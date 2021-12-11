"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян

Восьмой год идет российско-украинская война. Наше войско отбило у оккупанта две трети оккупированного Донбасса, 12 городов, и держит оборону на 457 км линии фронта.

С начала боевых действий погибло 4488 украинских военных, по данным Украинского института национальной памяти. Также около 3300 гражданских лиц, среди которых 240 детей. С 1 января по 2 декабря 2021 года Вооруженные силы Украины на Донбассе потеряли убитыми 65 военнослужащих, почти половина потерь - от пуль снайперов.

Корреспондент Gazeta.ua побывал в Новотроицком и в Песках на линии столкновения в Донецкой области, также - в прифронтовых Мариуполе и Карловке. В зоне операции Объединенных сил пообщался с военными о том, что здесь думают о возможном широкомасштабном наступлении РФ. Также спросил местных жителей, как им живется, когда рядом продолжаются боевые действия.

Фото: Валерий Шмаков

Такси по городу! Недорого!" - навязчиво предлагают услуги десяток таксистов в 7.00 утра 30 ноября на вокзале в Мариуполе. Стараются поймать каждого из пассажиров поезда, проходящих мимо памятника погибшим в 1941-1943 годах железнодорожникам-подпольщикам. Бывало, здесь за пассажиров даже дрались, говорят местные.

До того, как контрольно-пропускные пункты для въезда и выезда на линии разграничения на Донбассе закрыли из-за коронавируса, половина пассажиров поезда Львов-Мариуполь высаживались в Волновахе. Преимущественно пенсионеры, которые дальше через КПВВ направлялись на ту сторону, как здесь говорят. Сегодня же, чтобы попасть на оккупированную территорию, едут через Россию. А в Волновахе арендодатели квартир, владельцы магазинов и таксисты остались без большой части заработка.

На Донбассе солнце восходит и заходит примерно на час раньше, чем в Западной Украине. Город просыпается затемно. В ясное и холодное утро на площади перед вокзалом несколько человек ждет троллейбуса. Возле них ищут еду бездомные собаки. Напротив, висит баннер о работе в Польше.

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Где бы нам взять стол? Железнодорожники прививаться будут", - спрашивает коллегу работница вокзала в красном светоотражающем жилете. Зал ожидания почти пуст. Две пожилые женщины в черном – одна в шляпе, другая в берете – хвалятся фотографиями детей и внуков в смартфонах. Разговаривают на суржике. Возле них еще две пенсионерки беседуют.

Россия процветает! Ездила к сыну, была в русской бане, так понравилось

"Сын работает во Владивостоке, а раньше на Севере был. Второй – юрист, свое дело открыл. Россия процветает! Ездила к нему, была в русской бане, так понравилось", - говорит женщина в длинной серой стеганной куртке и кроссовках с белой подошвой. Держит кравчучку с двумя сумками. Другая, в зеленом пальто и вязаной розовой шапке, молча ее слушает. В конце концов, первая видит, что собеседнице не интересно, и уходит.

На улице перед вокзалом на старом белом пикапе Citroen Berlingo встречает 49-летний Виталий Надточий. До войны – инспектор ГАИ города Макеевка. Остался верен присяге. Сразу после оккупации Донецка по приказу руководства вышел на подконтрольную Украине территорию. Работал в полиции Донбасса, теперь — сержант ВСУ. Арендует однокомнатную квартиру, стоит в очереди на жилье как переселенец. Все его имущество осталось в Донецке. Работая патрульным полицейским в Авдеевке, жил в комнате в подвале под отделом. На службе отрастил седую бороду. С ним отправляемся по трассе из города на Север.

"Долго не мог стать на квартирный учет и получение компенсации на жилье как переселенец и участник боевых действий. Для этого должен был прожить год в одном городе. А служил то в Волновахе, то в Авдеевке. Теперь поставили 2000-а каким-то в очередь на квартиру и 300-м на компенсацию. Очередь почти не двигается", - говорит он.

Рассказывает, как выходил из оккупированного Донецка через поля в шлепках. Говорит – многие сотрудники ГАИ из Макеевки, Горловки и Енакиево впоследствии вернулись обратно. Потому что не получили здесь достойную зарплату.

Разочарованный патриот — это самое плохое

" Разочарованный патриот — это самое плохое. Меня часто спрашивают — что дал тебе твой патриотизм? И мне нечего ответить. Однажды мне один майдановец сказал: "Не хочу с тобой, гаишником, разговаривать, потому что ты взяточник". Я обеими руками был за Майдан. Но почему его не довели до конца?" - возмущается Виталий.

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Из труб металлургических комбинатов поднимаются клубы белого дыма. Мариуполь – город с наиболее загрязненным воздухом в Украине, один из лидеров в Европе. Говорят, шлейф дыма отсюда тянется до Авдеевки, расположенной в 130 км.

Ахметов вывез фильтры с предприятий на свои заводы в Европе

"Ночью бывает красное зарево на горизонте. Все потому, что Ахметов вывез фильтры с предприятий на свои заводы в Европе, – говорит Виталий. – Там к экологическим требованиям относятся серьезно. А наших людей можно травить. Одной из воинских частей городские власти выделили помещение у шлаковой горы. Хотя в Мариуполе много других заброшенных предприятий. С той горы ветер разносит токсичную пыль. Ребята вышли на полигон и еще неделю отхаркивали черным".

Автор: Валерий Шмаков Мариуполь – город с наиболее загрязненным воздухом в Украине

На выезде из Мариуполя проезжаем мимо несколькометровой скульптуры "Сталевар". Алюминиевый металлург держит в руке сталеварную ложку с 1969 года.

"На предприятиях техника устарела. Встречаются станки, которые СССР получил от Запада по ленд-лизу во Вторую мировую. А на Макеевском металлургическом комбинате, который разграбили боевики, доменные печи были еще со времен Джона Юза (1814-1889 годы; британский горный инженер основал металлургический завод на Донбассе в 1869-ом, при нем возник город Юзовка - теперь Донецк. - Gazeta.ua) ", – продолжает Виталий.

В окрестностях города много маленьких домов. Дома небольшие, редко возле которого есть огород. Люди работают на заводах и дома проводят мало времени, объясняют местные жители.

В Волновахе к нам присоединяется пресс-офицер 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Ирина Рыбакова. Надеваем бронежилеты и каски и направляемся в поселок Новотроицкое в 20 км от райцентра.

"Хуже всего - это когда ПТУР по тебе пустят. Потому что миномет можно услышать, а ракету нет. Как вот было в машину медиков попали, хотя на ней были красные кресты", - говорит по дороге Ирина.

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Холодноярцы несколько месяцев удерживают позиции у Новотроицкого. Окруженные врагом почти с трех сторон военные контролируют высоты напротив оккупированного Докучаевска.

Чтобы добраться до позиции, оставляем авто и поднимаемся вверх по болоту, в котором буквально застревают ботинки. Дороги сильно размыли после дождей и мокрого снега. Пейзажи местами напоминают карпатские горы – заболоченные грунтовые дороги чередуются с каменными валунами. Среди кустов видны красные ягоды шиповника.

Недалеко находится карьер, на дне которого большое озеро. Противоположный его берег контролируют боевики. Недалеко отсюда КПВВ Новотроицкое. Едва ли не единственное в Донецкой области, где можно пересечь линию разграничения. С украинской стороны КПВВ открыт, однако оккупанты пропускают только дважды в неделю – в понедельник и пятницу.

Автор: Валерий Шмаков "Нас трижды обстреливали минами 82 калибра. Стреляли сначала по нам, потом по селу - дачному поселению. Думаю, это такая провокация была", - говорит Дмитрий (слева)

По дороге встречаем бойца Дмитрия. Парень полностью экипирован. На каске маскировочная сетка, на ногах наколенники. На ствол автомата накручен современный пламягаситель – устройство для уменьшения вспышки от выстрела.

"Сейчас более-менее спокойно на этом участке фронта. Нас трижды обстреливали минами 82 калибра. Стреляли сначала по нас, потом по подконтрольному боевикам селу. У нас все целые, отвечали им разрешенным оружием. Думаю, это была такая провокация. Местные к нам здесь в основном хорошо относятся. Аптекарша в селе мне номера волонтеров давала, у которых лекарство достать", - рассказывает и прощается. Торопится. Говорит, свободного времени мало. Если такое есть, обслуживает БМП, чтобы всегда была готова к бою.

В одном из блиндажей на деревянном столе 22-летний Валерий Геровкин чистит зубной щеткой автоматический станковый гранатомет. Руки испачканы оружейным маслом. На бронежилете имеет приклеенный принт с красным черепом на черном фоне. В шапке заложена сигарета. Его побратим Ростислав с красно-черным флагом на кепке заряжает ВОГи в ленту гранатомета. Лицо закрывает бафом цвета хаки. Под столом в деревянном ящике спят двое серых полосатых котят.

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"Видимо, это был СПГ (станковый противотаковый гранатомет. - Gazeta.ua), - говорит Валерий, прислушиваясь к взрыву вдали. - Пока нас, слава Богу, не обстреливали всерьез. Только из автомата и ПК (пулемета Калашникова, - Gazeta.ua). Пытались из гранатомета и АГСа по нас накинуть. Миномет работал, но не по нас".

Автор: Валерий Шмаков 22-летний Валерий Геровкин из Краматорска чистит АГС-17. Погиб на следующий день после того, как было сделано это фото. 1 декабря пал от пули вражеского снайпера, когда прикрывал собратьев

Возле садов, сидя на скамье, читает книгу по телефону пехотинец "Философ". Старший человек в очках с густой белой бородой.

"Когда-то молодому солдату дал совет, как с женой отношения строить. Он так обрадовался. Говорит: "А ты философ!" Так и прижилось", – объясняет происхождение своего позывного. На войне с 2015 года.

В Луганской области под Желобком против нас российские морпехи воевали и даже не скрывали этого

"Прошлую ротацию провели на Луганщине под Желобком, жарко было. Противник там очень близко. Против нас российские морпехи воевали и даже не скрывали этого. Когда они вышли на ротацию, их флаг еще долго стоял. Пока те, кто их сменили, не додумался снять – был хорошим ориентиром", - добавляет.

Увидев гостей, на нас лает черно-рыжая дворняга Чарли.

"Он с соседней позиции к нам забегает. Храбрый. Во время крайнего обстрела не прятался, а в окопе подбегал к каждому. Я перезаряжался, а здесь он. Говорю: Чарли, все хорошо. 4,5,0". Так он побежал на другой фланг к побратимам", - рассказывает Ростислав. Он из города Павлоград Днепропетровской области. Говорит на этот край Западный Донбасс. С Донбасса здесь можно встретить многих бойцов. Половина его родных не знают, что он находится в ООС.

Поставила перед выбором либо она, либо армия. Как видите, я здесь. Не жалею

"Знают брат и сестра. Остальные знают только, что я в армии. Бывает, посмотрят новости и звонят, переживают. Говорю, что я очень далековато отсюда. В армию хотел еще лет с 15, но не на срочку. На гражданке учился на строителя. Получал хорошие деньги. Была девушка. В один момент в голове перемкнуло и сказал ей, что завтра иду подписывать контракт. Поставила перед выбором: либо она, либо армия. Как видите, я здесь. Не жалею. Через четыре месяца она позвонила, но уже не хочу отношений. Она сделала свой выбор", – говорит Ростислав. Гладит котенка, который сел ему на плечо.

Автор: Валерий Шмаков Ростислав из Павлограда на Днепропетровщине. Родным не говорит, что воюет в ООС

Дальнейшую жизнь планирует связать с армией.

"Я националист. Хочу здоровую, сильную нацию без "русского мира". Мы с ними никакие не братья. И каждый патриот будет здесь стоять до последнего. А был бы приказ, реально Донбасс можем за пару дней освободить. Не без потерь, но взяли бы. А те, кто не хочет жить в Украине — езжайте в Россию! У меня сестра живет в РФ, еще до войны переехала. Перестал с ней общаться", – говорит боец.

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Из капонира за противником через трубу разведчика наблюдает 20-летний Николай. Крепкий парень с камуфляжной сеткой на каске. На бронежилете наклеен крокодил – логотип фирмы Lacoste. Говорит, остатки фирменного шарфа, который пустил на чистку оружия.

"Боевики, бывало, по пояс из укрытия вылезали. А как-то во время боя тело с той стороны в полный рост стреляло. Но преимущественно здесь относительно тихо, – говорит, не отводя глаз от трубы разведчика. – Первые две недели случались моменты, когда было страшно. Стоял на посту, слышу шаги. Смотрю в теплик (тепловизор - Gazeta.ua) — никого. Может, какой-нибудь зверь ходил. Но уже наготове, себя накручиваешь, продумываешь действия — что делать, как отходить. Еще рядом товарищ. А потом привык и перестал бояться. Будет что будет".

Когда куришь, сигарету в руке не видно, только огонек. Такие здесь туманы

"Здесь есть на что посмотреть – красивая природа. Особенно рассветы и закаты. Или туманы. Бывает идешь по окопу и в 10 метрах ничего не видишь. Когда куришь, сигарету в руке не видно, только огонек", - говорит, глядя вдаль.

Николай родом из Донецка. Когда началась война, переехал на Харьковщину. Работал с 14 лет, затем подписал контракт.

"Мечтаю вернуть родной город. Был там в 2016 году 15-летним. Мои сверстники говорили, что можно было бы вернуться в Украину. Никто не хочет войны. Но Донецк уже не будет таким, как раньше. Люди там выживают. Мой друг учится в Киеве, а ездит туда к родителям. Больше ни с кем там не общаюсь. В феврале 2017 года боевики стреляли "Градами" из города. Работали рядом с водоканалом. Это полтора километра от моего дома. Дом деревянный трясся так, будто рядом стреляли. Спрашивал у мамы, что делать. Говорит - да ничего. Привыкаешь к этому", – говорит военный.

Автор: Валерий Шмаков "В случае наступления на этом участке фронта враг понесет большие потери", – считает боец Николай

Информацию о возможном широкомасштабном наступлении РФ холодноярцы воспринимают спокойно. На этом участке фронта враг понесет большие потери, считает Николай.

На условия службы не жалуется.

Есть борщи, сосиски, пирожки, каши, тушенка. Летом едва ли не каждый день шашлыки жарили

"Наш повар Леха вкусно готовит. Каждый день имеем борщи, сосиски, пирожки, каши, тушенку. Летом ежедневно шашлыки жарили. Повезло с побратимами. Слышал разные истории, как ребята живут. Здесь же сплоченный коллектив, все приказы выполняются. Мы как семья. Иначе никак", – говорит Николай.

"Друг друг друга поддерживаем. Когда кто-то болеет, подменяем. Кому-то помощь нужна здесь или дома – помогаем. Когда дружно живешь, не замечаешь всего этого", - добавляет Евгений, показывая на позиции боевиков. Поверх каски носит в чехле защитные очки для глаз. Родом из Мариуполя, это его первый контракт. Когда в 2014 году его город захватили боевики, учился в школе.

"Видел, как все начиналось. В 2016 году отслужил срочку. Работал электромонтером на металлургическом комбинате "Азовсталь". Когда там начались сокращения, пошел на контракт. В армии хоть стабильность. Первый обстрел, в который попал, был из стрелкового оружия. Мы дали отпор, и они успокоились и попросили перемирие. Если бы мы не ответили - они могли бы чем-нибудь крупнее ударить", - констатирует он.

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Военные угощают борщом с мясом и яблочным соком. Показывают подземный блиндаж, где живут. Там тепло – отапливают дровами в печке-буржуйке. Стены обиты фольгой для теплоизоляции. На выложенном досками полу стоят резиновые шлепки, на кроватях висят запасные комплекты униформы. Есть Wi-Fi Интернет, доступ без пароля.

"Если будет большое наступление России, мы готовы защищать родную землю. Если бы была нормальная команда сверху — за недельку можно было бы Донбасс полностью освободить", - говорит Виталий с позывным "Лис". Читает новости на телефоне. Он на войне с 2014 года, служил в нескольких бригадах. Немногословный.

"Я семьи своей не вижу. По два-три месяца дома и снова сюда", - присоединяется к разговору военный Сергей с позывным "Барбариска". Он попал на фронт с третьей волной мобилизации 2014 года. По завершении контракта продолжать службу не планирует.

На шахте Бутовка под Авдеевкой расстояние до врага было 50 метров

"В начале службы попал в Никишино. В селе велись уличные бои – это самое тяжелое. Мы держали часть села, а большую – сепары. Был в Дебальцево, выходил из окружения. Нас расстреливали, как в тире. А на шахте Бутовка под Авдеевкой расстояние до врага было 50 метров", – рассказывает Сергей.

Автор: Валерий Шмаков В блиндаже, где живут военные, отапливают дровами в печке-буржуйке. Есть Wi-fi Интернет

Утром 1 декабря отправляемся в село Пески в пригороде Донецка. На трассе на северном выезде из Мариуполя ремонтируют дорогу. Асфальт здесь относительно цел только на скоростных автострадах. Меньшие дороги, соединяющие городки и села, покрыты ямами.

На некоторых полях неубранный урожай. Колосья пшеницы покрылись инеем, стоят почерневшие подсолнухи. На горизонте видна донецкая телебашня высотой 360 м — вторая по высоте в Украине.

"Не понимаю, почему ее до сих пор не разбомбили. Через нее транслируют сепаратистские телеканалы "Юнион", "Первый республиканский" и "Оплот", людям мозг загаживают", - возмущается Виталий Надточий. По дороге рассказывает о сыне - Юрии Надточем. Тот четыре года работает в полиции Мариуполя. Активист донецкого Евромайдана. В этом году принимал участие в параде на День Независимости. Шел в коробке, которая скандировала на репетиции кричалку футбольных фанатов о Путине. Недавно на службе двух человек спас.

В Карловке у придорожного кафе с вывесками "Продукты", "Шаурма" несколько женщин на столах продают соленую рыбу. Возле них крутятся бездомные собаки. Людей на улице почти нет, изредка у кафе останавливаются автомобили.

"Рыбу дорого продают, хамят. А эта женщина меня постоянно кидает на деньги", – шутит с женщинами Виталий. Заказывает в кафе кофе.

Стоим, мерзнем. Кортеж Зеленского как-то видели

"Продаем рыбу в среднем по 50 грн. Часто покупают военные, выручают нас. Надо же за что-то жить, за что-то уголь покупать. Вот и стоим, мерзнем. Уезжать некуда, да и к кому и с чем? О нас здесь все забыли. Красный крест иногда помогает. Фонд Ахметова раньше помогал, сейчас уже нет. Кортеж Зеленского как-то видели, ехал к военным на передовую. Здесь не останавливался", – говорит продавец Светлана. Кутается от холода в синюю болоньевую куртку с капюшоном с мехом.

Автор: Валерий Шмаков Женщины торгуют рыбой на обочине дороги в прифронтовой Карловке

Из Карловки молодежь уезжает, старики вымирают, за последний год ни одного ребенка не родилось. Из села Невельское уехали все жители.

Светлана говорит, что жить у линии столкновения уже не страшно, привыкли за 8 лет.

"Страшно, если будет наступление. Нас снесут просто. Россию здесь никто не ждет. Среди моих знакомых – точно. Люди с той стороны сюда приезжают за пенсией и рассказывают, что там все подорожало – газ, продукты. Картошка по 100 рублей (около 38 грн/кг. – Gazeta.ua) у них. Подняться они там не могут, все запуганы", - добавляет Светлана.

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К нам подходит пенсионерка 71-летняя Галина Парасюк в розовой стеганной куртке и шарфе с помпонами.

"Идемте покажу, как я живу!" - ведет в дом неподалеку. – У нас одноэтажный дом на три хозяина. Один в 2014-ом уехал и не вернулся. А когда были обстрелы, шифер посекло осколками, стал протекать. Прогнило и провалилось перекрытие над его частью дома", – женщина открывает дверь в свою часть дома. Оттуда веет теплом. Тогда заходим в квартиру соседа. Там с потолка свисают доски.

"В доме плесень, сырость. Уже кашлять стала. Хотела сделать ремонт в комнате. Но как? От влажных стен обои отклеятся. Этому хозяину дозвониться не могу. Уже ведра подставляла, воду выносила. Через крышу небо видно. Сама ее не залатаю. Пенсия у меня 2341 грн. Писала заявление в сельсовет, приходила комиссия. Новогродовский городской голова Александр Шевченко пообещал мне бэушный шифер. Жду два месяца. Все только перед выборами много обещают", - говорит женщина.

Автор: Валерий Шмаков "Когда были обстрелы, шифер посекло осколками, стал протекать. Прогнило и провалилось перекрытие", - показывает свой дом пенсионерка Галина Парасюк из Карловки

Поселок Пески – это пригородная зона оккупированного Донецка и передовая позиция наших военных. До января 2015 года ближе к врагу был только Донецкий аэропорт. Он отсюда в километре. Взлетные полосы ДАПа видны из села.

Когда-то зажиточное село с элитными домами теперь – одно из самых разбитых на Донбассе. Самые ожесточенные бои здесь велись в 2014-2016 годах. Российские захватчики пытались "отрезать" киборгов от ДАПа и по Пескам летело все – от пуль до ракет систем залпового огня.

В Песках остаются жить восемь местных жителей

Несмотря на разрушения и непрестанные обстрелы, в селе остаются жить восемь местных жителей, говорят военные.

Пожелтевшие травы и голые стволы деревьев покрыты первым снегом. Ощущение пустоши напоминает пейзажи Припяти, декорации к фильму-катастрофе. Рядом с руинами валяется мебель, посуда, бутылки, детские игрушки. В Донецк из Песков ведет улица Мира.

На одной из позиций ящики от патронов теперь наполнены землей и служат укрытием для военных. На одном висит сине-желтый ангел, сделанный детьми для бойцов из елочной игрушки и цветной бумаги.

"До нас здесь стояла 58 бригада. Когда выходили, спрашивали надо ли нам собак по накладной передавать", - смеется боец, затягиваясь дымом из сигареты. Возле него виляет хвостом пес.

Собачку зовут Монка, снимает растяжки. Она маленькая, зацепила и побежала. Как-то выживает

"Каждая бригада этих собак кормит, заботится. И они нам помогают, – говорит, поглаживая дворнягу, военная 22-летняя Анастасия. На шее у нее висит АКС-74У. - Эту собачку зовут Монка (от названия мины МОН-50, - Gazeta.ua). Она снимает растяжки, которые здесь наставил враг. Она маленькая, зацепила и побежала, как-то выживает. Была ранена в лапку".

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Девушка из Мариуполя. В армии полгода. О службе мечтала с детства, говорит. По отцовской линии все военные. Помнит обстрел Мариуполя россиянами в январе 2015 года. Тогда "Градами" убили 29 и ранили 92 человека.

Пальцы на руках Анастасии в порезах, заклеены пластырем. Основную "боевую" специальность совмещает с обязанностями повара. Также помогает копать окопы.

"Готовим картошку, супы, каши, гречку. Есть колбаса, сладкое, сыры. Можем мясо пожарить. Сделали себе баню, нагреваем воду. Все обустроили для удобства", – рассказывает Анастасия.

Приглашает на кухню и угощает красным борщом из большой алюминиевой кастрюли. На столе стоят лечо, белый хлеб, печенье и голландский сыр. На стене вокруг зеркала наклеены детские рисунки и висит крестик-оберег. У буржуйки в углу греются два кота.

"Крысы здесь водятся. Одна как-то вылезла из норы и смотрит на меня. Но кот их ловит", – говорит Анастасия.

Автор: Валерий Шмаков Анастасии 22 года, из Мариуполя. В армии всего полгода. О службе мечтала с детства

Рассказывает, что боевики стреляют по селу преимущественно ночью. Из гранатометов или пулеметов ДШК. Наши отвечают тем же.

Враг использует запрещенные минометы калибра 82 мм и 120 миллиметров. Обстрел корректируют из беспилотников

"Часто по нас работают снайперы. Наши тоже ведут контрснайперскую борьбу, – говорит боец ​​Вадим в медицинской маске в пиксельном камуфляже. - Периодически враг использует пулеметы и запрещенные минометы калибра 82 мм и 120 мм. Обстрелы корректируют с беспилотников. Если такой замечаем – открываем сосредоточенный огонь из стрелкового оружия. Тяжелое вооружение пока в районе Песков не замечено. Но противник подтягивает его к переднему краю, по данным разведки".

Обстрелы с вражеской стороны чаще всего проводят подразделения, кочующие по всей линии фронта.

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"Это снайперские пары, операторы ПТУРов, расчеты минометов. Отработали на одном участке, перекинулись на другой. Как правило, это россияне. И они опытнее тех основных частей, которые против нас стоят", - добавляет военный. Служит с 2016 года, подписал контракт в 18. О себе говорит: имел обычную жизнь, ходил в школу, играл в футбол, мечтал об армии.

В целом действия украинских военных в зоне ООС сейчас характеризует как стабилизационные. Направлены на недопущение эскалации конфликта.

"Надо уменьшить бюрократию, больше обращать внимание на боевую подготовку, – говорит Вадим. – Вооруженные силы держатся на патриотизме. Есть и процент заробитчан. Но если человек не хочет что-то делать, его не мотивируешь. Недостатка личного состава нет. Хотелось бы только более тщательного отбора в ряды ВСУ по профессиональным качествам".

"Хочется, чтобы мир был. Быть рядом с семьей. Чтобы наши люди не уезжали за границу. Уверена, через 10 лет Украина будет технологичная, богатая и процветающая", - добавляет Анастасия.

Когда материал готовили к публикации, стало известно, что 1 декабря от пули вражеского снайпера погиб солдат 93-й бригады "Холодный Яр" Валерий Геровкин, когда прикрывал побратимов. Был родом из Краматорска. У него было среднее специальное образование. В Вооруженные силы пошел в сентябре прошлого года. В холодноярской бригаде пехотинец служил около года. У него остались родители и младший брат. Это вторая потеря холоднояровцев в ходе крайней ротации под Новотроицким. 6 мая в результате обстрела погиб старший солдат Дмитрий Товчигречка.