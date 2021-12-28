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суббота, 01 января 2022 13:00

Все погибшие воины на Донбассе в 2021 году: помним их имена
78

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В течение 2021 года в результате боевых действий на Донбассе погибли 78 защитников Украины.

Эта цифра выведена по данным сообщений пресс-центра ООС и уведомлениям об умерших раненых. Хотя по официальным данным Генштаба ВСУ, в 2021 году в результате боевых действий на Донбассе погибли 65 украинских военных, ранены – 263. По сравнению с 2020 годом, погибших в результате боевых действий – на 15 больше, раненых – на 75 меньше. Вражеские снайперы убили 43 украинских воина.

Больше всего погибших на фронте в 2021-м было в апреле – 14. Ни одного месяца не обошлось без боевых потерь.

ЯНВАРЬ

Олег Андриенко, 37 лет

Старший солдат, стрелок-помощник гранатометчика 56-й отдельной мотопехотной бригады. Погиб 11 января от пули снайпера в окрестностях поселка Пески под Донецком.

Автор: Штаб ООС
  Олег Андриенко погиб от пули снайпера под Донецком
Олег Андриенко погиб от пули снайпера под Донецком

Родился 22 августа 1983 в Запорожье. На войну пришел в марте 2016 года. Служил в десантной бригаде, морской пехоте, был разведчиком.
Похоронили в Запорожской области. Остались мама, жена и маленький сын.

Александр Отрепьев, 28 лет

Старший матрос, наводчик отделения батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского. Погиб 21 января в районе села Гнутово Донецкой области от пулевого ранения в шею вражеским снайпером. Боец наблюдал за врагом дистанционно с планшета, к которому был присоединен тепловизор. Выстрел раздался в ту секунду, когда мужчина снимал тепловизор.

Автор: Штаб ООС
  Александр Отрепьев погиб от пулевого ранения в шею вражеским снайпером
Александр Отрепьев погиб от пулевого ранения в шею вражеским снайпером

Родился 28 июля 1992 года в селе Приют Еланецкого района Николаевской области. Служил в Национальной гвардии. К морпехам перевелся в начале 2019-го.
Похоронили в родном Приюте. Осталась мать и младший брат.

Роман Дзюбенко, 26 лет

Младший сержант, главный сержант – командир отделения отдельного мотопехотного батальона 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирко. Вечером 26 января около Новоалександровки Попаснянского района Луганской области вражеский снайпер попал Роману в голову. Пуля пробила каску. Военным медикам удалось его стабилизировать и доставить в военный госпиталь в Часовом Яру. Несмотря на тяжелое ранение, Роман изо всех сил боролся за жизнь. Однако спустя 4 дня, утром 30 января, скончался.

Автор: Штаб ООС
  Пуля снайпера пробила каску Романа Дзюбенко
Пуля снайпера пробила каску Романа Дзюбенко

Родился 13 октября 1994 года в селе Ольхово Станично-Луганского района. В августе 2018 подписал контракт на службу в ВСУ. На войне – с 2019 года.
Похоронен в Ольхове. Остались мать, жена и сын.

ФЕВРАЛЬ

Дмитрий Власенко, 38 лет

Старший матрос, старший стрелок 503-го отдельного батальона морской пехоты. Погиб 2 февраля от пули российского снайпера в районе поселка Шумы Донецкой области. Побратимы и медики оказали воину необходимую помощь, однако уже через час врачи констатировали смерть – ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Автор: Штаб ООС
  Дмитрий Власенко погиб от пули снайпера на Донбассе
Дмитрий Власенко погиб от пули снайпера на Донбассе

Родился 19 августа 1982 в селе Грушевка Первомайского района Николаевской области. Интересовался биологией, экологией, животным и растительным миром – в общем, очень любил природу.
Похоронили в Грушевке. Остались родители и сестра.

Назарий Полищук, 24 года

Старший солдат 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода. Погиб 6 февраля 2021 вблизи села Новомихайловка Покровского района Донбасса в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве во время выдвижения на ВОП.

Автор: Штаб ООС
  Назарий Полищук подорвался на неустановленном взрывном устройстве
Назарий Полищук подорвался на неустановленном взрывном устройстве

Родился 18 октября 1996 года в селе Вотиловка Лисянского района Черкасской области. В 2017 году подписал контракт с ВСУ, который должен был закончиться 14 февраля 2021 года. Планировал жениться.
Похоронили в Вотиловке. Остались родители, сестра, три брата, 6-летняя дочь.

Алексей Подвезенный, 23 года

Солдат 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода. Погиб вместе с Назарием Полищуком 6 февраля в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве во время выдвижения на позиции ВОП вблизи с. Новомихайловка в Донецкой области.

Автор: Штаб ООС
  Алексей Подвезенный подорвался на неустановленном взрывном устройстве
Алексей Подвезенный подорвался на неустановленном взрывном устройстве

Родился 5 июня 1997 года в селе Красный Деркул Станично-Луганского района. В армии служил с 18-ти лет. После срочной службы решил подписать контракт и защищать родной край. Похоронили в родном Красном Деркуле. Остались родители и сестра.

Александр Глушко, 36 лет

Солдат, водитель-пулеметчик инженерно-саперного взвода 81-й аэромобильной бригады, прикомандирован в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду. Погиб 11 февраля, когда обустраивал позиции недалеко от Зайцево в Донецкой области. Пуля прошла навылет через грудь. Побратимы успели эвакуировать его в больницу в Бахмуте, но медики не смогли спасти бойца.

Автор: Штаб ООС
  Александр Глушко погиб от пули снайпера возле Зайцево
Александр Глушко погиб от пули снайпера возле Зайцево

Родился 11 ноября 1984 в селе Руновщина Полтавской области. По гражданской специальности был поваром. Участвовал в ООС на территории Донецкой и Луганской областей с февраля 2019 года.
Похоронили на кладбище возле Руновщины. Остались мать, жена и двое детей.

Владислав Лященко, 24 года

Солдат 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода. Погиб 11 февраля в результате пулеметного обстрела со стороны российских оккупантов под Новомихайловкой Донецкой области.

Автор: Штаб ООС
  Владислав Лященко погиб во время пулеметного обстрела со стороны боевиков
Владислав Лященко погиб во время пулеметного обстрела со стороны боевиков

Родился 16 июня 1996 в Горловке Донецкой области. Жил в городе Килия Измаильского района Одесской области. Работал на мясомолочном предприятии. Контракт с ВСУ заключил в 2020 году.
Похоронили в Килии. Остались родители и жена.

Александр Войтенко, 46 лет

Капитан, командир взвода огневой поддержки 5-й батальонной тактической группы 81-й отдельной аэромобильной бригады. Погиб 14 февраля около 09:30 во время перемещения на позиции недалеко от поселка Новолуганского Донецкой области в результате подрыва пяти мин ТМ-62, установленных в шахматном порядке.

Автор: Штаб ООС
  Александр Войтенко погиб вследствие подрыва пяти мин
Александр Войтенко погиб вследствие подрыва пяти мин

Родился 30 ноября 1974 в Полтаве. Военную службу проходил на офицерских должностях в составе 23-го отдельного пограничного отряда спецназначения в Кременчуге, впоследствии – в Альфе СБУ и в МВД. Уволился в запас. В марте 2018 года возобновился на службе и добровольно ушел на фронт – в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Позже перевелся в 81-й оаэмбр. На передовую поехал как откомандированный в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду.
Похоронили на Аллее Героев Свиштовского кладбища в Кременчуге. Остались жена и сын.

Вячеслав "Самурай" Алексеенко, 33 года

Солдат, стрелок-помощник гранатометчика десантно-штурмовой роты 81-й отдельной аэромобильной бригады. Погиб 14 февраля около 9:30 вместе Александром Войтенко и Дмитрием Мироненко во время перемещения на позиции неподалеку от поселка Новолуганского Донецкой области в результате подрыва пяти мин ТМ-62.

Автор: Штаб ООС
  Вячеслав Алексеенко погиб вследствие подрыва пяти мин
Вячеслав Алексеенко погиб вследствие подрыва пяти мин

Родился 17 апреля 1987 года в Кременчуге Полтавской области. Работал в службе охраны. Воевал в АТО в составе третьей волны мобилизации в 2014-2015 годах. После демобилизации и недолгой гражданской жизни вернулся на войну – заключил контракт с 5 бтгр 81-й оаэмбр. На территории ООС был прикомандирован в 59-ю бригаду. Комбат дал ему позывный "Самурай" за татуировку.

Похоронили на Аллее Героев Свиштовского кладбища в Кременчуге. Остались родители и жена.

Дмитрий Мироненко, 26 лет

Старший солдат, старший стрелок роты 81-й отдельной аэромобильной бригады. Погиб 14 февраля около 9:30 вместе Александром Войтенко и Вячеславом Алексеенко во время перемещения на позиции неподалеку от поселка Новолуганского Донецкой области в результате подрыва пяти мин ТМ-62.

Автор: Штаб ООС
  Дмитрий Мироненко погиб вследствие подрыва пяти мин
Дмитрий Мироненко погиб вследствие подрыва пяти мин

Родился 31 марта 1994 в Харькове. Увлекался спортом, компьютерными технологиями. В 2017 году пошел в ВСУ по контракту. Служил в 79-й десантно-штурмовой бригаде, участвовал в боевых действиях. В декабре 2020 года пришел служить до 122-го отдельного аэромобильного батальона 81 оаэмбр.
Похоронен на Аллее славы 18-го кладбища в Харькове. Остались родители.

Сергей "Ящерица" Петраускас, 43 года

Старший солдат, военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев. Погиб 22 февраля в результате обстрела из ручного противотанкового гранатомета неподалеку от шахты "Бутовка", район Авдеевки Донецкой области.

Автор: Книга памяти погибших
  Сергей Петраускас погиб возле шахты "Бутовка"
Сергей Петраускас погиб возле шахты "Бутовка"

Родился 18 декабря 1977 года в Ичне Прилукского района Черниговской области. Служил в Национальной гвардии Украины. Потом работал автоэлектриком, пожарным, столяром.
Участник Помаранчевой революции, Революции Достоинства, обороны Луганского аэропорта.
В марте 2014 года мобилизован в 1-ю отдельную танковую бригаду. В 2017-м подписал контракт с 72 омбр, в составе которой отправлялся в зону боевых действий в 2018 и 2019 годах, а последний контракт был подписан 20 октября 2020 года.
Похоронили в городе Ичня. Осталась мать, жена, две дочери и сын.

Дмитрий Сардак, 34 года

Сержант, военнослужащий 59-й отдельной мотопехотной бригады. Погиб 23 февраля в результате осколочного ранения, не совместимого с жизнью при обстреле боевиками из минометов и станковых противотанковых гранатометов вблизи пгт Зайцево Донецкой области.

Автор: Книга памяти погибших
  Дмитрий Сардак погиб возле Зайцево на Донбассе
Дмитрий Сардак погиб возле Зайцево на Донбассе

Родился 11 июня 1986 в Одессе. Работал строителем, затем более трех лет участвовал в АТО/ООС, а в июле 2019 подписал последний контракт с ВСУ.
Похоронили бойца на Западном кладбище Одессы. Остались жена, брат и сестра.

Сергей Моисеенко, 32 года

Младший сержант, военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты. Погиб 28 февраля в результате вражеского обстрела позиций из стрелкового и снайперского оружия вблизи с. Пищевик Волновахского района Донецкой области.

Автор: Штаб ООС
  Сергей Моеесенко погиб вследствие вражеского обстрела на Донбассе
Сергей Моеесенко погиб вследствие вражеского обстрела на Донбассе

Родился 17 декабря 1988 в Херсоне. Участник АТО/ООС с 2017 года.
Похоронен в Херсоне на Мемориале памяти погибших бойцов кладбища Геологов. Осталась мать, дочь и жена.

МАРТ

Владимир Оноприенко, 43 года

Старший солдат, командир боевой машины 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й бригады. Погиб 10 марта от пулевого ранения в результате обстрела боевиками позиций украинских военных вблизи Старогнатовки Донецкой области. Военные медики успели оказать ему первую помощь, но спасти жизнь воина им не удалось.

Автор: Штаб ООС
  Владимир Оноприенко погиб от пулевого ранения на Донбассе
Владимир Оноприенко погиб от пулевого ранения на Донбассе

Родился 25 мая 1977 года в пгт Драбове Черкасской области. В 2017 году ушел на фронт в составе 72-й бригады. В апреле 2020 подписал новый контракт. Не дожил 3 недели до его окончания.
Похоронили в родном поселке Драбов. Осталась мать, жена, дочь и маленький внук.

Александр Пекур, 30 лет

Старший солдат, номер обслуги гранатометного отделения роты огневой поддержки 54-го отдельного разведывательного батальона. Погиб 12 марта от пули вражеского снайпера под Марьинкой Донецкой области.

Автор: Штаб ООС
  Александр Пекур погиб от пули снайпера
Александр Пекур погиб от пули снайпера

Родился 17 ноября 1990 года в селе Гуровщина Бучанского района Киевской области. Окончил школу, поехал учиться в Киев, получил профессиональное образование по специальности электромонтажника. Отслужил срочную службу. В 2015 году пошел воевать по мобилизации и сразу попал под Зайцево Донецкой области.
Похоронен в Гуровщине. Остались мать, бабушка и брат.

Виктор Пасека, 55 лет

Младший сержант, командир боевой машины – командир отделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погиб 18 марта в 12.10 в районе пгт Южное Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения при обстреле боевиками позиций ВСУ.

Автор: Штаб ООС
  Владимир Пасека погиб от смертельного пулевого ранения
Владимир Пасека погиб от смертельного пулевого ранения

Родился 8 июня 1965 в селе Мончинцы Красиловского района Хмельницкой области. Жил в Хмельницком. Работал водителем троллейбуса на коммунальном предприятии.
Подписал контракт в 2018 году. Служил минометчиком, командиром взвода. Побратимы называли его "дядя Витя". Был душой коллектива, занимался всеми проблемами – как военными, так и бытовыми.
Похоронили бойца на Аллее Славы городского кладбища в Хмельницком. Остались дочь и двое внуков.

Андрей "Мамай/Танчик" Грабарь, 25 лет

Младший сержант, командир боевой машины – командир отделения батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты. Погиб 19 марта в результате обстрела российскими наемниками из запрещенных минометов 120 калибра и гранатометов различных систем вблизи Водяного Донецкой области.

Автор: Штаб ООС
  Андрей Грабарь погиб в результате обстрела российскими наемниками из запрещенных минометов 120-го калибра и гранатометов
Андрей Грабарь погиб в результате обстрела российскими наемниками из запрещенных минометов 120-го калибра и гранатометов

Родился 14 сентября 1995 года в Николаеве. В 2015-м начал службу в десантно-штурмовой роте 501-го отдельного батальона морской пехоты. Планировал стать офицером, хотел поступать в военный вуз в Одессе.
Похоронен в Николаеве на Аллее славы Центрального городского кладбища. Осталась жена.

Кирилл Быковский, 28 лет

Солдат, наводчик 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погиб 20 марта в 15.15 в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, полученного при обстреле позиций ВСУ из стрелкового оружия.

Автор: Книга памяти погибших
  Кирилл Быковский погиб в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения
Кирилл Быковский погиб в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения

Родился 17 мая 1992 в Кропивницком. С детства мечтал стать военнослужащим. Окончил высшее профессиональное училище и в 2011 году подписал контракт на службу в ВСУ. Вернулся в гражданскую жизнь, работал на ферме. В 2018 году заключил новый контракт и уехал в ООС.
Похоронили на Алее Славы Ровенского кладбища в Кропивницком. Остались мать, две сестры, сын.

Сергей Коваль, 43 года

Подполковник, командир отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств 143-го центра разминирования. Погиб 26 марта в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных при обстреле позиций ВСУ из минометов и стрелкового оружия.

Автор: Штаб ООС
  Сергей Коваль погиб в результате смертельных ранений, полученных при обстреле позиций ВСУ из минометов и стрелкового оружия
Сергей Коваль погиб в результате смертельных ранений, полученных при обстреле позиций ВСУ из минометов и стрелкового оружия

Родился 30 августа 1977 в селе Рыхта Каменец-Подольского района Хмельницкой области. Окончил военно-инженерный факультет Подольской государственной аграрно-технической академии и связал свою жизнь со службой в рядах Вооруженных Сил Украины. В составе миротворческой миссии по поддержанию мира и безопасности находился в Афганистане в 2014-2015 годах. Вернувшись в Украину, участвовал в АТО/ООС.
Похоронен на Аллее Славы Каменец-Подольского кладбища. Остались жена, сын и дочь.

Сергей Барныч, 47 лет

Старший сержант, сапер 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погиб 26 марта в районе населенного пункта Шумы Донецкой области от пули вражеского снайпера при попытке разминирования территории у позиций ВСУ.

Автор: Штаб ООС
  Сергей Барнич погиб от пули вражеского снайпера
Сергей Барнич погиб от пули вражеского снайпера

Родился 11 января 1974 в городе Калуш Ивано-Франковской области. В июне 2015 пошел служить по мобилизации в 184-м учебном центре Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. В 2017 заключил контракт с 10 огшбр, после которого сразу подписал новый и уже последний.
Похоронили бойца в Калуше. Остались родители.

Максим Абрамович, 27 лет

Старший сержант, военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погиб 26 марта в районе населённого пункта Шумы Донецкой области от пули вражеского снайпера. Максим шел во второй группе, которая должна была оказать поддержку первой четверке саперов.

Автор: Книга памяти погибших
  Жизнь Максима Абрамовича оборвал вражеский снайпер
Жизнь Максима Абрамовича оборвал вражеский снайпер

Родился 17 марта 1994 года в городе Дубровица Ровенской области. Учился в Харьковском национальном университете внутренних дел, но в 2017 году прервал обучение – заключил контракт с ВСУ и отправился на войну. Участвовал в боевых действиях. В 2020 году вернулся домой, но уже в декабре подписал новый контракт с 10 огшбр.
Похоронен в родном городе Дубровица. Остались родители.

Сергей Гайченко, 27 лет

Старший солдат, командир боевой машины – командир отделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погиб 26 марта от пули снайпера в районе Шумов Донецкой области, когда шел на помощь саперам.

Автор: Книга памяти погибших
  Сергей Гайченко погиб от пули снайпера на Донбассе
Сергей Гайченко погиб от пули снайпера на Донбассе

Родился 9 сентября 1993 года в селе Михайловка Синельниковского района Днепропетровской области. Работал электромонтером в локомотивном депо. В 2015 году подписал контракт с ВСУ. Служил на должности гранатометчика в Киевском отдельном президентском полку имени гетмана Богдана Хмельницкого. В 2019 году пошел служить в 10 огшбр. Прошел в зоне АТО/ООС три ротации.
Похоронили в родной Михайловке. Остались родители и брат.

АПРЕЛЬ

Сергей "Хой" Сулима, 40 лет

Главный сержант горно-штурмового взвода горно-штурмовой роты 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погиб 3 апреля в результате подрыва на неизвестном минно-взрывном устройстве неподалеку от населенного пункта Шумы Донецкой области.

Автор: Штаб ООС
  Сергей Сулима погиб в результате подрыва на неизвестном минно-взрывном устройстве
Сергей Сулима погиб в результате подрыва на неизвестном минно-взрывном устройстве

Родился 9 октября 1980 в Луцке. Окончил высшее профессиональное училище. В течение 2015-2016 годов служил в ВСУ по мобилизации. В октябре 2020 года – в составе одного из подразделений 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".
Похоронен в деревне Гаразджа. Остались мать и сестра.

Игорь Байтала, 25 лет

Водитель разведывательного отделения беспилотных авиационных комплексов 8-го отдельного горного штурмового батальона в составе 10-й бригады. Вечером 3 апреля пропал без вести с позиций подразделения вблизи пгт Новгородское под Торецком Донецкой области. Оружие бойца осталось на месте расположения подразделения, следов столкновений нет. Среди версий – потеря ориентировки и попадание в плен или похищение вражеской ДРГ. 6 апреля боевики передали его тело украинской стороне. По некоторым данным, причиной смерти стали три пулевых ранения.

Автор: Штаб ООС
  Игорь Байтала пропал без вести с позиций. Через 3 дня боевики вернули его тело
Игорь Байтала пропал без вести с позиций. Через 3 дня боевики вернули его тело

Родился 19 мая 1995 года в городе Жидачево, Львовская область. В 2019-м призван на срочную военную службу, которую проходил в должности водителя. В январе 2021-го заключил контракт на службу в 8 горно-штурмовом батальоне.

Похоронен в Жидачеве. Остались родители, две сестры и брат.

Владислав Мороз, 23 года

Солдат, военнослужащий 72-й бригады им. Черных Запорожцев. Погиб 5 апреля от пулевого ранения вблизи села Спартак Донецкой области.

Автор: Штаб ООС
  Владислав Мороз погиб от пулевого ранения вблизи села Спартак Донецкой области
Владислав Мороз погиб от пулевого ранения вблизи села Спартак Донецкой области

Родился 14 июля 1997 года в селе Халаидово Уманского района (ныне – Монастырищенского) Черкасской области. Получил высшее образование по специальности – архитектор-дизайнер. После окончания ВУЗа в 2020-м заключил контракт на службу в ВСУ.
Похоронили в родном селе Халаидово. Остались родители и сестра.

Виктор Гелебрант, 49 лет

Младший сержант, командир отделения 92-й отдельной механизированной бригады. Погиб 5 апреля возле пгт Золотое в Луганской области, получив смертельное пулевое ранение головы пулей вражеского снайпера.

Автор: Штаб ООС
  Виктор Гелебрант погиб от пули снайпера в Луганской области
Виктор Гелебрант погиб от пули снайпера в Луганской области

Родился 23 января 1972 года в селе Нелипино Свалявского района Закарпатской области. В 2015-2016 годах отслужил в ВСУ по мобилизации. Далее подписал контракт с 24-й бригадой, в 2018-м пришел в 92-ю.
Похоронен в Краснокутске. Остались жена, две дочери и сын.

Максим Стеблянко, 23 года

Солдат, водитель 1-й отдельной танковой бригады. Погиб 6 апреля в районе с. Степное Марьинского района Донецкой области в результате подрыва армейского грузовика на неизвестном взрывном устройстве. Боец был за рулем.

Автор: Штаб ООС
  Максим Стеблянко погиб в результате подрыва армейского грузовика на неизвестном взрывном устройстве
Максим Стеблянко погиб в результате подрыва армейского грузовика на неизвестном взрывном устройстве

Родился 24 января 1998 года в Лебедине Сумской области. Отслужил срочную службу. В 2020-м подписал контракт с 1-й танковой.
Похоронен в Лебедине. Остались родители, трое братьев и сестра.

Владимир "Капитан Прайс" Шпак, 37 лет

Старший лейтенант, командир взвода 13 омпб 58-й отдельной мотопехотной бригады. Погиб 6 апреля около 10:55 вблизи поселка Невельское Донецкой области во время артиллерийского обстрела из противотанковых пушек.

Автор: Штаб ООС
  Владимир Шпак погиб во время артиллерийского обстрела из противотанковых пушек
Владимир Шпак погиб во время артиллерийского обстрела из противотанковых пушек

Родился 13 марта 1984 года в Чернигове. Пришел в ВСУ в 2018 году, участвовал в боевых действиях. Погиб во время четвертой ротации.
Похоронен в Чернигове. Остались родители и старший брат.

Денис Юшко, 22 года

Матрос, военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского. Погиб 8 апреля в районе Водяного на Приазовье в результате пулевого ранения в голову во время вражеского обстрела.

Автор: Штаб ООС
  Денис Юшко погиб в районе Водяного на Приазовье в результате пулевого ранения в голову
Денис Юшко погиб в районе Водяного на Приазовье в результате пулевого ранения в голову

Родился 31 мая 1998 года в селе Новобогдановка Николаевской области.
Похоронили в Новобогдановке. Остались дядя, гражданская жена и маленький сын.

Андрей "Беба" Теперик, 24 года

Старший солдат, стрелок-снайпер 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого Ивана Сирко. Погиб 10 апреля от пули вражеского снайпера вблизи Золотого-5 в Луганской области.

Автор: Штаб ООС
  Андрей Теперьик погиб от пули вражеского снайпера вблизи Золотого-5 в Луганской области
Андрей Теперьик погиб от пули вражеского снайпера вблизи Золотого-5 в Луганской области

Родился 30 января 1997 года в селе Мартово Печенежского района Харьковской области. Окончил лицей строительных технологий по специальности "плиточник". В армию пошел в 20 лет. Его второй контракт стал последним.
Похоронен в родном Мартовом. Остались родители и сестра.

Ярослав "Малый" Калийчук, 24 года

Старший солдат, наводчик-оператор 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погиб во время прицельного обстрела позиций 12 апреля в районе Шумов под Горловкой.

Автор: Книга памяти погибших
  Ярослав Карлийчук погиб в районе Шумов под Горловкой
Ярослав Карлийчук погиб в районе Шумов под Горловкой

Родился 7 августа 1996 года в селе Черепковцы Глубокского района Буковины. После школы год проработал в Черновцах в охранной фирме. Рвался на фронт, но возраст не позволял. В Вооруженные силы пришел в 19 лет. В 2016-м уже воевал под Марьинкой.
Похоронили в родных Черепковцах. Остались мать, три старшие сестры, жена и малолетний сын.

Алексей Мамчий, 40 лет

Старший солдат, старший водитель зенитно-ракетного отделения зенитно-ракетного взвода 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Утром 13 апреля российские наемники сбросили на позиции ВСУ с беспилотного летательного аппарата противопехотную мину, один из осколков которой нанес смертельное ранение Мамчию.

Автор: Книга памяти погибших
  Алексей Мамчий погиб от тяжелого осколочного ранения
Алексей Мамчий погиб от тяжелого осколочного ранения

Родился 27 июня 1980 в Черновцах. Окончил Черновицкий профессиональный машиностроительный лицей, затем Институт инженерной механики и транспорта Национального университета "Львовская политехника". На войну пошел в 2019 году.
Похоронен в Черновцах. Остались родители, брат, жена и дочь.

Давид "Шаро" Шартава, 46 лет

Старший солдат, старший стрелок 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погиб 18 апреля вблизи Широкино в результате вражеского обстрела позиций ВСУ из автоматических станковых гранатометов.

Автор: Книга памяти погибших
  Давид Шартава погиб вблизи Широкиного в результате вражеского обстрела позиций ВСУ по автоматическим станковым гранатометам
Давид Шартава погиб вблизи Широкиного в результате вражеского обстрела позиций ВСУ по автоматическим станковым гранатометам

Гражданин Грузии, родился 11 января 1975 года в Тбилиси. Профессиональный военный – участвовал в миротворческих миссиях в Иране, Афганистане, других странах. В 2016 году в составе "Грузинского легиона" присоединился к ВСУ.
Похоронен на родине, в Тбилиси. Остались жена и два сына.

Александр Луцик, 38 лет

Солдат, оператор-разведчик противотанкового артиллерийского дивизиона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погиб 22 апреля в районе поселка Шумы Донецкой области от осколочных ранений в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в позиции украинских военных.

Автор: Штаб ООС
  Александр Луцик погиб от осколочных ранений в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в позиции украинских военных
Александр Луцик погиб от осколочных ранений в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в позиции украинских военных

Родился 18 мая 1982 года в селе Годомичи Камень-Каширского района Волынской области. Окончил профтехучилище в пгт Маневичи по специальности "столяр". В ВСУ по контракту – с октября 2019 года. Мечтал посвятить жизнь военной службе.
Похоронен в селе Годомичи. Остались брат и сестра.

Иван "Африка" Ковалевский, 48 лет

Солдат, разведчик 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского. Погиб 26 апреля от огнестрельного ранения вражеским снайпером в спину во время несения службы на наблюдательном посту в районе с. Пески в Донецкой области.

Автор: Штаб ООС
  Иван Ковалевский погиб от выстрела снайпера в спину во время дежурства на боевом посту
Иван Ковалевский погиб от выстрела снайпера в спину во время дежурства на боевом посту

Родился 18 февраля 1973 года в селе Колинки Городенковского района Ивано-Франковской области. Служил в ВСУ с 2014-го. Сначала в 17-й танковой бригаде, а с февраля 2021 года – в 58-й.
Похоронен в селе Николаевка, где проживает его семья. Остались жена и два сына.

Роман Гуляк, 30 лет

Старший сержант, командир минометного расчета 14-й отдельной механизированной бригады. Погиб 27 апреля около 12:30 в районе населенных пунктов Орехово и Новотошковское, когда военный автомобиль ГАЗ-66 с украинскими бойцами взорвался на неизвестном взрывном устройстве. До окончания контракта Роману оставалось чуть больше недели.

Автор: Книга памяти погибших
  Роман Гуляк погиб в результате подрыва автомобиля на неизвестном взрывном устройстве
Роман Гуляк погиб в результате подрыва автомобиля на неизвестном взрывном устройстве

Родился 7 октября 1990 года в Волочиске Хмельницкой области. На военную службу был призван по мобилизации летом 2015 года. В мае 2018 подписал контракт.
Похоронили в Волочиске. Остались родители и бабушка.

МАЙ

Дмитрий Товчигречка, 37 лет

Старший солдат, механик-водитель механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Погиб 6 мая во время вражеских обстрелов из РПГ и стрелкового оружия позиций бригады в районе с. Новотроицкое Донецкой области.

Автор: Книга памяти погибших
  Дмитрий Товчигречка погиб во время вражеского обстрела из РПГ и стрелкового оружия позиций бригады в районе с. Новотроицкое Донецкой области
Дмитрий Товчигречка погиб во время вражеского обстрела из РПГ и стрелкового оружия позиций бригады в районе с. Новотроицкое Донецкой области

Родился 28 февраля 1984 года в Кривом Роге. Почти 20 лет работал газоразрезчиком. В январе 2021 подписал контракт на службу в ВСУ.
Похоронили в Кривом Роге. Остались мать, жена и двое детей.

Сергей Коробцов, 22 года

Солдат, разведчик 3-го отделения 2-го взвода разведывательной роты 58-й отдельной мотопехотной бригады. Погиб 6 мая в районе поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Автор: Книга памяти погибших
  Сергей Коробцов погиб от пули снайпера в районе с. Пески в Донецкой области
Сергей Коробцов погиб от пули снайпера в районе с. Пески в Донецкой области

Родился 2 июля 1998 года в Коростене Житомирской области. 2020 подписал контракт. В свою первую и последнюю ротацию отслужил на передовой четыре месяца, а через месяц должен был уходить в отпуск.
Похоронен в селе Ушомир Коростенского района. Остались мать, брат, сестра, жена и сын.

Юрий "Боня" Опришко, 42 года

Младший сержант, главный сержант штурмовой роты 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады. Умер 7 мая в военно-медицинском клиническом центре Западного региона в результате тяжелого пулевого ранения в голову, которое он получил 9 апреля в районе с. Старогнатовка Донецкой области.

Автор: Книга памяти погибших
  Юрий Опришко скончался в военно-медицинском клиническом центре Западного региона в результате тяжелого пулевого ранения в голову
Юрий Опришко скончался в военно-медицинском клиническом центре Западного региона в результате тяжелого пулевого ранения в голову

Родился 12 ноября 1978 года в селе Ялинцы Кременчугского района Полтавской области. В 2015 году он был призван в пятую волну мобилизации. 2019 подписал контракт с "Айдаром.
Похоронен в родном селе Ялинцы. Остались мать, жена и двое детей.

Виктор Городниченко, 25 лет

Старший солдат, старший наводчик 81-й отдельной аэромобильной бригады. Умер 8 мая в результате тяжелого пулевого ранения, которое он получил 28 апреля в районе поселка Зайцево Бахмутского района Донецкой области.

Автор: Книга памяти погибших
  Виктор Городниченко скончался в результате тяжелого пулевого ранения
Виктор Городниченко скончался в результате тяжелого пулевого ранения

Родился 19 февраля 1996 в поселке городского типа Ромодан Миргородского района Полтавской области. В 2016-м подписал контракт с ВСУ. Служил в 503-м отдельном батальоне морской пехоты, затем перешел к десантникам.
Похоронен на Аллее Героев в Миргороде. Осталась мать, брат, жена и дочь.

Павел Колесник, 39 лет

Сержант, старший водитель 1-го отделения 3-го взвода 2-й роты 16-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады. Погиб 13 мая в 18.10 в Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Автор: Книга памяти погибших
  Павел Колесник погиб в результате пулевого ранения, нанесенного российским снайпером
Павел Колесник погиб в результате пулевого ранения, нанесенного российским снайпером

Родился 23 марта 1982 года в селе Новое Черниговской области. Служил в ВСУ по мобилизации в 2014 году. В сентябре 2019 подписал контракт.
Похоронен в родном селе Новом. Осталась жена и дочь.

Максим Полевой, 36 лет

Майор, заместитель командира 15-го отдельного горно-штурмового батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погиб 27 мая в районе пгт Новотошковское Попаснянского Луганской области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Автор: Книга памяти погибших
  Максим Полевой погиб от пули снайпера в Луганской области
Максим Полевой погиб от пули снайпера в Луганской области

Родился 18 декабря 1984 в селе Юхимовцы Хмельницкого района Хмельницкой области. Мечтал посвятить жизнь армии, поэтому после школы поступил в Одесскую военную академию. С 2014 участвовал в боевых действиях на Востоке государства: Дебальцево, Луганский аэропорт, Победа, Старогнатовка, Станица Луганская.
Похоронен в городе Наркевичи. Остались родители, брат, жена и двое детей.

ИЮНЬ

Владимир "Миротворец" Белов, 36 лет

Старшина, военнослужащий роты огневой поддержки 2-го батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погиб 11 июня в районе Водяного Донецкой области в результате смертельных осколочных ранений во время гранатометного обстрела позиций боевиками.

Автор: Штаб ООС
  Владимир Белов погиб в результате смертельных осколочных ранений во время гранатометного обстрела позиций боевиками
Владимир Белов погиб в результате смертельных осколочных ранений во время гранатометного обстрела позиций боевиками

Родился 28 июля 1984 года в Казахстане. С 1993 жил в селе Заборье Фастовского района Киевской области. С 2015 находился на службе в ВСУ.

Похоронен в Заборье. Остались отец, брат и сестра.

Андрей Гонарь, 51 год

Старший солдат, старший водитель 2-й роты 15-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады. Погиб 26 июня около 05:30 в районе с. Пески Ясиноватского района Донецкой области в результате смертельного осколочного ранения, полученного во время минометного обстрела позиций ВСУ российскими войсками.

Автор: Штаб ООС
  Андрей Гонар погиб в результате смертельного осколочного ранения, полученного во время минометного обстрела
Андрей Гонар погиб в результате смертельного осколочного ранения, полученного во время минометного обстрела

Родился 14 августа 1969 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области. До войны работал водителем на разных предприятиях, очень увлекался охотой и рыбалкой. 2015 служил по мобилизации, впоследствии подписал контракт и служил в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде,
Похоронен в Кривом Роге. Остались отец, сестра, две дочери и сын.

ИЮЛЬ

Юрий "Феофан" Письменный, 59 лет

Капитан медицинской службы, начальник медицинского пункта 3-го батальона 93-й отдельной механизированной бригады. Погиб 4 июля в районе Гранитного Донецкой области. Бригада медиков уже закончила оказывать помощь, когда около 14.00 со стороны российских войск раздался выстрел из противотанкового гранатомета. Юрий получил осколочные ранения, его немедленно доставили в больницу в Мариуполе, где он умер во время операции, потому что не выдержало сердце.

Автор: Штаб ООС
  Юрий Письменный погиб от осколочных ранений, которые получил под Марииуполем
Юрий Письменный погиб от осколочных ранений, которые получил под Марииуполем

Родился 4 марта 1962 года в Приднепровске Днепропетровской области. Мечтал о профессии военного врача. Окончил Днепропетровский медицинский институт. Некоторое время работал гинекологом. Потом оставил на время медицину и занимался мелким бизнесом. В 2016-м ушел на фронт медиком-волонтером в Первый добровольческий госпиталь им. Пирогова. В конце 2018-го подписал контракт с ВСУ и возглавил медицинский пункт батальона 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр.
Похоронен в селе Старые Кодаки Днепропетровской области. Остались жена, сын и дочь.

Богдан Бродовский, 37 лет

Майор, заместитель начальника тыла логистики 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр. Погиб 5 июля в районе поселка Чермалык Волновахского района Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных во время прямого попадания противотанковой управляемой ракеты в автомобиль ВСУ.

Автор: Книга памяти погибших
  Богдан Бродовский погиб в результате смертельных ранений, полученных во время прямого попадания противотанковой управляемой ракеты в автомобиль ВСУ
Богдан Бродовский погиб в результате смертельных ранений, полученных во время прямого попадания противотанковой управляемой ракеты в автомобиль ВСУ

Родился 17 апреля 1984 года в городе Гайсин Винницкой области в семье военных. В 2002 году отслужил срочную службу, затем подписал с ВСУ контракт. В 2005 году поступил в военный институт в Одессе. Еще до начала войны подписал контракт с 93 ОМБр. Прошел Иловайск, Пески, Авдеевку, шахту Бутовку. В 2018 году уволился из рядов ВСУ. Однако уже в 2019 году вернулся в резерв, а с 2021 года проходил службу в боевом подразделении.
Похоронен в Вольном. Остались мать, брат, жена и четверо детей.

Евгений Курасов, 24 года

Сержант, заместитель командира боевой машины – наводчик-оператор 15-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады. Погиб 8 июля около 22.15 в районе поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Автор: Книга памяти погибших
  Евгений Курасов погиб от пули снайпера в районе поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области
Евгений Курасов погиб от пули снайпера в районе поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области

Родился 11 июня 1997 в селе Локня Сумского района Сумской области. Срочную службу проходил в пограничных войсках, а в октябре 2019 подписал с ВСУ контракт.
Похоронен 11 июля в родном селе Локне. Остались родители, брат, сестра, жена и дочь.

Владимир Яськив, 43 года

Старший солдат, старший стрелок 1-го отделения 1-го взвода 1-й роты 1-го батальона 24-й отдельной механизированной бригады. Погиб 9 июля в районе Золотой Луганской области от смертельного пулевого ранения головы, нанесенного российским снайпером.

Автор: Книга памяти погибших
  Владимир Яськив погиб от пули снайпера в Луганской области
Владимир Яськив погиб от пули снайпера в Луганской области

Родился 29 июля 1977 в поселке городского типа Большие Бирки Тернопольской области. В 2020 году пошел на службу по контракту в ВСУ. Не дожил 20 дней до 44 лет.
Похоронен в Больших Бирках. Остались мать, сын и дочь.

Андрей "Белый" Беляев, 38 лет

Главный сержант, старшина роты 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. Погиб 13 июля в 17.30 в районе села Причепиловка Новоайдарского района Луганской области в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками.

Автор: Штаб ООС
  Андрей Беляев погиб в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками
Андрей Беляев погиб в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками

Родился 17 июля 1982 в городе Никополь Днепропетровской области. После окончания школы отслужил срочную, затем занимался предпринимательской деятельностью. В марте 2014 года был призван в качестве добровольца и проходил службу в 16-м полку охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины. Участвовал в боях за освобождение Мариуполя. В 2015 году подписал контракт с 57 ОМПБр, в 2018 году перевелся в 28 ОМБр. В следующем году снова вернулся в 42 батальона 57-й бригады, а в августе 2020 года был переведен в 17-й отдельный мотопехотный батальон.
Не дожил три дня до 39 лет. Похоронен в Никополе. Остались мать и трое детей.

Александр Горбенко, 29 лет

Солдат старший стрелок 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Умер 19 июля в ожоговом центре больницы скорой медицинской помощи в Харькове от травм, полученных во время боевых действий. 15 июля в районе поселка Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области, около 21.10, Горбенко, находясь на боевом дежурстве, попал под вражеский минометный обстрел. В результате попадания мины в гражданское здание его отбросило взрывной волной и это повлекло загорание одежды. Он получил тяжелые ранения: закрытую ЧМТ, взрывную травму, сотрясение головного мозга, шок 2-й степени и термические ожоги 40% тела.

Автор: Книга памяти погибших
  Александр Горбенко умер от ожогов, полученных в результате попадания вражеской мины на украинские позиции
Александр Горбенко умер от ожогов, полученных в результате попадания вражеской мины на украинские позиции

Родился 7 марта 1992 года в Кривом Роге Днепропетровской области. В июне 2014 года был призван по мобилизации и поступил в добровольческий батальон "Сичеслав", отслужил год, а затем подписал трехлетний контракт с 8-м полком спецназначения (поскольку рвался на передовую). В мае 2021 подписал свой последний контракт с ВСУ.
Похоронен в Кривом Роге. Осталась мать и дочь.

Дмитрий "Фантом" Сивоконь, 38 лет

Старший лейтенант, командир взвода 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. Умер 23 июля в Харьковском военном госпитале, где он 10 дней боролся за жизнь, находясь в коме. 13 июля вечером в районе села Причепиловка Новоайдарского района Луганской области боец ​​получил тяжелые ранения в результате артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками. Перенес несколько операций, однако ранения были тяжелыми: пневмоторакс, осколки в легких, пораженные почки, осколочные поражения шеи и ног.

Автор: Книга памяти погибших
  Дмитрий Сивоконь погиб в результате тяжелых ранений, полученных во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками
Дмитрий Сивоконь погиб в результате тяжелых ранений, полученных во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками

Родился 14 сентября 1982 года в Херсонской области, проживал в Скадовске. В 2014 году ушел добровольцем в зону АТО. Служил в ВСУ на должности главного сержанта взвода в спецподразделении ВСП "Сармат". Впоследствии получил офицерское звание – младший лейтенант.
После трех контузий и ранения в 2017 году перевелся в военкомат Скадовска. В конце концов все равно вернулся на передовую, уже в звании старшего лейтенанта.
Похоронен на Аллее Героев в Скадовске. Остались родители, жена и трое детей.

АВГУСТ

Ярослав Семеняка, 31 год

Младший сержант, начальник полевой бани 58-й отдельной механизированной бригады. Погиб 7 августа в районе поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области в результате обстрела боевиками из противотанкового ракетного комплекса.

Автор: Книга памяти погибших
  Ярослав Семеняка погиб в результате обстрела боевиками из противотанкового ракетного комплекса
Ярослав Семеняка погиб в результате обстрела боевиками из противотанкового ракетного комплекса

Родился 1 октября 1989 в селе Калиновка Конотопского района Сумской области. 2020 подписал контракт с ВСУ. В день гибели работал на автокране, восстанавливая поврежденную гражданскую инфраструктуру.
Похоронен в Калиновке. Остались отец и гражданская жена.

Алексей "Кардан" Кайданович, 30 лет

Старший солдат, старший водитель минометного взвода роты огневой поддержки 54-го отдельного разведывательного батальона. 10 августа около 14.15 в районе города Марьинка Донецкой области военный автомобиль ВСУ был обстрелян российскими войсками из противотанкового ракетного комплекса. Алексей был на месте водителя и принял весь удар на себя. От ранений умер в госпитале в тот же день.

Автор: Книга памяти погибших
  Алексей Кайданович погиб в результате обстрела боевиками автомобиля ВСУ
Алексей Кайданович погиб в результате обстрела боевиками автомобиля ВСУ

Родился 9 января 1991 в селе Федоровка Новоград-Волынского района Житомирской области. Жил в Новограде-Волынском. Мечтал стать водителем. В 2009-м отслужил срочную службу. После начала войны был призван по мобилизациии в 30-ю отдельную механизированную бригаду, участвовал в боях за Иловайск, выходил так называемым "зеленым коридором". С 2017 года воевал в составе 54 ОРБ.
Похоронен в селе Федоровка. Остались родители, брат, сестра, жена и двое детей.

Артем "Тема" Мазур, 26 лет

Старший солдат, заместитель командира боевой машины – наводчик-оператор 2-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады. Погиб 16 августа в 21.35 в районе села Новомихайловка Марьинского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Автор: Штаб ООС
  Артем Мазур погиб от пули снайпера в районе села Новомихайловка Донецкой области
Артем Мазур погиб от пули снайпера в районе села Новомихайловка Донецкой области

Родился 28 марта 1995 года в селе Новоселовка (в то время – Коминтерн) Александрийского района Кировоградской области. Получил образование по специальности – электрогазосварщик. 2017 подписал с ВСУ контракт. Очень увлекался спортом, в частности футболом. Мечтал о карьере военного.
Похоронен в Новоселовке. Осталась мать и жена.

Василий Островский, 41 год

Старший солдат, командир отделения 1-й роты мотопехотного батальона 24-й отдельной механизированной бригады. Погиб 19 августа в 04.10 в районе села Новоалександровка Попаснянского района Луганской области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Автор: Книга памяти погибших
  Василий Островский погиб от пули снайпера в Луганской области
Василий Островский погиб от пули снайпера в Луганской области

Родился 21 июля 1980 года в селе Сороки-Львовские Львовского района Львовской области. Жил во Львове. Имел за плечами три ротации в зону боевых действий: в 2014 году был мобилизирован, впоследствии отслужил один контракт, а с 2019 года находился в рядах 24-й ОМБр.
Похоронили в родном селе Сороки-Львовские. Остались родители и сын.

Юрий Михайлов, 21 год

Лейтенант, командир взвода 3-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады. Погиб 22 августа в 15.25 в районе города Марьинка Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Автор: Книга памяти погибших
  Юрий Михайлов погиб от пули снайпера в районе города Марьинка Донецкой области
Юрий Михайлов погиб от пули снайпера в районе города Марьинка Донецкой области

Родился 14 февраля 2000 года в Николаеве. Рос сиротой, его воспитанием занималась бабушка. Окончил Национальную академию Сухопутных Войск имени Сагайдачного, где в июне 2021 года получил офицерское звание и получил специальность командира механизированных подразделений.
Похоронен 25 августа на Аллее Славы Николаева. Осталась бабушка.

Александр Аксенов, 38 лет

Младший сержант, оператор отделения радиоразведки 28-й отдельной механизированной бригады (прикомандированный с должности командира отделения снайперов 131 отдельного разведывательного батальона). Погиб 23 августа около 19.00 от пули вражеского снайпера во время установки камер видеонаблюдения в районе Марьинки Донецкой области.

  Александр Аксенов погиб от пули снайпера во время установки камер видеонаблюдения в районе Марьинки Донецкой области
Александр Аксенов погиб от пули снайпера во время установки камер видеонаблюдения в районе Марьинки Донецкой области

Родился 22 сентября 1982 в Борисполе.
Похоронен на Аллее Героев Рогозовского кладбища в Борисполе. Осталась мать.

Вячеслав Питько, 48 лет

Старший сержант, командир отделения 74-го отдельного разведывательного батальона. Погиб 24 августа в результате смертельного пулевого ранения живота, которое получил во время боевого дежурства на наблюдательном пункте вблизи с. Новомихайловка Донецкой области.

Автор: Книга памяти погибших
  Вячеслав Питько погиб в результате смертельного пулевого ранения живота, получившего во время боевого дежурства на наблюдательном пункте вблизи с. Новомихайловка Донецкой области
Вячеслав Питько погиб в результате смертельного пулевого ранения живота, получившего во время боевого дежурства на наблюдательном пункте вблизи с. Новомихайловка Донецкой области

Родился 22 декабря 1972 года в городе Каменское Днепропетровской области. Участвовал в боевых действиях с августа 2014 года. Служил в 43-м отдельном мотопехотном батальоне, получил несколько ранений, в августе 2015-го в составе разведывательного подразделения попал в окружение, однако вырвался и вытащил раненого побратима. На передовую вернулся в 2019-м, заключив контракт с ВСУ.
Похоронен на Аллее Героев Каменского. Осталась мать, брат, жена и дочь.

Андрей Вискребец, 39 лет

Старший солдат, оператор противотанкового взвода роты огневой поддержки 74-го отдельного разведывательного батальона. Погиб 27 августа в районе села Славное Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Автор: Штаб ООС
  Андрей Вискребец погиб от пули снайпера в районе села Славное Донецкой области
Андрей Вискребец погиб от пули снайпера в районе села Славное Донецкой области

Родился 28 апреля 1982 года в Запорожье. В 2015-м служил в ВСУ: в 26-й отдельной артиллерийской бригаде, 55-й ОАБр, где занимал должность старшего наводчика. В 2019 году перешел к разведчикам.
Похоронен в Запорожской области. Остались сестра, жена и двое детей.

Роман Задорожный, 27 лет

Старший солдат, заместитель командира боевой машины – наводчик-оператор 24-й отдельной механизированной бригады. Погиб 30 августа около 19.00 в районе села Новозвановка Попаснянского района Луганской области в результате смертельных осколочных ранений, которые получил во время обстрела позиций ВСУ из противотанкового ракетного комплекса. Скончался во время эвакуации.

Автор: Книга памяти погибших
  Роман Задорожный погиб в результате смертельных осколочных ранений в Луганской области
Роман Задорожный погиб в результате смертельных осколочных ранений в Луганской области

Родился 9 июня 1994 года в поселке городского типа Добротвор Червоноградского района Львовской области. Находился в рядах войска с начала войны, прошел ожесточенные бои в районе Песок и Авдеевки. С 2017 года проходил службу в рядах 24-й ОМБр.
Похоронен в пгт Добротвор. Остались мать, гражданская жена и сын.

СЕНТЯБРЬ

Алексей Куленко, 36 лет

Старший солдат, старший стрелок 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. Погиб 11 сентября около 18.45 в районе села Причепиловка Новоайдарского района Луганской области вследствие смертельных осколочных ранений, полученных во время минометного обстрела позиций ВСУ.

Автор: Штаб ООС
  Алексей Куленко погиб в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время минометного обстрела позиций ВСУ
Алексей Куленко погиб в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время минометного обстрела позиций ВСУ

Родился 30 марта 1985 года в селе Орлово Новоархангельского района Кировоградской области. Жил в селе Покотилово. Работал в деревне трактористом и механизатором. В 2015 году был призван по мобилизации, служил сначала в десантных войсках, впоследствии – в морской пехоте. В апреле 2021-го заключил последний контракт.
Похоронен в селе Орлово. Остались отец, брат и трое детей.

Денис "Ежик" Герман, 31 год

Солдат, наводчик роты глубинной разведки 74-го отдельного разведывательного батальона. Погиб 11 сентября около 03.00 на Приазовском направлении от смертельных осколочных ранений, полученных во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками.

Автор: Книга памяти погибших
  Денис Герман погиб в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ
Денис Герман погиб в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ

Родился 29 сентября 1989 года в Запорожье. Получив высшее образование, получил квалификацию магистра права в Классическом частном университете. В январе 2020-го подписал с ВСУ контракт.
Похоронен в Запорожской области. Остались родители и сестра.

Артур Голуб, 27 лет

Матрос, наводчик 503-го отдельного батальона морской пехоты. Погиб 12 сентября в окрестностях поселка Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области в результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты в военный грузовик ВСУ.

Автор: Штаб ООС
  Артур Голуб погиб в результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты в военный грузовик ВСУ
Артур Голуб погиб в результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты в военный грузовик ВСУ

Родился 13 апреля 1994 года в городе Малин Коростенского района Житомирской области. Учился в Киевском Национальном университете биоресурсов и природопользования, а в 2020 подписал контракт с ВМС ВС Украины.
Похоронен в Малине. Остались больная мать и ребенок.

Валентин Чепурной, 34 года

Демобилизованный сержант 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. В день своей гибели, 12 сентября, на позиции близ Крымского в Луганской области он официально уже считался гражданским лицом – за 2 дня до гибели закончился контракт, и он заехал забрать документы и попрощаться. Заехал к побратимам в тыловой пункт управления батальона, когда начался артиллерийский обстрел со стороны боевиков. Чепурной вместе с тремя товарищами бросился в укрытие. Валентин получил тяжелые, несовместимые с жизнью ранения осколками, упавшей рядом с ним мины 120-го калибра.

Автор: Книга памяти погибших
  Валентин Чепурный заехал к побратимам в тыловой пункт управления батальона, когда начался артиллерийский обстрел со стороны боевиков
Валентин Чепурный заехал к побратимам в тыловой пункт управления батальона, когда начался артиллерийский обстрел со стороны боевиков

Родился 7 июня 1987 года в пгт Высокополье Херсонской области. В армии служил с 2015 года, отбыл не одну ротацию в зону АТО/ООС.
Похоронен в родном Высокополье. Остались мать и сын.

Демьян Данилов, 24 года

Старший солдат, наводчик 1-го отделения 2-го взвода 2-й роты 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. Погиб 13 сентября около 23.10 в районе села Причепиловка Новоайдарского района Луганской области в результате смертельного пулевого ранения головы при обстреле позиций ВСУ российскими войсками из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Автор: Книга памяти погибших
  Демьян Данилов погиб в результате смертельного пулевого ранения головы при обстреле позиций ВСУ российскими войсками
Демьян Данилов погиб в результате смертельного пулевого ранения головы при обстреле позиций ВСУ российскими войсками

Родился 12 августа 1997 года в селе Рудники Стрыйского района Львовской области в многодетной семье. Свой первый контракт с ВСУ подписал в 2016 году.
Похоронили в родном селе Рудники. Остались мать, три брата и две сестры.

Виктор Молостов, 49 лет

Старший солдат, командир боевой машины – командир отделения 1-й роты 1-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады. Погиб 26 сентября в 14.15 в районе Марьинки Донецкой области в результате смертельного осколочного ранения в область сердца при подрыве на неустановленном взрывном устройстве.

Автор: Штаб ООС
  Виктор Молостов погиб в результате смертельного осколочного ранения в область сердца при подрыве на неустановленном взрывном устройстве
Виктор Молостов погиб в результате смертельного осколочного ранения в область сердца при подрыве на неустановленном взрывном устройстве

Родился 13 декабря 1971 года в городе Похвостном Самарской области (РФ). С 1987 жил в селе Новоалександровка Красноградского района Харьковской области. В марте 2015 года был призван по мобилизации и отслужил ровно год. Потом еще не раз подписывал контракты с ВСУ: 2018, 2020 годы. В марте 2021-го заключил последний контракт.
Похоронен в Новоалександровке. Остались жена и двое детей.

Алексей Стрижак, 39 лет

Младший сержант, боевой медик 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Погиб 30 сентября в районе села Каменка Донецкой области в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ.

Автор: Книга памяти погибших
  Алексей Стрижак погиб в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ
Алексей Стрижак погиб в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ

Родился 6 июля 1982 года в Кривом Роге на Днепропетровщине. Жил в городе Зеленодольск. Работал электромонтером, а с 2015-го находился в рядах Вооруженных Сил Украины.
Похоронен в Зеленодольске. Остались жена и сын.

ОКТЯБРЬ

Георгий "Дядя Жора" Халиков, 51 год

Мастер-сержант, главный сержант роты 3-го батальона 93-й отдельной механизированной бригады. Погиб 26 октября в районе села Гранитное Донецкой области в результате смертельного осколочного ранения во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками. "Дядя Жора" прикрыл собой двух побратимов.

Автор: Книга памяти погибших
  Георгий Халиков закрыл собой двух побратимов во время артиллерийских обстрелов
Георгий Халиков закрыл собой двух побратимов во время артиллерийских обстрелов

Родился 24 марта 1970 года в поселке городского типа Березино Болградского района Одесской области. Жил в селе Тищенки Шишацкого района Полтавской области.
После срочной службы остался служить прапорщиком в местной воинской части, затем занимал должность старшего прапорщика в Тарутинском райотделе МВД. В 2016 году подписал контракт с Вооруженными Силами. Побратимы его называли "дядя Жора". Прослужил в армии 27 лет.
Похоронен в Березино Одесской области. У него осталось три сына.

Виктор Рачугин, 36 лет

Старший солдат, старший оператор отделения противотанкового взвода механизированного батальона 17-й отдельной танковой бригады. Погиб 27 октября в районе поселка городского типа Новотошковское Попаснянского района Луганской области в результате смертельного пулевого ранения, полученного при обстреле позиций ВСУ российскими войсками из стрелкового оружия.

Автор: Штаб ООС
  Виктор Рачугин погиб в результате смертельного пулевого ранения в Луганской области
Виктор Рачугин погиб в результате смертельного пулевого ранения в Луганской области

Родился 31 января 1985 года в Запорожье. На войне был с 2016 года, сначала служил в рядах 54-й ОМБр, в марте 2021 года подписал контракт с другим подразделением.
Похоронен на кладбище Святого Николая в Запорожье. Остались мать, сестра и сын.

НОЯБРЬ

Сергей "Лютый" Елисеев, 31 год

Сержант, командир боевой машины – командир отделения 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погиб 2 ноября ночью в районе села Павлополь Волновахского района Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Автор: Штаб ООС
  Сергей Елисеев погиб от пули снайпера в Донецкой области
Сергей Елисеев погиб от пули снайпера в Донецкой области

Родился 17 января 1990 года. Жил в Днепре. Боевой путь начал в 2015 году, когда его мобилизировали в ряды 93-й ОМБр, затем подписал с бригадой контракт. В январе 2019-го заключил новый контракт с Вооруженными Силами Украины.
Похоронен на Аллее Героев Краснопольского кладбища в Днепре. У него остались родители, жена и сын.

Виталий "Охотник" Павлысько, 47 лет

Главный сержант 7-й механизированной роты 3-го механизированного батальона 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Короля Даниила. Погиб 7 ноября в 14.05 в районе села Новозвановка Попаснянского района Луганской области от смертельного осколочного ранения, полученного при обстреле позиций ВСУ российскими войсками из 120-мм минометов.

Автор: Штаб ООС
  Виталий Павлысько погиб от смертельного осколочного ранения, полученного при обстреле позиций ВСУ российскими войсками из 120-мм минометов
Виталий Павлысько погиб от смертельного осколочного ранения, полученного при обстреле позиций ВСУ российскими войсками из 120-мм минометов

Родился 29 ноября 1973 года в Яворове Львовской области. Получил среднее специальное образование. Служил в полиции. Когда началась война, пошел добровольцем в ВСУ. Получил тяжелое ранение, однако снова вернулся на службу. Не дожил три недели до 48-летия.
Похоронен в Яворове. Остались родители, жена, сын и дочь.

Руслан Прусов, 44 года

Подполковник, заместитель командира бригады по воздушно-десантной подготовке 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Погиб 12 ноября в районе села Нижнетеплое Станично-Луганского района Луганской области от смертельных ранений, полученных при подрыве автомобиля на неустановленном взрывном устройстве.

Автор: Книга памяти погибших
  Руслан Прусов погиб от смертельных ранений, полученных при подрыве автомобиля на неустановленном взрывном устройстве
Руслан Прусов погиб от смертельных ранений, полученных при подрыве автомобиля на неустановленном взрывном устройстве

Родился 2 января 1977 года в городе Болград Одесской области. Жил в Николаеве.С 2002 года находился на службе в ВСУ, воевал в 2014-2015 гг. на Донбассе, во время обороны Донецкого аэропорта командовал 2-м батальоном 79-й бригады.
Похоронен на Аллее Славы Мишковского кладбища Николаева. Остались жена и дочь.

Вадим Федосеев, 51 год

Мастер-сержант, командир ремонтного взвода ремонтной роты 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Погиб 12 ноября в районе села Нижнетеплое Станично-Луганского района Луганской области от смертельных ранений, полученных при подрыве автомобиля на неустановленном взрывном устройстве.

Автор: Книга памяти погибших
  Вадим Федосеев погиб в результате смертельных ранений, полученных при подрыве автомобиля на неустановленном взрывном устройстве
Вадим Федосеев погиб в результате смертельных ранений, полученных при подрыве автомобиля на неустановленном взрывном устройстве

Родился 1 октября 1970 года в селе Бурилово Кривоозерского района Николаевской области. Жил в Николаеве. Стал военным в 1992 году, сначала барабанщиком в военном оркестре, впоследствии – старшиной. В 2009-м получил военную пенсию, однако остался работать в родном подразделении. В марте 2014 года был призван по мобилизации, а затем подписал контракт.
Похоронен на Аллее Славы Мишковского кладбища Николаева. Остались жена и сын.

Уберт Мрачковский, 33 года

Старший солдат, старший разведчик-снайпер 8-го отдельного полка сил специального назначения Сил специальных операций ВС Украины. Погиб 19 ноября в районе Причепиловки в Луганской области: вражеская пуля попала ему в голову.

Автор: Штаб ООС
  Уберт Мрачковский погиб от пули снайпера в Луганской области
Уберт Мрачковский погиб от пули снайпера в Луганской области

Родился 12 июля 1988 года в Хмельницком. В 2006-2010 гг. служил в 80-й отдельной аэромобильной (на то время) бригаде. Затем прошел снайперские курсы, переквалифицировавшись с десантника в снайпера. В апреле 2014 года по мобилизации попал в ряды 51-й отдельной механизированной бригады, где занимал должность снайпера. Участвовал в боях в районах Марьинки, Песок, Саур-Могилы, получил ранения. Перешел в 128-ю отдельно горно-пехотную (тогда) бригаду, участвовал в тяжелых боях за Дебальцево, где также получил ранения. В 2016-м заключил контракт на службу в 3-м отдельном полку сил специального назначения.
Похоронен на Аллее Славы кладбище микрорайона Раково в Хмельницком. Остались брат, жена и двое детей.

Али "Воин" Алхасли, 29 лет

Старший солдат, старший оператор 2-го отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки мотопехотного батальона 54-й отдельной механизированной бригады. Погиб от тяжелого пулевого ранения 26 ноября в 15.50 в районе села Новомихайловка Марьинского района Донецкой области в результате обстрела позиций ВСУ из стрелкового оружия.

Автор: Книга памяти погибших
  Али Алхасли погиб в результате тяжелого пулевого ранения в Донецкой области
Али Алхасли погиб в результате тяжелого пулевого ранения в Донецкой области

Родился 22 января 1992 года в городе Баку, Азейбарджан. Жил в Харькове. До службы в армии активно занимался спортом, в частности, боевыми искусствами, участвовал в соревнованиях по смешанным единоборствам, провел на ринге 14 поединков, из которых выиграл 13. В 2018-м подписал первый контракт с ВСУ.
Похоронен в Харькове. Осталась мать.

ДЕКАБРЬ

Валерий "Гера" Геровкин, 22 года

Солдат 93-й отдельной механизированной бригады. Погиб от пули вражеского снайпера 1 декабря на позициях вблизи Новотроицкого Донецкой области.

Автор: Штаб ООС
  Валерий Геровкин погиб от пули снайпера в Донецкой области
Валерий Геровкин погиб от пули снайпера в Донецкой области

Родился 21 июля 1999 года в Краматорске Донецкой области. У него было среднее специальное образование. В ВСУ находился с сентября 2020-го.

Похоронен в Краматорске. Остались родители.

Станислав Запорожец, 30 лет

Старший солдат 74-го отдельного разведывательного батальона. Погиб 16 декабря от пули вражеского снапйпера в районе села Павлополь Донецкой области. До окончания контракта у военного оставалось почти три месяца.

Автор: Штаб ООС
  Станислав Запорожец погиб от пули снайпера в Донецкой области
Станислав Запорожец погиб от пули снайпера в Донецкой области

Родился в Лисичанске Луганской области. Служил в ВСУ с 2018-го.

Похоронен в городе Новодружеск на Луганщине. Осталась мама и младший брат.

31 декабря в результате вражеских обстрелов погиб еще один украинский военный – он получил ранение, несовместимое с жизнью. Однако пока информации о нем нет

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