выстрела снайпера в спину во время дежурства на боевом посту

Родился 18 февраля 1973 года в селе Колинки Городенковского района Ивано-Франковской области. Служил в ВСУ с 2014-го. Сначала в 17-й танковой бригаде, а с февраля 2021 года – в 58-й.

Похоронен в селе Николаевка, где проживает его семья. Остались жена и два сына.

Роман Гуляк, 30 лет

Старший сержант, командир минометного расчета 14-й отдельной механизированной бригады. Погиб 27 апреля около 12:30 в районе населенных пунктов Орехово и Новотошковское, когда военный автомобиль ГАЗ-66 с украинскими бойцами взорвался на неизвестном взрывном устройстве. До окончания контракта Роману оставалось чуть больше недели.

Автор: Книга памяти погибших Роман Гуляк погиб в результате подрыва автомобиля на неизвестном взрывном устройстве

Родился 7 октября 1990 года в Волочиске Хмельницкой области. На военную службу был призван по мобилизации летом 2015 года. В мае 2018 подписал контракт.

Похоронили в Волочиске. Остались родители и бабушка.

МАЙ

Дмитрий Товчигречка, 37 лет

Старший солдат, механик-водитель механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Погиб 6 мая во время вражеских обстрелов из РПГ и стрелкового оружия позиций бригады в районе с. Новотроицкое Донецкой области.

Автор: Книга памяти погибших Дмитрий Товчигречка погиб во время вражеского обстрела из РПГ и стрелкового оружия позиций бригады в районе с. Новотроицкое Донецкой области

Родился 28 февраля 1984 года в Кривом Роге. Почти 20 лет работал газоразрезчиком. В январе 2021 подписал контракт на службу в ВСУ.

Похоронили в Кривом Роге. Остались мать, жена и двое детей.

Сергей Коробцов, 22 года

Солдат, разведчик 3-го отделения 2-го взвода разведывательной роты 58-й отдельной мотопехотной бригады. Погиб 6 мая в районе поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Автор: Книга памяти погибших Сергей Коробцов погиб от пули снайпера в районе с. Пески в Донецкой области

Родился 2 июля 1998 года в Коростене Житомирской области. 2020 подписал контракт. В свою первую и последнюю ротацию отслужил на передовой четыре месяца, а через месяц должен был уходить в отпуск.

Похоронен в селе Ушомир Коростенского района. Остались мать, брат, сестра, жена и сын.

Юрий "Боня" Опришко, 42 года

Младший сержант, главный сержант штурмовой роты 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады. Умер 7 мая в военно-медицинском клиническом центре Западного региона в результате тяжелого пулевого ранения в голову, которое он получил 9 апреля в районе с. Старогнатовка Донецкой области.

Автор: Книга памяти погибших Юрий Опришко скончался в военно-медицинском клиническом центре Западного региона в результате тяжелого пулевого ранения в голову

Родился 12 ноября 1978 года в селе Ялинцы Кременчугского района Полтавской области. В 2015 году он был призван в пятую волну мобилизации. 2019 подписал контракт с "Айдаром.

Похоронен в родном селе Ялинцы. Остались мать, жена и двое детей.

Виктор Городниченко, 25 лет

Старший солдат, старший наводчик 81-й отдельной аэромобильной бригады. Умер 8 мая в результате тяжелого пулевого ранения, которое он получил 28 апреля в районе поселка Зайцево Бахмутского района Донецкой области.

Автор: Книга памяти погибших Виктор Городниченко скончался в результате тяжелого пулевого ранения

Родился 19 февраля 1996 в поселке городского типа Ромодан Миргородского района Полтавской области. В 2016-м подписал контракт с ВСУ. Служил в 503-м отдельном батальоне морской пехоты, затем перешел к десантникам.

Похоронен на Аллее Героев в Миргороде. Осталась мать, брат, жена и дочь.

Павел Колесник, 39 лет

Сержант, старший водитель 1-го отделения 3-го взвода 2-й роты 16-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады. Погиб 13 мая в 18.10 в Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Автор: Книга памяти погибших Павел Колесник погиб в результате пулевого ранения, нанесенного российским снайпером

Родился 23 марта 1982 года в селе Новое Черниговской области. Служил в ВСУ по мобилизации в 2014 году. В сентябре 2019 подписал контракт.

Похоронен в родном селе Новом. Осталась жена и дочь.

Максим Полевой, 36 лет

Майор, заместитель командира 15-го отдельного горно-штурмового батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погиб 27 мая в районе пгт Новотошковское Попаснянского Луганской области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Автор: Книга памяти погибших Максим Полевой погиб от пули снайпера в Луганской области

Родился 18 декабря 1984 в селе Юхимовцы Хмельницкого района Хмельницкой области. Мечтал посвятить жизнь армии, поэтому после школы поступил в Одесскую военную академию. С 2014 участвовал в боевых действиях на Востоке государства: Дебальцево, Луганский аэропорт, Победа, Старогнатовка, Станица Луганская.

Похоронен в городе Наркевичи. Остались родители, брат, жена и двое детей.

ИЮНЬ

Владимир "Миротворец" Белов, 36 лет

Старшина, военнослужащий роты огневой поддержки 2-го батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погиб 11 июня в районе Водяного Донецкой области в результате смертельных осколочных ранений во время гранатометного обстрела позиций боевиками.

Автор: Штаб ООС Владимир Белов погиб в результате смертельных осколочных ранений во время гранатометного обстрела позиций боевиками

Родился 28 июля 1984 года в Казахстане. С 1993 жил в селе Заборье Фастовского района Киевской области. С 2015 находился на службе в ВСУ.

Похоронен в Заборье. Остались отец, брат и сестра.

Андрей Гонарь, 51 год

Старший солдат, старший водитель 2-й роты 15-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады. Погиб 26 июня около 05:30 в районе с. Пески Ясиноватского района Донецкой области в результате смертельного осколочного ранения, полученного во время минометного обстрела позиций ВСУ российскими войсками.

Автор: Штаб ООС Андрей Гонар погиб в результате смертельного осколочного ранения, полученного во время минометного обстрела

Родился 14 августа 1969 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области. До войны работал водителем на разных предприятиях, очень увлекался охотой и рыбалкой. 2015 служил по мобилизации, впоследствии подписал контракт и служил в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде,

Похоронен в Кривом Роге. Остались отец, сестра, две дочери и сын.

ИЮЛЬ

Юрий "Феофан" Письменный, 59 лет

Капитан медицинской службы, начальник медицинского пункта 3-го батальона 93-й отдельной механизированной бригады. Погиб 4 июля в районе Гранитного Донецкой области. Бригада медиков уже закончила оказывать помощь, когда около 14.00 со стороны российских войск раздался выстрел из противотанкового гранатомета. Юрий получил осколочные ранения, его немедленно доставили в больницу в Мариуполе, где он умер во время операции, потому что не выдержало сердце.

Автор: Штаб ООС Юрий Письменный погиб от осколочных ранений, которые получил под Марииуполем

Родился 4 марта 1962 года в Приднепровске Днепропетровской области. Мечтал о профессии военного врача. Окончил Днепропетровский медицинский институт. Некоторое время работал гинекологом. Потом оставил на время медицину и занимался мелким бизнесом. В 2016-м ушел на фронт медиком-волонтером в Первый добровольческий госпиталь им. Пирогова. В конце 2018-го подписал контракт с ВСУ и возглавил медицинский пункт батальона 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр.

Похоронен в селе Старые Кодаки Днепропетровской области. Остались жена, сын и дочь.

Богдан Бродовский, 37 лет

Майор, заместитель начальника тыла логистики 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр. Погиб 5 июля в районе поселка Чермалык Волновахского района Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных во время прямого попадания противотанковой управляемой ракеты в автомобиль ВСУ.

Автор: Книга памяти погибших Богдан Бродовский погиб в результате смертельных ранений, полученных во время прямого попадания противотанковой управляемой ракеты в автомобиль ВСУ

Родился 17 апреля 1984 года в городе Гайсин Винницкой области в семье военных. В 2002 году отслужил срочную службу, затем подписал с ВСУ контракт. В 2005 году поступил в военный институт в Одессе. Еще до начала войны подписал контракт с 93 ОМБр. Прошел Иловайск, Пески, Авдеевку, шахту Бутовку. В 2018 году уволился из рядов ВСУ. Однако уже в 2019 году вернулся в резерв, а с 2021 года проходил службу в боевом подразделении.

Похоронен в Вольном. Остались мать, брат, жена и четверо детей.

Евгений Курасов, 24 года

Сержант, заместитель командира боевой машины – наводчик-оператор 15-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады. Погиб 8 июля около 22.15 в районе поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Автор: Книга памяти погибших Евгений Курасов погиб от пули снайпера в районе поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области

Родился 11 июня 1997 в селе Локня Сумского района Сумской области. Срочную службу проходил в пограничных войсках, а в октябре 2019 подписал с ВСУ контракт.

Похоронен 11 июля в родном селе Локне. Остались родители, брат, сестра, жена и дочь.

Владимир Яськив, 43 года

Старший солдат, старший стрелок 1-го отделения 1-го взвода 1-й роты 1-го батальона 24-й отдельной механизированной бригады. Погиб 9 июля в районе Золотой Луганской области от смертельного пулевого ранения головы, нанесенного российским снайпером.

Автор: Книга памяти погибших Владимир Яськив погиб от пули снайпера в Луганской области

Родился 29 июля 1977 в поселке городского типа Большие Бирки Тернопольской области. В 2020 году пошел на службу по контракту в ВСУ. Не дожил 20 дней до 44 лет.

Похоронен в Больших Бирках. Остались мать, сын и дочь.

Андрей "Белый" Беляев, 38 лет

Главный сержант, старшина роты 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. Погиб 13 июля в 17.30 в районе села Причепиловка Новоайдарского района Луганской области в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками.

Автор: Штаб ООС Андрей Беляев погиб в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками

Родился 17 июля 1982 в городе Никополь Днепропетровской области. После окончания школы отслужил срочную, затем занимался предпринимательской деятельностью. В марте 2014 года был призван в качестве добровольца и проходил службу в 16-м полку охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины. Участвовал в боях за освобождение Мариуполя. В 2015 году подписал контракт с 57 ОМПБр, в 2018 году перевелся в 28 ОМБр. В следующем году снова вернулся в 42 батальона 57-й бригады, а в августе 2020 года был переведен в 17-й отдельный мотопехотный батальон.

Не дожил три дня до 39 лет. Похоронен в Никополе. Остались мать и трое детей.

Александр Горбенко, 29 лет

Солдат старший стрелок 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Умер 19 июля в ожоговом центре больницы скорой медицинской помощи в Харькове от травм, полученных во время боевых действий. 15 июля в районе поселка Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области, около 21.10, Горбенко, находясь на боевом дежурстве, попал под вражеский минометный обстрел. В результате попадания мины в гражданское здание его отбросило взрывной волной и это повлекло загорание одежды. Он получил тяжелые ранения: закрытую ЧМТ, взрывную травму, сотрясение головного мозга, шок 2-й степени и термические ожоги 40% тела.

Автор: Книга памяти погибших Александр Горбенко умер от ожогов, полученных в результате попадания вражеской мины на украинские позиции

Родился 7 марта 1992 года в Кривом Роге Днепропетровской области. В июне 2014 года был призван по мобилизации и поступил в добровольческий батальон "Сичеслав", отслужил год, а затем подписал трехлетний контракт с 8-м полком спецназначения (поскольку рвался на передовую). В мае 2021 подписал свой последний контракт с ВСУ.

Похоронен в Кривом Роге. Осталась мать и дочь.

Дмитрий "Фантом" Сивоконь, 38 лет

Старший лейтенант, командир взвода 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. Умер 23 июля в Харьковском военном госпитале, где он 10 дней боролся за жизнь, находясь в коме. 13 июля вечером в районе села Причепиловка Новоайдарского района Луганской области боец ​​получил тяжелые ранения в результате артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками. Перенес несколько операций, однако ранения были тяжелыми: пневмоторакс, осколки в легких, пораженные почки, осколочные поражения шеи и ног.

Автор: Книга памяти погибших Дмитрий Сивоконь погиб в результате тяжелых ранений, полученных во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками

Родился 14 сентября 1982 года в Херсонской области, проживал в Скадовске. В 2014 году ушел добровольцем в зону АТО. Служил в ВСУ на должности главного сержанта взвода в спецподразделении ВСП "Сармат". Впоследствии получил офицерское звание – младший лейтенант.

После трех контузий и ранения в 2017 году перевелся в военкомат Скадовска. В конце концов все равно вернулся на передовую, уже в звании старшего лейтенанта.

Похоронен на Аллее Героев в Скадовске. Остались родители, жена и трое детей.

АВГУСТ

Ярослав Семеняка, 31 год

Младший сержант, начальник полевой бани 58-й отдельной механизированной бригады. Погиб 7 августа в районе поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области в результате обстрела боевиками из противотанкового ракетного комплекса.

Автор: Книга памяти погибших Ярослав Семеняка погиб в результате обстрела боевиками из противотанкового ракетного комплекса

Родился 1 октября 1989 в селе Калиновка Конотопского района Сумской области. 2020 подписал контракт с ВСУ. В день гибели работал на автокране, восстанавливая поврежденную гражданскую инфраструктуру.

Похоронен в Калиновке. Остались отец и гражданская жена.

Алексей "Кардан" Кайданович, 30 лет

Старший солдат, старший водитель минометного взвода роты огневой поддержки 54-го отдельного разведывательного батальона. 10 августа около 14.15 в районе города Марьинка Донецкой области военный автомобиль ВСУ был обстрелян российскими войсками из противотанкового ракетного комплекса. Алексей был на месте водителя и принял весь удар на себя. От ранений умер в госпитале в тот же день.

Автор: Книга памяти погибших Алексей Кайданович погиб в результате обстрела боевиками автомобиля ВСУ

Родился 9 января 1991 в селе Федоровка Новоград-Волынского района Житомирской области. Жил в Новограде-Волынском. Мечтал стать водителем. В 2009-м отслужил срочную службу. После начала войны был призван по мобилизациии в 30-ю отдельную механизированную бригаду, участвовал в боях за Иловайск, выходил так называемым "зеленым коридором". С 2017 года воевал в составе 54 ОРБ.

Похоронен в селе Федоровка. Остались родители, брат, сестра, жена и двое детей.

Артем "Тема" Мазур, 26 лет

Старший солдат, заместитель командира боевой машины – наводчик-оператор 2-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады. Погиб 16 августа в 21.35 в районе села Новомихайловка Марьинского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Автор: Штаб ООС Артем Мазур погиб от пули снайпера в районе села Новомихайловка Донецкой области

Родился 28 марта 1995 года в селе Новоселовка (в то время – Коминтерн) Александрийского района Кировоградской области. Получил образование по специальности – электрогазосварщик. 2017 подписал с ВСУ контракт. Очень увлекался спортом, в частности футболом. Мечтал о карьере военного.

Похоронен в Новоселовке. Осталась мать и жена.

Василий Островский, 41 год

Старший солдат, командир отделения 1-й роты мотопехотного батальона 24-й отдельной механизированной бригады. Погиб 19 августа в 04.10 в районе села Новоалександровка Попаснянского района Луганской области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Автор: Книга памяти погибших Василий Островский погиб от пули снайпера в Луганской области

Родился 21 июля 1980 года в селе Сороки-Львовские Львовского района Львовской области. Жил во Львове. Имел за плечами три ротации в зону боевых действий: в 2014 году был мобилизирован, впоследствии отслужил один контракт, а с 2019 года находился в рядах 24-й ОМБр.

Похоронили в родном селе Сороки-Львовские. Остались родители и сын.

Юрий Михайлов, 21 год

Лейтенант, командир взвода 3-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады. Погиб 22 августа в 15.25 в районе города Марьинка Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Автор: Книга памяти погибших Юрий Михайлов погиб от пули снайпера в районе города Марьинка Донецкой области

Родился 14 февраля 2000 года в Николаеве. Рос сиротой, его воспитанием занималась бабушка. Окончил Национальную академию Сухопутных Войск имени Сагайдачного, где в июне 2021 года получил офицерское звание и получил специальность командира механизированных подразделений.

Похоронен 25 августа на Аллее Славы Николаева. Осталась бабушка.

Александр Аксенов, 38 лет

Младший сержант, оператор отделения радиоразведки 28-й отдельной механизированной бригады (прикомандированный с должности командира отделения снайперов 131 отдельного разведывательного батальона). Погиб 23 августа около 19.00 от пули вражеского снайпера во время установки камер видеонаблюдения в районе Марьинки Донецкой области.

Александр Аксенов погиб от пули снайпера во время установки камер видеонаблюдения в районе Марьинки Донецкой области

Родился 22 сентября 1982 в Борисполе.

Похоронен на Аллее Героев Рогозовского кладбища в Борисполе. Осталась мать.

Вячеслав Питько, 48 лет

Старший сержант, командир отделения 74-го отдельного разведывательного батальона. Погиб 24 августа в результате смертельного пулевого ранения живота, которое получил во время боевого дежурства на наблюдательном пункте вблизи с. Новомихайловка Донецкой области.

Автор: Книга памяти погибших Вячеслав Питько погиб в результате смертельного пулевого ранения живота, получившего во время боевого дежурства на наблюдательном пункте вблизи с. Новомихайловка Донецкой области

Родился 22 декабря 1972 года в городе Каменское Днепропетровской области. Участвовал в боевых действиях с августа 2014 года. Служил в 43-м отдельном мотопехотном батальоне, получил несколько ранений, в августе 2015-го в составе разведывательного подразделения попал в окружение, однако вырвался и вытащил раненого побратима. На передовую вернулся в 2019-м, заключив контракт с ВСУ.

Похоронен на Аллее Героев Каменского. Осталась мать, брат, жена и дочь.

Андрей Вискребец, 39 лет

Старший солдат, оператор противотанкового взвода роты огневой поддержки 74-го отдельного разведывательного батальона. Погиб 27 августа в районе села Славное Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Автор: Штаб ООС Андрей Вискребец погиб от пули снайпера в районе села Славное Донецкой области

Родился 28 апреля 1982 года в Запорожье. В 2015-м служил в ВСУ: в 26-й отдельной артиллерийской бригаде, 55-й ОАБр, где занимал должность старшего наводчика. В 2019 году перешел к разведчикам.

Похоронен в Запорожской области. Остались сестра, жена и двое детей.

Роман Задорожный, 27 лет

Старший солдат, заместитель командира боевой машины – наводчик-оператор 24-й отдельной механизированной бригады. Погиб 30 августа около 19.00 в районе села Новозвановка Попаснянского района Луганской области в результате смертельных осколочных ранений, которые получил во время обстрела позиций ВСУ из противотанкового ракетного комплекса. Скончался во время эвакуации.

Автор: Книга памяти погибших Роман Задорожный погиб в результате смертельных осколочных ранений в Луганской области

Родился 9 июня 1994 года в поселке городского типа Добротвор Червоноградского района Львовской области. Находился в рядах войска с начала войны, прошел ожесточенные бои в районе Песок и Авдеевки. С 2017 года проходил службу в рядах 24-й ОМБр.

Похоронен в пгт Добротвор. Остались мать, гражданская жена и сын.

СЕНТЯБРЬ

Алексей Куленко, 36 лет

Старший солдат, старший стрелок 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. Погиб 11 сентября около 18.45 в районе села Причепиловка Новоайдарского района Луганской области вследствие смертельных осколочных ранений, полученных во время минометного обстрела позиций ВСУ.

Автор: Штаб ООС Алексей Куленко погиб в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время минометного обстрела позиций ВСУ

Родился 30 марта 1985 года в селе Орлово Новоархангельского района Кировоградской области. Жил в селе Покотилово. Работал в деревне трактористом и механизатором. В 2015 году был призван по мобилизации, служил сначала в десантных войсках, впоследствии – в морской пехоте. В апреле 2021-го заключил последний контракт.

Похоронен в селе Орлово. Остались отец, брат и трое детей.

Денис "Ежик" Герман, 31 год

Солдат, наводчик роты глубинной разведки 74-го отдельного разведывательного батальона. Погиб 11 сентября около 03.00 на Приазовском направлении от смертельных осколочных ранений, полученных во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками.

Автор: Книга памяти погибших Денис Герман погиб в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ

Родился 29 сентября 1989 года в Запорожье. Получив высшее образование, получил квалификацию магистра права в Классическом частном университете. В январе 2020-го подписал с ВСУ контракт.

Похоронен в Запорожской области. Остались родители и сестра.

Артур Голуб, 27 лет

Матрос, наводчик 503-го отдельного батальона морской пехоты. Погиб 12 сентября в окрестностях поселка Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области в результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты в военный грузовик ВСУ.

Автор: Штаб ООС Артур Голуб погиб в результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты в военный грузовик ВСУ

Родился 13 апреля 1994 года в городе Малин Коростенского района Житомирской области. Учился в Киевском Национальном университете биоресурсов и природопользования, а в 2020 подписал контракт с ВМС ВС Украины.

Похоронен в Малине. Остались больная мать и ребенок.

Валентин Чепурной, 34 года

Демобилизованный сержант 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. В день своей гибели, 12 сентября, на позиции близ Крымского в Луганской области он официально уже считался гражданским лицом – за 2 дня до гибели закончился контракт, и он заехал забрать документы и попрощаться. Заехал к побратимам в тыловой пункт управления батальона, когда начался артиллерийский обстрел со стороны боевиков. Чепурной вместе с тремя товарищами бросился в укрытие. Валентин получил тяжелые, несовместимые с жизнью ранения осколками, упавшей рядом с ним мины 120-го калибра.

Автор: Книга памяти погибших Валентин Чепурный заехал к побратимам в тыловой пункт управления батальона, когда начался артиллерийский обстрел со стороны боевиков

Родился 7 июня 1987 года в пгт Высокополье Херсонской области. В армии служил с 2015 года, отбыл не одну ротацию в зону АТО/ООС.

Похоронен в родном Высокополье. Остались мать и сын.

Демьян Данилов, 24 года

Старший солдат, наводчик 1-го отделения 2-го взвода 2-й роты 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. Погиб 13 сентября около 23.10 в районе села Причепиловка Новоайдарского района Луганской области в результате смертельного пулевого ранения головы при обстреле позиций ВСУ российскими войсками из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Автор: Книга памяти погибших Демьян Данилов погиб в результате смертельного пулевого ранения головы при обстреле позиций ВСУ российскими войсками

Родился 12 августа 1997 года в селе Рудники Стрыйского района Львовской области в многодетной семье. Свой первый контракт с ВСУ подписал в 2016 году.

Похоронили в родном селе Рудники. Остались мать, три брата и две сестры.

Виктор Молостов, 49 лет

Старший солдат, командир боевой машины – командир отделения 1-й роты 1-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады. Погиб 26 сентября в 14.15 в районе Марьинки Донецкой области в результате смертельного осколочного ранения в область сердца при подрыве на неустановленном взрывном устройстве.

Автор: Штаб ООС Виктор Молостов погиб в результате смертельного осколочного ранения в область сердца при подрыве на неустановленном взрывном устройстве

Родился 13 декабря 1971 года в городе Похвостном Самарской области (РФ). С 1987 жил в селе Новоалександровка Красноградского района Харьковской области. В марте 2015 года был призван по мобилизации и отслужил ровно год. Потом еще не раз подписывал контракты с ВСУ: 2018, 2020 годы. В марте 2021-го заключил последний контракт.

Похоронен в Новоалександровке. Остались жена и двое детей.

Алексей Стрижак, 39 лет

Младший сержант, боевой медик 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Погиб 30 сентября в районе села Каменка Донецкой области в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ.

Автор: Книга памяти погибших Алексей Стрижак погиб в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ

Родился 6 июля 1982 года в Кривом Роге на Днепропетровщине. Жил в городе Зеленодольск. Работал электромонтером, а с 2015-го находился в рядах Вооруженных Сил Украины.

Похоронен в Зеленодольске. Остались жена и сын.

ОКТЯБРЬ

Георгий "Дядя Жора" Халиков, 51 год

Мастер-сержант, главный сержант роты 3-го батальона 93-й отдельной механизированной бригады. Погиб 26 октября в районе села Гранитное Донецкой области в результате смертельного осколочного ранения во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками. "Дядя Жора" прикрыл собой двух побратимов.

Автор: Книга памяти погибших Георгий Халиков закрыл собой двух побратимов во время артиллерийских обстрелов

Родился 24 марта 1970 года в поселке городского типа Березино Болградского района Одесской области. Жил в селе Тищенки Шишацкого района Полтавской области.

После срочной службы остался служить прапорщиком в местной воинской части, затем занимал должность старшего прапорщика в Тарутинском райотделе МВД. В 2016 году подписал контракт с Вооруженными Силами. Побратимы его называли "дядя Жора". Прослужил в армии 27 лет.

Похоронен в Березино Одесской области. У него осталось три сына.

Виктор Рачугин, 36 лет

Старший солдат, старший оператор отделения противотанкового взвода механизированного батальона 17-й отдельной танковой бригады. Погиб 27 октября в районе поселка городского типа Новотошковское Попаснянского района Луганской области в результате смертельного пулевого ранения, полученного при обстреле позиций ВСУ российскими войсками из стрелкового оружия.

Автор: Штаб ООС Виктор Рачугин погиб в результате смертельного пулевого ранения в Луганской области

Родился 31 января 1985 года в Запорожье. На войне был с 2016 года, сначала служил в рядах 54-й ОМБр, в марте 2021 года подписал контракт с другим подразделением.

Похоронен на кладбище Святого Николая в Запорожье. Остались мать, сестра и сын.

НОЯБРЬ

Сергей "Лютый" Елисеев, 31 год

Сержант, командир боевой машины – командир отделения 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погиб 2 ноября ночью в районе села Павлополь Волновахского района Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Автор: Штаб ООС Сергей Елисеев погиб от пули снайпера в Донецкой области

Родился 17 января 1990 года. Жил в Днепре. Боевой путь начал в 2015 году, когда его мобилизировали в ряды 93-й ОМБр, затем подписал с бригадой контракт. В январе 2019-го заключил новый контракт с Вооруженными Силами Украины.

Похоронен на Аллее Героев Краснопольского кладбища в Днепре. У него остались родители, жена и сын.

Виталий "Охотник" Павлысько, 47 лет

Главный сержант 7-й механизированной роты 3-го механизированного батальона 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Короля Даниила. Погиб 7 ноября в 14.05 в районе села Новозвановка Попаснянского района Луганской области от смертельного осколочного ранения, полученного при обстреле позиций ВСУ российскими войсками из 120-мм минометов.

Автор: Штаб ООС Виталий Павлысько погиб от смертельного осколочного ранения, полученного при обстреле позиций ВСУ российскими войсками из 120-мм минометов

Родился 29 ноября 1973 года в Яворове Львовской области. Получил среднее специальное образование. Служил в полиции. Когда началась война, пошел добровольцем в ВСУ. Получил тяжелое ранение, однако снова вернулся на службу. Не дожил три недели до 48-летия.

Похоронен в Яворове. Остались родители, жена, сын и дочь.

Руслан Прусов, 44 года

Подполковник, заместитель командира бригады по воздушно-десантной подготовке 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Погиб 12 ноября в районе села Нижнетеплое Станично-Луганского района Луганской области от смертельных ранений, полученных при подрыве автомобиля на неустановленном взрывном устройстве.

Автор: Книга памяти погибших Руслан Прусов погиб от смертельных ранений, полученных при подрыве автомобиля на неустановленном взрывном устройстве

Родился 2 января 1977 года в городе Болград Одесской области. Жил в Николаеве.С 2002 года находился на службе в ВСУ, воевал в 2014-2015 гг. на Донбассе, во время обороны Донецкого аэропорта командовал 2-м батальоном 79-й бригады.

Похоронен на Аллее Славы Мишковского кладбища Николаева. Остались жена и дочь.

Вадим Федосеев, 51 год

Мастер-сержант, командир ремонтного взвода ремонтной роты 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Погиб 12 ноября в районе села Нижнетеплое Станично-Луганского района Луганской области от смертельных ранений, полученных при подрыве автомобиля на неустановленном взрывном устройстве.

Автор: Книга памяти погибших Вадим Федосеев погиб в результате смертельных ранений, полученных при подрыве автомобиля на неустановленном взрывном устройстве

Родился 1 октября 1970 года в селе Бурилово Кривоозерского района Николаевской области. Жил в Николаеве. Стал военным в 1992 году, сначала барабанщиком в военном оркестре, впоследствии – старшиной. В 2009-м получил военную пенсию, однако остался работать в родном подразделении. В марте 2014 года был призван по мобилизации, а затем подписал контракт.

Похоронен на Аллее Славы Мишковского кладбища Николаева. Остались жена и сын.

Уберт Мрачковский, 33 года

Старший солдат, старший разведчик-снайпер 8-го отдельного полка сил специального назначения Сил специальных операций ВС Украины. Погиб 19 ноября в районе Причепиловки в Луганской области: вражеская пуля попала ему в голову.

Автор: Штаб ООС Уберт Мрачковский погиб от пули снайпера в Луганской области

Родился 12 июля 1988 года в Хмельницком. В 2006-2010 гг. служил в 80-й отдельной аэромобильной (на то время) бригаде. Затем прошел снайперские курсы, переквалифицировавшись с десантника в снайпера. В апреле 2014 года по мобилизации попал в ряды 51-й отдельной механизированной бригады, где занимал должность снайпера. Участвовал в боях в районах Марьинки, Песок, Саур-Могилы, получил ранения. Перешел в 128-ю отдельно горно-пехотную (тогда) бригаду, участвовал в тяжелых боях за Дебальцево, где также получил ранения. В 2016-м заключил контракт на службу в 3-м отдельном полку сил специального назначения.

Похоронен на Аллее Славы кладбище микрорайона Раково в Хмельницком. Остались брат, жена и двое детей.

Али "Воин" Алхасли, 29 лет

Старший солдат, старший оператор 2-го отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки мотопехотного батальона 54-й отдельной механизированной бригады. Погиб от тяжелого пулевого ранения 26 ноября в 15.50 в районе села Новомихайловка Марьинского района Донецкой области в результате обстрела позиций ВСУ из стрелкового оружия.

Автор: Книга памяти погибших Али Алхасли погиб в результате тяжелого пулевого ранения в Донецкой области

Родился 22 января 1992 года в городе Баку, Азейбарджан. Жил в Харькове. До службы в армии активно занимался спортом, в частности, боевыми искусствами, участвовал в соревнованиях по смешанным единоборствам, провел на ринге 14 поединков, из которых выиграл 13. В 2018-м подписал первый контракт с ВСУ.

Похоронен в Харькове. Осталась мать.

ДЕКАБРЬ

Валерий "Гера" Геровкин, 22 года

Солдат 93-й отдельной механизированной бригады. Погиб от пули вражеского снайпера 1 декабря на позициях вблизи Новотроицкого Донецкой области.

Автор: Штаб ООС Валерий Геровкин погиб от пули снайпера в Донецкой области

Родился 21 июля 1999 года в Краматорске Донецкой области. У него было среднее специальное образование. В ВСУ находился с сентября 2020-го.

Похоронен в Краматорске. Остались родители.

Станислав Запорожец, 30 лет

Старший солдат 74-го отдельного разведывательного батальона. Погиб 16 декабря от пули вражеского снапйпера в районе села Павлополь Донецкой области. До окончания контракта у военного оставалось почти три месяца.

Автор: Штаб ООС Станислав Запорожец погиб от пули снайпера в Донецкой области

Родился в Лисичанске Луганской области. Служил в ВСУ с 2018-го.

Похоронен в городе Новодружеск на Луганщине. Осталась мама и младший брат.

31 декабря в результате вражеских обстрелов погиб еще один украинский военный – он получил ранение, несовместимое с жизнью. Однако пока информации о нем нет