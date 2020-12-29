Все погибшие на Донбассе в 2020 году - помним их имена

В 2020 году в результате боевых действий в зоне погибли 56 украинских воинов. Среди них 55 мужчин и одна женщина, которые потеряли жизни от обстрелов, подрывов на минах и огня снайперов.

Больше всего погибших на фронте в 2020-м было в марте - 12. В августе и декабре обошлось без боевых потерь.

Среди погибших - пятеро офицеров и командир батальона полиции ''Луганск-1''.

По данным Генштаба, в 2020 году всего погибло 119 военных Вооруженных сил Украины. Из них официальное число боевых потерь ВСУ на фронте - 56, остальные небоевые потери. Наиболее напряженными участками фронта, по числу нарушений противником режима прекращения огня, остаются Мариупольский, Авдеевский, Торецкий и Попаснянский направления.

Раненых за год, по данным Генштаба, было 335 бойцов. Из них за время перемирия - 18.

Январь

Сергей Дичек, 47 лет

Водитель-санитар медицинской роты 130-го отдельного разведывательного батальона. Подорвался 5 января в районе хутора Вольный на Луганщине. Его грузовик ГАЗ-66 наехал на неизвестное взрывное устройство.

Автор: штаб ООС Сергей Дичек погиб в Луганской области

Родился 20 июля 1972 года в Волочиске Хмельницкой области. Боец воевал с весны 2015 года.

Похоронен в селе Богдановка Волочисского района Хмельницкой области. Остались жена, двое сыновей и дочь от первого брака.

Сергей Рацун, 43 года

Водитель-механик боевой машины пехоты в 93-й бригаде '' Холодный яр ''. Погиб от пули снайпера 5 января позиции близ села Крымское Новоайдаривського района Луганщины.

Автор: штаб ООС Сергей Рацун был одним из самых опытных водителей-механиков БМП

Родился 28 октября 1976 года в селе Москвитяновка Полонского района Хмельницкой области. Жил в городе Славута. Воевал с перерывами с 2014-го года. Был одним из лучших и самых опытных механиков-водителей бригады.

Похоронен на Новом кладбище города Славута Хмельницкой области. Остались дочь, пасынок, мать и братья.

Николай Довженко, 23 года

Старший стрелок 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Получил ранения 9 января во время стрельбы на позициях в районе Красногоровки Донецкой области. Умер на следующий день в больнице.

Автор: штаб ООС Николай Довженко служил сначала сапером-разведчиком

Родился 26 июля 1996 года в селе Цибулевка Великомихайловского района Одесской области. В Вооруженные силы ушел в 2017 году добровольцем.

Похоронен в селе Цибулевка. Остались гражданская жена, дочь.

Алексей Кучкин, 24 года

Старший стрелок 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко. 15 января вражеский снайпер попал молодому воину в лицо. Алексея госпитализировали, но спасти его жизнь медикам не удалось.

Автор: штаб ООС Алексей Кучкин впервые на фронт уехал в 2016 году

Родился 22 марта 1995 в селе Первухинка Богодуховского района Харьковской области. На фронт ушел в мае 2016 года.

Похоронен на Аллее Славы военного кладбища в Каменском на Днепропетровщине. Остались жена и сын.

Игорь Химичук, 29 лет

Служил в должности водителя отделения обеспечения Чудновского РВК. Оттуда был командирован в 72-й отдельную механизированную бригаду им. Черных запорожцев. Погиб 16 января вблизи села Новозвановка Попаснянского района Луганской от пули снайпера.

Автор: штаб ООС Игорь Химичук служил в военкомате

7 июня 1990 года в городе Чуднов Житомирской области. На фронте с 2015-го, был бойцом батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого.

Похоронен в Чуднове. Остались жена и сын.

Валерий "Морячок" Закусило, 32 года

Пулеметчик 72-й бригады им. Черных запорожцев. Погиб 18 января в Попаснянском районе Луганской области от пулевого ранения в голову во время вражеского обстрела.

Автор: штаб ООС Валерий Закусило родился в Латвии

Родился 27 октября 1987 в Латвии. На войне с самого начала - ''Морячок'' служил по контракту еще до начала конфликта.

Похоронен в Белой Церкви на Аллее славы кладбища "Сухой Яр". Остались жена, две дочери.

Александр ''Кэп'' Слободянюк, 48 лет

Младший сержант 72-й бригады им. Черных запорожцев. Погиб 19 января после выстрела снайпера на Попаснянском направлении на Луганщине.

Автор: штаб ООС Александр Свободанюк служил в милиции к войне

Родился 7 января 1972 года в Одесской области, в семье военных. Затем вместе с родителями жил в городе Первомайск Николаевской области. ''Кэп'' служил в пограничных войсках, в 2015-2016 годах - в 80-й десантно-штурмовой бригаде. Впоследствии подписал контракт с ''черными запорожцами''.

Похоронен в Первомайске. Осталось двое детей, родители и сестра

Василий Муха, 31 год

Командир машины у 37-го отдельного мотопехотного батальона "Запорожье" 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады. Погиб во время отражения атаки врага в районе поселка Опытное Ясиноватского района Донецкой области 20 января. В него попало три пули.

Автор: штаб ООС Василий Муха до войны работал строителем в РФ

Родился 6 апреля 1988 года в селе Пески-Радьковские Боровского района Харьковской области. До войны был строителем, подписал контракт с ВСУ в 2016-м.

Похоронен в селе Пески-Радьковские. Остался только отец.

Николай Сорочук, 22 года

Старший солдат 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погиб 22 января в районе Водяного Волновахского района Донецкой области род время обстрела позиций ВСУ из стрелкового оружия.

Автор: штаб ООС Николай Сорочук имел специальность электросварщика

Родился 23 мая 1997 года в селе Черныж Маневицкого района на Волыни. С 2000-го жил в селе Лище под Луцком.

Похоронен на Аллее почетных захоронений городского кладбища Луцка. Остались мать и сестра.

Евгений Щуренко, 42 года

Старший механик-водитель в 1-м батальоне 28-й отдельной механизированной бригады. Погиб от обломочного ранения в голову вблизи города Красногоривкана Донецкой области.

Автор: штаб ООС Евгений Щуренко погиб во время обстрела его машины из СПГ

Родился 27 января 1978 в селе Лески Килийского района Одесской области. Контракт подписал в августе 2019-го.

Похоронен в Килии. Остались жена, сын.

Антон Хоба, 28 лет

Командир инженерно-саперного взвода инженерно-саперного отделения 58-й отдельной мотопехотной бригады. 26 января в районе поселка Северное Донецкой области подорвался на мине.

Автор: штаб ООС Антон Хоба воевал в Донецком аэропорту

Родился 5 ноября 1992 года в городе Шостка Сумской области. На войне с самого начала воевал добровольцем, воевал под Донецким аэропортом. Последний контракт с 58-й бригадой.

Похоронили бойца на Аллее Славы в Шостке. Остались родители и брат.

Февраль

Клавдия Сытник, 34 года

Старший боевой медик механизированной роты в 93-й бригаде '' Холодный яр ''. Погиб 1 февраля около 13:30 вблизи поселка Новотошковское Попаснянского района.

Автор: штаб ООС Клавдия Сытник - единственная женщина, которая погибла в 2020 году на фронте

Родилась 24 февраля 1986 года в поселке Зачепиловка Харьковской области.3-летний контракт на службу женщина подписала в феврале 2017 года.

Похоронена в поселке Зачепиловка. Остались родители, сестра и дочь 2008 года рождения.

Максим "Хитмэн" Хитайлов, 22 года

Гранатометчик мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев. Погиб в бою за наблюдательный пункт "Баня" в Луганской области 18 февраля. Был убит пулей вражеского снайпера в голову. Его тело осталось в "серой зоне" и за два дня его отдали боевики.

Автор: штаб ООС Максим Хитайлов закончил Миргородский художественно-промышленный колледж им. Гоголя

Родился 7 октября 1997 года в Великой Знаменке Каменско-Днепровского района Запорожской области. В апреле 2019-го вступил в ВСУ на военную службу по контракту.

Похоронен в Полтаве. У Максима остались мать и брат.

Дмитрий Гринь, 27 лет

Старший водитель мотопехотного отделения 13-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады. 26 февраля во время выполнения боевых задач вблизи Майорская боец ​​подорвался на неустановленном взрывном устройстве.

Автор: штаб ООС Дмитрия Гриня похоронили рядом с его лучшим другом детства Антоном Хобо, который за месяц до того погиб на войне

Родился 15 июля 1992 года в городе Шостка Сумской области. На службу в ВСУ он был призван в сентябре 2014 года. А с января 2019-го служил уже по контракту.

Похоронен на кладбище города Шостка. Остались родители, бабушка, сестра и брат.

Владимир ''Фед'' Федченко, 46 лет

Главный сержант взвода 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Погиб вблизи Новотошковское Попаснянского района Луганской 27 февраля. Вражеский снайпер убил его, в тот момент, когда ''Фед'' оказывал помощь раненому.

Автор: штаб ООС Владимир Федченко погиб во время обстрела

Родился 5 мая 1973 года в селе Нещеретово Белокуракинского Луганской области. В 93-ю бригаду пришел в декабре 2016 года. На войне с 2014-го.

Похоронен в родном селе. Остались жена и четверо детей.

Март

Сергей Русских, 41 год

Сержант 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. 1 марта боец ​​погиб в Станично-Луганском районе Луганской области во время подвоза продуктов на позиции украинских защитников. Оккупанты попали в его автомобиль с противотанкового ракетного комплекса.

Автор: штаб ООС Сергей Русских работал сначала на меткомбинате "Азовсталь", затем - в Мариупольском порту

Родился 31 января 1979 года в Мариуполе. На военной службе с 2018 года.

Похоронен на Аллее славы Старокрымского кладбища в Мариуполе. Остались мать, жена и маленькая дочь.

Владимир Черненко, 25 лет

Главный сержант 1-го механизированного взвода 1-й механизированной роты 13 батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады. 3 марта боец ​​погиб от пули снайпера.

Автор: штаб ООС Владимир Черненко родился в многодетной семье. У него двое братьев и трое сестер

Родился 28 января 1995 года в селе Мамекино Новгород-Северского района Черниговской области. В мая 2015 года году Владимир пошел на срочную службу, а 1 марта 2017-го - подписал контракт с ВСУ.

Похоронили Черненко в родном селе. Остались двое братьев и трое сестер.

Дмитрий Осичкин, 27 лет

Старший солдат 34-го батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады им. кошевого атамана Костя Гордиенко. 5 марта подорвался на неустановленном взрывном устройстве вблизи поселка Пески под Донецком.

Автор: штаб ООС Дмитрий Осичкин был командиром боевой машины механизированного взвода

Родился 20 апреля 1993 года в селе Новогригорьевка Генического района Херсонской области.

Похоронили воина в Новогригорьевке. Остались родители и сестра.

Дмитрий ''Фирс'' Фирсов, 40 лет

Командир взвода механизированного батальона 93-й бригады ''Холодный яр''. 6 марта подорвался на БМП, получил несовместимые с жизнью травмы, под Крымским на Луганщине.

Автор: штаб ООС Дмитрий Фирсов был добровольцем в батальоне "Донбасс", помогал эвакуировать украинских бойцов из Иловайского котла

5 января 1980 года в Грузии в семье военнослужащих. Впоследствии семья переехала в Донецк. Уйдя на фронт солдатом, дослужился до лейтенанта. Указом президента в 2015 году был награжден медалью "Защитнику Отечества".

Похоронен на Аллее славы городского кладбища Виннице. Остались жена и сын.

Евгений Черных, 29 лет

Солдат 57-й отдельной мотопехотной бригады. Черных погиб 8 марта, когда российские оккупанты обстреляли грузовик Объединенных сил, которая двигалась к позициям украинских военнослужащих в районе поселка Опытное Донецкой области.

Автор: штаб ООС Евгений Черных в 2014 году оборонял Марьинку

Родился 9 января 1991 года в селе Райское (Новокаховский ОТГ) Херсонской области. Был на войне в 2014-м и служил в 28 бригаде. После освобождения из ВСУ вернулся на родную Херсонщину, где до 2019-го работал в КП "Муниципальная охрана". В января 2020 года пидписв новый контракт.

Похоронен в родном Райском. Остались родители.

Богдан Петренко, 23 года

Старший наводчик гранатометного взвода 72-й механизированной бригады им. Черных запорожцев. 10 марта умер, так и не придя в себя в госпитале. Получил ранения 4 марта под Орехово Луганской области.

Автор: штаб ООС Богдан Петренко боролся за жизнь шесть дней

Родился 3 января 1997 года в селе Кощиевка Фастовского района Киевской области.

Похоронили бойца на Аллее славы Интернационального кладбища в Фастове. Остались родители, сестра и трехлетний сын.

Виктор "АК" Солтис, 33 года

Командир разведывательного отделения 131-го отдельного разведывательного батальона. 10 марта оккупанты в районе поселка Пески, с противотанкового ракетного комплекса, подвели грузовик ГАЗ-66, в которой ехали военные 131-го отдельного разведывательного батальона ВСУ. Виктор Солтис погиб сразу, его товарищ Андрей Ведешин умер от ран во время эвакуации.

Автор: штаб ООС Виктор Солтис имел позывной "АК"

Родился 2 октября 1986 года в селе Владимировка Петровского района Кировоградской области. В 2017 году подписал контракт с ВСУ. Через год, в июле 2018-го, продлил контракт еще на один срок.

Похоронили "АК" во Владимировке. Остались мать, сестра, жена и две дочери.

Андрей "Бармен" Ведешин, 34 года

Сержант 131-го отдельного разведывательного батальона ВСУ. Ведешин получил ранения несовместимо с жизнью 10 марта, когда в грузовик ВСУ попала ракета с российского ПТРК.

Автор: штаб ООС Андрей Ведешин Национальную юридическую академию в Харькове и вернулся в родное село - работать участковым инспектором полиции

Родился 4 февраля 1986 года в селе Кинашев Тульчинского района Винницкой области. Андрей подписал контракт на службу в Вооруженных силах в мае 2017 года.

Похоронен в родном селе. Остались мать, старший брат, жена и дочь.

Илья "Князь" Пережогин, 26 лет

Младший сержант 131-го отдельного разведывательного батальона ВСУ. 10 марта в '' Князя '' попал вражеский снайпер под поселком Пески Донецкой области.

Автор: штаб ООС Илья Пережогин служил в 56-й отдельной мотопехотной и 28-й отдельной механизированной бригад

Родился 13 ноября 1993 года в Молдове. В девятилетнем возрасте переехал в село Орловка Ренийского района Одесской области, где жила его бабушка. В 2017 году он ушел в армию. Служил в 56-й отдельной мотопехотной и 28-й отдельной механизированной бригад, участвовал в боевых действиях. С 2019 - в 131-м батальоне.

Похоронили Илью в Орловке. Остались бабушка и сестры.

Алексей Золин, 36 лет

Сержант 30-й механизированной бригады им. князя Константина Острожского. Погиб от пули снайпера вечером 19 марта в районе Новоалександровки Попаснянского района Луганской области.

Автор: штаб ООС Отец Алексея Золина - военный, подполковник запаса, участник боевых действий, участник АТО

Родился 11 июля 1984 года в Житомире. в январе 2015 года был мобилизован в ВСУ, отвоевал одну мобилизацию. В начале 2018 подписал контракт с 95 десантно-штурмовой бригадой. Впоследствии перешел в ряды 30-ки.

Похоронен на Смолянском военном кладбище Житомира. Остались родители, трехлетняя дочь и сестра.

Владимир Мовчанюк, 36 лет

Сержант 17-го батальона 57-й мотопехотной бригады. Погиб 30 марта от пули снайпера на позиции между селами Первомайское и Невельске в Донецкой области.

Автор: штаб ООС Владимир Мовчанюк был холост

Родился 11 сентября 1983 года в селе Андреевка Погребищенского района Винницкой области.

Служил в ВСУ с мая 2015 года. С тех пор дважды продлевал контракт.

Похоронен в родном селе. Мовчанюк был холост.

Александр Маланчук, 22 года

Командир взвода 3-го взвода 1-й горно-штурмовой роты 8 батальона 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. 31 марта получил смертельное ранение в результате боевых действий в Донецкой области.

Автор: штаб ООС Начальник НАСВ им. гетмана Сагайдачного Павел Ткачук рассказал, что Александр Маланчук закончил учебное заведение в прошлом году по специальности "Управление действиями механизированных подразделений".

Родился 26 сентября 1998 года в Черновцах. 24 июля 2020-го, согласно указу президента Украины Александр Маланчук награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени (посмертно).

Похоронен в Черновцах. Дома остались родители.

Апрель

Алексей "Леший" Куприков, 49 лет

Механик-водитель механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Погиб при обстреле позиции бригады у Крымского Донецкой 9 апреля, потерпев множественных осколочных ранений.

Автор: штаб ООС Алексей Куприков получил позывной "Леший", потому что очень любил лес

Родился 13 января 1971 года в России, в Читинской области. Жил в поселке Черкасское Новомосковского района Днепропетровской области. Алексей решил пойти на войну, после того как на фронте погиб его друг. Контракт с ВСУ подписал в ноябре 2018 года.

Похоронен в поселке Черкасское. Остались гражданская жена, 19-летний сын, мама и родная сестра.

Леонид "Барон" Скакуненко, 33 года

Наводчик в механизированном батальоне 93-й бригады "Холодный Яр". 12 апреля оккупанты обстреляли позиции бригады близ Крымского на Луганщине из ручных противотанковых гранатометов. Леонид, который как раз находился на боевом дежурстве, получил ранения, несовместимые с жизнью.

Автор: штаб ООС Леонид Скакуненко не дожил десять дней до своего 33-летия

Родился 22 апреля 1987 года в поселке Лиховка Пятихатского района Днепропетровской области. ''Барон'' в 2014 году служил в Нацгвардии, впоследствии вернулся на войну уже в Вооруженных силах, с которыми подписал контракт.

Похоронили бойца в родной Лиховке. Остались жена, сын от первого брака, сестра.

Андрей Шинкарук, 29 лет

Командир мотострелкового взвода 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода. Погиб 20 апреля, когда боевики открыли огонь по позициям Объединенных сил вблизи Марьинки в Донецкой области с противотанкового гранатомета.

Автор: штаб ООС Андрей Шинкарук выучился на офицера в 2019 году

Родился 16 июля 1991 года в городе Любомль Волынской области. Был в первой волне мобилизованных. Участвовал в АТО в составе 1-го отдельного мотопехотного батальона "Волынь", воевал в районе Дебальцево.

После демобилизации в 2015-м юноша решил посвятить себя военной карьере. Он пошел учиться в Национальную академию Сухопутных войск им. Петра Сагайдачного во Львове, которую закончил 2019 по специализации "Управление действиями подразделений механизированных войск".

Лейтенанта похоронили в Любомиле.

Алексей Лисин, 30 лет

Солдат 93-й бригады "Холодный Яр". Погиб на боевом посту вечером 28 апреля во районе Желобок-Крымское Луганской области.

Автор: штаб ООС Алексей Лисин потерял обоих родителей и дом в пожаре

Родился 30 марта 1990 года в селе Горькое Гуляйпольского района Запорожья. В армию Алексей работал дальнобойщиком в Днепре, где жил с родителями. Присоединился к 93-й бригады в 2019-м, когда подразделение стоял на Авдеевском направлении в Донецкой области.

Похоронен в родном селе Горькое. У Алексея остались 12-летняя дочь от первого брака Лида, любимая девушка Лиля, с которой он планировал жениться, старушка, младший брат Николай, старшая сестра Татьяна.

Май

Александр Карпика, 24 года

Химик отделения радиационной, химической, биологической защиты 12-го отдельного полка оперативного назначения. Погиб от пули снайпера 13 мая в зоне ответственности 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского вблизи Катериновки в Попаснянском районе Луганской области.

Автор: штаб ООС Медики Старобельского больницы боролись за жизнь Александра Карпики несколько часов

Родился 25 марта 1996 года в Старобельске Луганской области. Впоследствии семья переехала в Винницкую область, в село Буды Тростянецкого района. Весной 2016-го пришла повестка на срочную службу, решил сразу подписать контракт с ВСУ. Говорил, что мечтает в будущем стать офицером. Через три года - подписал контракт во второй раз.

Похоронили Александра в селе Буды на Волыни.

Остались мать, отчим, двое младших братьев и сестра.

Сергей ''Седой'' Губанов, 45 лет

Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1". Погиб 20 мая у Трехизбенка - подорвался на мине.

Автор: штаб ООС Сергей Губанов получил звезду героя Украины

Родился 21 июня 1975 года в Стаханове (ныне - оккупирована Кадиевка) Луганской области. С 1995 года, он прошел путь от оперативника уголовного розыска Стахановского городского отдела милиции к начальнику Луганского городского управления. Параллельно окончил сначала Донецкий институт внутренних дел, а затем - Национальную академию ВС в Киеве. Побывал в 2014 году в плену боевиков.

Похоронен герой Украины в Северодонецке. Осталась жена и родители, которые отреклись сына-"бандеровца".

Евгений Сафонов, 31 год

Боец 93-й бригады '' Холодный яр ''. Погиб 21 мая во время обтрилу грузовика "Урал-375", на которой передвигались бойцы бригады. Сафонов погиб на месте. Еще пятеро его товарищей получили осколочные ранения и контузии, но тяжелораненых среди них не было.

Автор: штаб ООС Евгений Сафонов погиб на месте. Еще пятеро его товарищей получили осколочные ранения и контузии

Родился он 25 ноября 1988 года в городе Павлоград Днепропетровской области. Сафонов воевал в составе добровольческого батальона ВСУ "Айдар". Затем демобилизовался, а в января 2019 года снова вернулся в армию. На этот раз - в 93-ю отдельную танковую бригаду "Холодный Яр", где был номером расчета в противотанковом дивизионе.

Похоронили Евгения Сафонова в Павлограде. Остались мать, брат, жена и 2-летний сын.

Виталий Лимборский, 24 года

Младший сержант 363-го батальона охраны и обслуживания ОК "Юг". 26 мая в Марьинке Донецкой области, позицию Лимборского обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия. Виталий, стоял у бойницы и вел наблюдения, погиб от пулевого ранения в голову.

Автор: штаб ООС Виталий Лимборский закончил Знаменское профтехучилище, выучился на железнодорожника

Родился 20 марта 1996 ода в селе Субботцы Знаменского района Кировоградской области. Попав в армию на срочную службу, решил остаться в армии. И пошел служить по контракту в 363-й батальон охраны и обслуживания ОК "Юг". Младший сержант, командир 3-го отделения охраны 2-го взвода охраны.

Похоронили воина в родных Субботцах. Остались родители и младший брат.

Июнь

Леонид "Старик" Добрянский, 45 лет

Командир отделения взвода управления разведроты 30-й механизированной бригады. 13 июня в Попаснянском районе Луганской Леонид Добрянский погиб от минно-взрывной травмы.

Автор: штаб ООС Леонид Добрянский служил в разведке с 2014 года

Родился 31 июля 1974 в Ружинском районе Житомирской области. Жил вместе с семьей в Киеве. С января 2010 года работал на авиационном заводе ГП "Антонов" плавильщиком металла и сплавов 4-го разряда.

''Старый'' с начала войны стремился служить именно в разведке, так и добился этого сначала в 72-й бригаде, а затем и в 30-ке ''. Прошел бои на Светлодарск дуге.

Похоронен на военном Лукьяновском кладбище в Киеве. Остались жена и дочь.

Илья Струк, 24 года

Гранатометчик 503-го отдельного батальона морской пехоты. 17 июня погиб от пулевого ранения в результате обстрела из стрелкового оружия, во время боевого дежурства на Горловском направлении у поселка Шуми.

Автор: штаб ООС Илья Струк хотел стать священником

Родился 1 августа 1995 в селе Летничье Владимир-Волынского района Волынской области. Царил стать священником, учился в Почаевской духовной семинарии УПЦ Московского патриархата.

Похоронен на кладбище в селе Поничев Владимир-Волынского района. Остались мать, брат и две сестры.

Богдан "Геркулес" Коваленко, 22 года

Старший солдат 2-го разведывательного взвода 1-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады имени Ивана Мазепы. 18 июня около 21:55 во время боевого дежурства в районе Авдеевки Донецкой области в него попала пуля вражеского снайпера.

Автор: штаб ООС Умер Богдан Коваленко во время эвакуации в лечебное учреждение.

Родился 2 января 1998 года в поселке Новая Водолага Харьковской области. Контракт с Вооруженными силами Богдан подписал 2017 года. После завершения контракта он мечтал стать спецназовцем.

Похоронен в Новой Володаге. Остались отец и бабушка.

Иван Дедюх, 37 лет

Командир отделения штурмовой роты 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар". Он погиб 27 июня у села Старогнатовка Бойковского района Донецкой области от многочисленных осколочных ранений. Во время инженерного оборудования позиций подразделения произошел взрыв неизвестного боеприпаса.

Автор: штаб ООС Иван Дедюх постоянно рвался "на передок" и очень не любил оставаться в тылу

Родился в Тернополе 21 января 1983. На войну ушел весной 2014 года. Служил в 128-й Закарпатской горно-штурмовой бригаде. Отслужив год, демобилизовался, но вскоре снова вернулся в ВСУ, уже на контракт - в 44-ю отдельную артиллерийскую. С апреля 2020-му в батальоне '' Айдар ''.

Похоронен в Тернополе. Остались родители, жена и двое детей.

июль

Олег Шило, 28 лет

Стрелок-помощник гранатометчика в 30-й отдельной механизированной бригаде имени Константина Острожского. 8 июля оккупанты начали обстрел в районе Попасной Луганской области. Шило вместе с товарищами занимался укреплением позиций. Под прикрытием пулеметного огня у Олега попал вражеский снайпер.Куля попала бойцу в сторону: прошла под сердцем, раздробив левую руку и пробив легкие.

Автор: штаб ООС Олег Шило мечтал о военной карьере

5 апреля 1991 года в Киеве. 26 декабря 2019-го подписал контракт с ВСУ. На фронт он попал в марте 2020 года.

Похоронен на Аллее героев Берковецкого кладбища в Киеве. Остались мать, сестра и отчим.

Тарас Матвиив, 31 год

Младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. Тарас погиб 10 июля во Троицким на Луганщине, спасая двух бойцов.

Автор: штаб ООС Тарас Матвиив получил звание Героя Украины с вручением ордена ''Золотая Звезда''

Родись 18 февраля 1989 года в Любешовском районе Волынской области, но с детства жил в городе Жидачов Львовской области. В 2011 году окончил факультет журналистики Львовского национального университета им. Ивана Франко, был корреспондентом ТРК "Эра" (2011-2012) и телеканала TВi (2012-2013).

В 2015-м ушел добровольцем на фронт. В составе отдельной добровольческой четы "Карпатская Сечь" воевал в Песках, Водяное, опытно, Первомайском

Молодого офицера похоронили в родном Жидачеве. Остались родители, у которых Тарас был единственным сыном.

Евгений Чумаченко, 32 года

Стрелок-помощник гранатометчика 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Погиб утром 13 июля в результате обстрела позиций ВСУ вблизи села Славное Марьинского района Донецкой области из гранатометов.

Автор: штаб ООС Евгений Чумаченко в сентябре 2018 года подписал контракт на службу

Родился 26 марта 1988 года в городе Измаил Одесской области, но с детства жил в Арцизе. В сентябре 2018-го подписал контракт на службу в Вооруженных силах.

Похоронили воина в Арцизе Одесской области. Осталась мать, жена и двое детей.

Дмитрий "Мир" Красногрудь, 42 года

Командир разведвзвода 137-го отдельного батальона морской пехоты. 13 июля, он также шел во главе группы разведчиков, которая проводила антидиверсионной работу в "серой зоне" под Зайцевым, вблизи оккупированной Горловки. И подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Автор: штаб ООС Военный опыт Дмитрий Красногрудь приобретал в составе миротворческой миссии ООН в Сьерра-Леоне

Родился 18 октября 1978 года в Донецкой области. Жил в городе Лиман Краматорского района.

Военный опыт приобретал в составе миротворческой миссии ООН в Сьерра-Леоне. Поэтому когда в 2015-м, еще сержантом, пришел воевать в 20-й батальон территориальной обороны Днепропетровской области, который позже стал подразделением 93-й бригады "Холодный Яр", получил позывной "Мир". В июне 2017 года разрабатывал и принимал участие в операции, в результате которой вблизи села Желобок на Луганщине был взят в плен российский военный Виктор Агеев.

Похоронили воина в Лимане. Остались родители, жена и двое сыновей.

Николай "Эстонец" Илин

Боевой медик 137-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВМС ВСУ. 13 июля Николай погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Автор: штаб ООС Николай Илин практически всю свою армейскую зарплату он тратил на средства тактической медицины

Родился 23 апреля 1984 году в белорусском городе Могилев. Илин стал политическим эмигрантом. Приехал в Украину из-за преследований со стороны режима Лукашенко после выборов 2006 года. Жил в Белой Церкви на Киевщине.

После прощания в Киеве тело Николая кремирувалы, чтобы по его завещанию развеять прах над тремя странами: Украиной, Беларусью и Эстонией. Остались родители и гражданская жена.

Ярослав Журавель, 40 лет

Командир 3-го отделения разведывательного взвода 137-й отдельного батальона морской пехоты. 13 июля лейтенант Красногрудь подорвался в "серой зоне" под Зайцевым, Журавель сразу вызвался войти в состав эвакуационной группы, которая должна забрать тело. Он был с Дмитрием в момент подрыва, поэтому хорошо знал, куда идти.

Автор: штаб ООС Ярослав Журавель истек кровью после ранения

Оккупанты, вопреки обещанному ими режима "тишины", коварно открыли огонь по безоружным эвакуационной группе в белых шлемах, со всеми опознавательными знаками гуманитарной миссии. Сержант Журавель был ранен, но оставался живым. Спасти Ярослава не удалось. Во время одной из таких попыток погиб медик Николай Илин, после чего спасательные группы больше не отправляли. Умер от потери крови.

Родился 8 марта 1980 в Андреевке, Верхнеднепровский район Днепропетровской области. На фронт ушел 2015 года. Вместе с Дмитрием Красногрудем воевал в составе 20-го отдельного мотопехотного батальона, который позже стал подразделением 93-й бригады "Холодный Яр". А когда друг Красногрудь перешел к морпехов, Ярослав пошел за ним.

Похоронили Ярослава Журавля в родной Андреевке. Остались родители, жена и две дочери.

Василий Кравченко, 26 лет

Старший стрелок десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты 503 батальона морских пехоты. Он погиб 20 июля на вопиют в районе деревни Шумы у Горловки. Старшего матроса стало ранение в голову от пули снайпера.

Автор: штаб ООС Василий Кравченко успел отслужить в пограничной службе

Родился в городе Изяслав Хмельницкой области. В 2014-м был призван в третьей волны мобилизации и служил в Госпогранслужбы. После того, с 2016 года, дважды заключал контракт с морской пехотой ВМС ВСУ.

Василия похоронили на Аллее почетных захоронений Центрального кладбища Изяслава. Остались родители, сестра и молодая жена.

Артем Козий, 18 лет

Матрос 1-го отдельного батальона 36-й бригады ВМС ВСУ. Позиции морпехов под Павлополь оккупанты обстреляли из автоматических гранатометов. Артем получил многочисленные осколочных ранений, был эвакуирован в Мариуполь в мобильных госпиталь. Врачи семь часов боролись за жизнь парня.

Автор: штаб ООС Артем Козий - самый молодой из павших в 2020 году - ему было 18 лет

Родился 21 сентября 2001 года в городе Южноукраинск Николаевской области. Учился в Николаевском строительном колледже. В этом году в июне пошел на контракт в Вооруженные силы - в морскую пехоту.

Похоронен в Южноукраинске. Остались родители и сестра.

Сентябрь

Тарас Кубийович, 49 лет

Младший сержант 14-й отдельной механизированной бригады. 6 сентября погиб от выстрела российского снайпера. Пуля попала в висок.

Автор: штаб ООС Тарас Кубийович родом из Ивано-Франковска

Родился 24 октября 1970 года в селе Ольховке Городенковского района Ивано-Франковской области. Кубийович оказался на передовой в сентябре 2015-го. Воевал, был ранен, но после лечения вернулся на военную службу - на этот раз уже по контракту. После его окончания в 2018 году поехал домой к семье. Но война продолжалась, и в мае 2020-го человек снова пошел в армию как контрактник.

Похоронили Тараса Кубийовича в родном селе Ольховка. Остались мать, брат, сестра, жена и дочь.

Константин Оверко, 38 лет

Старший матрос 503-го батальона морской пехоты. Умер 24 сентября в Киевском военном госпитале. 20 июня вблизи Южного под Горловкой вражеский снайпер попал Константину в живот.

Автор: штаб ООС В общем Константин Оверко перенес более 30 операций

Родился 3 августа 1982 года в Запорожье. Службу по контракту в морской пехоте проходил с 30 октября 2017 года.

После ранения перенес 30 операций.

Похоронили Константина в Запорожье. Остались мать, младший брат, жена и дочь.

Александр Фарина, 26 лет

Боец 128-й отдельной закарпатской горно-штурмовой бригады. Боролся с последствиями тяжелого ранения почти полгода. Многочисленные ранения в область живота и ног солдат получил 20 апреля, и с тех пор перенес более 20 операционных вмешательств.

Автор: штаб ООС Ранения Александр Фарина получил незадолго до окончания контракта

Родился 20 мая 1994 года в районе Ярмолинцев на Хмельнитчине. Служил в 8-м отдельном полку спецназначения. После демобилизации Александр вернулся домой и поступил в общественное формирование "Подольская Сич", чтобы охранять порядок в Хмельницком. Подписав контракт с ВСУ, Александр снова пошел на передовую - на этот раз со 128-й бригадой.

Похоронили воина на Аллее Славы кладбища в Раковом под Хмельницким. Остался отец.

Октябрь

Михаил "Тихий" Старостин, 30 лет

Старший сержант 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-Михаила Белинского. Погиб 30 октября возле поселка Водяное Волновахского района Донецкой области. Диверсионная снайперская группа противника подползла к украинским позиций и фактически в упор расстрелял Тихого и его собрата, сержанта Владимира Бондарюка.

Автор: штаб ООС Михаил Старостин мечтал стать военным с детства

Родился 14 июня 1990 года в селе Новорайск Бериславского района Херсонской области.

С 2010 года Старостин служил в Крыму. И когда началась русская оккупация, не предал присягу. Выйдя из оккупированного полуострова, херсонец фактически сразу попал на передовую российско-украинской войны, в Донецкую область.

Похоронили ''Тихого'' в родном Новорайск. Остались мать, жена и трое сестер.

Владимир "Пиндос" Бондарюк, 27 лет

Военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-Михаила Белинского. Владимир Бондарюк погиб от вражеской пули вместе со старшим сержантом Михаилом Старостиным 30 октября.

Автор: штаб ООС Позывной ''Пиндос'' Владимир Бондарюк получил после того, как конце 2015 вернулся из Литвы, где в школе инструкторов учился боя в городе

Родился в 1993 году в селе Каменный Мост Первомайского района Николаевской области. После учебного центра парень попал служить в Крым, пулеметчиком в горно-пехотный батальон. И, как и павший вместе с ним Михаил Старостин, не изменил присяге, после оккупации выйдя на материковую Украину.

Позывной '' Пиндос '' Володя получил после того, как конце 2015-го вернулся из Литвы, где в школе инструкторов учился боя в городе.

Похоронили морпеха в Каменном Мосту. Остались родители, брат, жена и дочь.

Ноябрь

Вячеслав Минкин, 30 лет

Старший солдат 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. 24 ноября, накануне дня рождения, на позиции под Авдеевка Донецкой области Вячеслава Минкина смертельно ранил вражеский снайпер.

Автор: штаб ООС В 2014 году Вячеслав Минкин был активным участником самообороны Фастова

Родился в 1989 году в Киеве, однако в 2002-м переехал в Фастов. Умерла мама, поэтому их с сестрой воспитывала бабушка.

Начиная с 2014-го, Минкин прошел не одну ротацию на передовую. В 2019 году за участие в боях на Светлодарской дуге был награжден медалью.

В течение военных лет Вячеслав женился (с любимым познакомились после первой ротации), у супругов родился сын.

Похоронен на Аллее Славы фастовского кладбища. Остались сестра, жена и маленький сын.

Погибли в лесных пожарах

5 сентября во время тушения пожара вблизи поселка Верхнеторецкое Ясиноватского района двое бойцов батальона "Донбасс", старший солдат 38-летний Виталий Грицишин и старший сержант Владимир Хоменко, 35 лет, оказались отрезанными пламенем от остального личного состава.

Автор: штаб ООС Виталий Грицишин имел позывной ''Назар''- в честь своего сына. Владимир Хоменко (справа) работал на шахте в Доброполье

На следующий день командование ОТУ "Восток" сообщил, что, обходя очаг огня в "серой зоне", они подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника.

6 сентября огнеметчик огнеметного взвода роты радиационной, химической, биологической защиты 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр адмирала Михаила Остроградского Руслан Волков вместе с собратом ехал тушить лесной пожар в зоне проведения ООС.

Автор: штаб ООС Руслан Волков отслужил в пограничных войсках. А потом подписал контракт и ушел на передовую

Его авторозливочная станция АРС-14, в которой бойцы ехали к пламью, подорвалась на неизвестном взрывном устройстве. Оба военных были госпитализированы с многочисленными травмами и ожогами. Волков получит 90% ожогов тела. Умер на следующий день.