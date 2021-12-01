В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных

В ноябре в зоне операции Объединенных сил на Донбассе три военных погибли от рук вражеских снайперов, еще трое - от осколков снарядов. Также были две не боевые потери.

За месяц россияне 222 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. 78 – из запрещенных Минскими договоренностями вооружений. 19 бойцов ранили.

Сергей "Лютый" Елисеев

Автор: facebook.com/128brigade Сергей Елисеев погиб в результате обстрела боевиков

2 ноября под Павлополем Донецкой области погиб от пули снайпера сержант 128 отдельной горно-штурмовой бригады Сергей Елисеев. Выполнял боевую задачу, на посту наблюдал за противником ночью.

Взял позывной в честь сына

В феврале, на украинском – лютый, пять лет назад, родился его первенец. Взял позывной в честь сына.

Сергей родился 17 января 1990 года в Днепре. На войне с 2015 года. В 2019-м уволился из рядов ВСУ, но вскоре снова подписал контракт.

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Похоронили бойца в Днепре. Остались жена, сын, родители, бабушка и прабабушка, пережившая Голодомор и Вторую мировую войну.

Виталий "Охотник" Павлисько

Автор: @24th.brigade Шесть лет Виталий Павлысько защищал Украину на фронте

7 ноября погиб военный 24-й отдельной механизированной бригады, сержант Виталий Павлисько. С другими военными был на боевых позициях вблизи села Новозвановки Луганской области. В этот момент боевики обстреляли из минометов. Когда с другими бежал в укрытие, одна из мин разорвалась рядом с бойцами. Попало в него осколочное ранение несовместимое с жизнью.

Погибший – уроженец Яворова на Львовщине. На фронте – с 2015-го. 23 ноября должен был праздновать 48 лет. Служил в полиции. На войне занимался разминированием объектов.

Мог получить группу инвалидности. Отказался, потому что хотел служить

В 2017 году подорвался на растяжке-"обманке". Когда обезвредил заряд, резко сработал другой, тщательно спрятанный. Большинство обломков пришлось на спину. Делали операцию, но многие осколки не могли вытащить. Мог получить группу инвалидности, но отказался, потому что хотел служить.

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Похоронили на кладбище в Яворове. Остались родители, жена, дочь и сын.

Вадим Федосеев и Руслан Прусов

Подполковник Руслан Прусов и мастер-сержант Вадим Федосеев из 79-й отдельной бригады Николаева погибли 12 ноября во время выполнения боевого задания в результате подрыва автомобиля на вражеском взрывном устройстве возле села Нижнетеплое Луганской области.

Вадим Федосеев служил в составе миротворческой миссии ООН в Югославии. Попал в плен к сербам

Автор: facebook.com/79AMBUA Мастер-сержант Вадим Федосеев погиб, взорвавшись на автомобиле на взрывчатке, установленной россиянами

Мастер-сержант Федосеев, 51 год, родился в селе Бурилово Николаевской области. Посвятил армии всю жизнь. В 14 лет играл в военном оркестре. Возле деревни размещалась военная часть. Был главой подразделения. В 79-ю бригаду пришел в 1992 году. Стал командиром ремонтного взвода. Ремонтировал парашюты. Служил в составе миротворческой миссии ООН в Югославии. Попал в плен к сербам, где его пытали. В 2001 и 2004 годах был в составе миссии ООН в Сьерра-Леоне. В 2009 году вышел на пенсию, но остался работать в части. После начала российской агрессии мобилизовали. Должность осталась прежней - начальник ремонтной мастерской парашютно-десантного и вещевого имущества.

Похоронили в родном Николаеве. Дома остались жена и взрослый сын.

Руслан Прусов – 44-летний подполковник, начальник воздушно-десантной службы. Родился в Болгороде Одесской области. Сын украинки и татарина. Военную науку овладел в Одесском институте Сухопутных войск и Национальном университете обороны Украины им. Ивана Черняховского. За подготовкой был профессиональным парашютистом. Участвовал в боях за Донецкий аэропорт зимой 2015 года.

Автор: facebook.com/79AMBUA Подполковник Руслан Прусов погиб, взорвавшись на автомобиле на взрывчатке, установленной россиянами

Участвовал в боях за Донецкий аэропорт

Похоронили Руслана Прусова в Николаеве. Остались жена и две дочери.

Уберт Мрачковский

19 ноября в районе Причепиловки Луганской области от пули снайпера погиб 33-летний старший солдат из Хмельницкого, снайпер Уберт Мрачковский. Служил в 8-ом отдельном полку спецназначения. Пуля попала в голову. Предполагают, что за ним давно охотился вражеский снайпер.

Автор: «Суспільне» 33-летний старший солдат Уберт Мрачковский из Хмельницкого погиб от пули снайпера

Мрачковского в 2006 году призвали на срочную службу в 80-ый отдельный аэромобильный полк. Остался в армии, подписал контракт на пять лет. У парня рано умерла мать. Воспитывала тетя.

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Когда началась российская агрессия, ушел на фронт добровольцем. Участвовал в боях за Савур-Могилу, был ранен. Вернувшись после лечения, участвовал в боях за Дебальцево. Затягивая раненого собрата на БТР, получил серьезное ранение. Вражеский ручной противотанковый гранатомет попал в броню машины и осколок разорвал его легкое. В 2016 г. подписал контракт. Через год стал старшим разведчиком-снайпером. Был одним из лучших в своем деле.

Затягивая раненого собрата на БТР, получил ранение. Вражеский гранатомет попал в броню машины, и осколок разорвал его легкое

Указом президента Украины от 21 ноября 2021 года посмертно награжден орденом "За мужество" II степени. Орден "За мужество" ІІІ степени получил в ноябре 2015 года.

Похоронили в Хмельницком. У него остались тетя, жена и двое детей.

Али "Воин" Алхасли

Автор: Страница в Facebook Али Наиба Алхасли Азербайджанец Алхасли Али Наиб погиб от пули снайпера

26 ноября от пули вражеского снайпера погиб старший солдат Алхасли Али Наиб из Харькова. Ему было 29 лет. Парня пытались спасти медики, но не смогли.

Али Наиб Алхасли родился 22 января 1992 года в столице Азербайджана – Баку. Занимался боевыми искусствами. Был бойцом смешанных единоборств ММА. Имел 13 побед и одно поражение. На ринге выступал в трусах с надписью на украинском "Воин". Такой позывной получил в армии.

В Харькове женился. В 2018 году неожиданно для друзей и родных подписал контракт на службу и ушел на фронт. Считал Россию общим врагом для Украины и Азербайджана. Как профессиональный спортсмен много путешествовал и овладел несколькими иностранными языками.

Считал Россию общим врагом для Украины и Азербайджана

26 ноября около 16:00 был на боевом дежурстве возле Новомихайловки Марьинского района Донецкой области, где в него попал снайпер.

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"Сработала снайперская пара. Получил два пули. Один снайпер попал в спину ниже бронежилета. Другой в ногу. Снайперы применили тактику ранить, а затем добить. Это была не сиюминутная смерть. Умер через 20 мин на пути в медпункт", - рассказал его командир.

Похоронили по мусульманскому обычаю в Харькове. Остались жена, в Азербайджане – мать и младший брат.

Татьяна Алхимова

Автор: novynarnia.com 24-летнюю младшую сержантку Татьяну Алхимову из Херсона застрелили, она сама застрелилась из-за неосторожного обращения с оружием или самоубийство

6 ноября погибла 24-летняя Татьяна Алхимова.

Младший сержант, командир отделения, находясь на военной службе, самостоятельно произвела выстрел из штатного оружия, по предварительным данным прокуратуры. Погибла на месте.

По факту гибели продолжается уголовное производство по статьям об умышленном убийстве, доведении до самоубийства и нарушении правил обращения с оружием.

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Татьяна Алхимова родилась в 1997 году в Херсонской области. Была младшым сержантом отдельной мотопехотной бригады им. кошевого атамана Костя Гордиенко. Призвали на службу 16 августа 2019-го. Была в Донецкой и Луганской областях. Начинала с должности радиотелефонистки. Впоследствии перевели на должность внешнего оператора. Последнее место службы – командир отделения беспилотных авиационных комплексов. Для нее это была вторая ротация.

10 ноября Татьяну похоронили в Новой Каховке.

Владимир Феняк

Автор: УП Владимир Феняк умер из-за проблем со здоровьем

10 ноября возле Бахмута от острой закупорки легочной артерии скончался 34-летний военный с Кировоградщины Владимир Феняк.

Являлся младшим сержантом 40-й отдельной артиллерийской бригады им. Великого князя Витовта. Не болел. Ночью около 1:50 произошло нападение, от которого скончался. Похоронили 12 ноября в селе Иосифовка Кировоградской области.

Два украинских военных погибли на Донбассе в октябре. Мастер-сержант, 51-летний Георгий Халиков, из 93-й механизированной бригады погиб от артиллерийских обстрелов в Донецкой области 26 октября. Старший солдат, 36-летний Виктор Рачугин, из 17-й танковой бригады – от шарового ранения в Луганской области 27 октября. Еще 23 военных были ранены.