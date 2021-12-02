Российский снайпер убил 22-летнего Валерия Геровкина

На фото 22-летний Валерий Горовкин, убитый российским снайпером. Фото: facebook.com/93OMBr

В среду, 1 декабря, во время вражеских обстрелов на Донбассе погиб военный из Донецкой области Валерий Геровкин. Он был пехотинцем в рядах 93-й бригады "Холодный Яр" Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила бригада в Facebook.

"1 декабря на позициях близи Новотроицкого погиб солдат Геровкин Валерий Евгеньевич – его убил вражеский снайпер. Трагедия произошла вечером на наблюдательном посту", - говорится в сообщении.

Воин родился 21 июля 1999 года в Краматорске. У него было среднее специальное образование. В ряды ВСУ вступил в сентябре прошлого года. В холодноярской бригаде пехотинец служил около года. Сослуживцы называли его "Гера".

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"Он был всегда на позитиве. С ним всегда было легко найти общий язык. Мы могли просто собраться, посидеть за столом, попить вместе чаю, поиграть в игры на телефоне", - рассказал собрат воина с позывным "Матрос". Он был рядом, когда военный погиб.

Это была первая ротация воина в ООС. Без сына осталась мать Анна и отец Евгений.

1 декабря оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня. Один обстрел был с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.