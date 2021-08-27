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пятница, 27 августа 2021 12:14

"Мгновенная карма для оккупантов" - показали видео ликвидации снайпера россиян

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&quot;Мгновенная карма для оккупантов&quot; - показали видео ликвидации снайпера россиян
54 ОМБр показали видео ликвидации российского снайпера. Фото: скрин с видео

Разведчики подразделения К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы показали ликвидации вражеского снайпера в зоне проедения ООС.

Соответствующий ролик опубликовали на YouTube-канале "Боевая группа К-2 54 ОМБр".

Посвятили видео 30-й годовщине Независимости Украины.

"Поздравляем, уважаемые украинцы, с 30-й годовщиной Независимости Украины! Когда мы вам говорили, что покажем различные видеодоказательства ликвидации российских наемников и другие интересные видосы. Так вот, наши очень хорошие друзья, которые на протяжении долгих лет российско-украинской войны бок о бок с разведчиками К-2 отражают агрессию русского мира, умеют очень метко стрелять и, притом, фиксировать это. На видео - ликвидация снайпера россиян, который поехал на концерт Кобзона. Слава Украине! ", - говорится в подписи к видео.

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Подробностей о дате и месте съемки военные не приводят.

Военные Объединенных сил вместе с местными жителями и волонтерами запустили сине-желтые флаги в сторону оккупированных районов Донетчины и Луганщины.

Украинские флаги запускали из Торецка Донецкой области, Светлодарска Бахмутского района Донецкой области, Мариуполя Донецкой области, Каменки Ясиноватского района Донецкой области и КПВВ Счастье.

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