Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам

Фото: Анатолий ГАЕВСКИЙ

С 22 по 30 сентября в Украине проходили масштабные стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия ‒ 2021".

К маневрам привлекли все виды и рода ВСУ. 12500 военнослужащих, 85 танков, 420 бронированных машин, 50 различных артсистем, 30 самолетов и вертолетов, до 20 единиц плавсостава Военно-морских сил.

К украинским учениям присоединились военные 15 стран-партнеров, 11 из которых ‒ члены НАТО. Наблюдали за учениями и представители Стратегического командования Североатлантического альянса.

Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ Корабельная группа в море: МБАК "Никополь", десантный катер "Сватово", средний десантный корабль "Юрий Олефиренко", артиллерийские катера

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‒ Эти учения исключительно оборонного характера, ‒ отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. ‒ Направлены на защиту Украины, повышение ее оборонного потенциала и совместимости с вооруженными силами государств-партнеров.

24-25 сентября в северо-западной части Черного моря состоялась часть морской составляющей "Объединенных усилий ‒ 2021". Корабли и катера Западной военно-морской базы осуществили переход морем, организовали противовоздушную и противокатерную оборону, артиллерийские стрельбы, меры противоподводной и противодиверсионной борьбы и высадку морского десанта на необорудованный участок побережья с привлечением авиации Воздушных сил ВСУ.

Корреспондент Gazeta.ua два дня находился на борту малого бронированного артиллерийского катера "Костополь" наблюдая за ​​морскими маневрами.

На причале военно-морской базы "Юг" в Одессе стартует морская составляющая учений "Объединенные усилия 2021". Сушей снуют грузовики, на кораблях и катерах ‒ постоянное движение офицеров и матросов. Заметно, для этих парней боевой выход ‒ не новость. Палуба малого бронированного артиллерийского катера ‒ МБАКа ‒ "Костополь" встречает звуком снаряжения в ленту 30-миллиметровых боеприпасов.

С боевой рубки появляется офицер, следит за работой матросов. 27-летний Богдан Ясько 7 лет назад, во время аннексии Крыма Российской Федерацией, вместе с товарищами-курсантами Академии военно-морских сил имени Нахимова пел гимн Украины, когда россияне поднимали свой флаг над учебным заведением. Сегодня старший лейтенант ‒ командир бронированного катера.

Богдан Ясько с товарищами-курсантами Академии Нахимова пел гимн Украины, когда россияне поднимали свой флаг

"Костополь" ‒ самая новая единица плавсостава украинского флота. Введена 5 сентября прошлого года. Катер назван в честь уроженца Костопольского района Ровенской области, морского пехотинца Алексея Кондратюка, погибшего в 2017 году под Мариуполем. За год судно приняло участие в совместных учениях типа PASSEX, Sea Breaze-2021 и других, в параде 30-й годовщины Независимости в Киеве.

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‒ Стой тут, возле командира. Следи за его действиями, как отдает команды экипажу, как осуществляет радиобмен, задавай вопросы, ‒ наставляет Владислава Тригуба, курсанта 5 курса Морской академии, капитан-лейтенант Иван Долгих. Парень кивает, волнуется. Для него это первый поход на боевом катере и четвертый выход в море.

‒ Изменился ветер. Чтобы вас не развернуло на "Прилуки", будете выходить первыми, ‒ говорит офицер с пришвартованного рядом МБАКа "Никополь".

Команда отдает концы, и катер начинает маневрирование по Практической гавани. Несколько минут ‒ и Одесса становится тонкой линией на горизонте. Следующие сутки суша только раз появится в поле зрения.

Чем меньше корабль, тем больше на нем моряки. На "Костополе" эта морская аксиома заметна невооруженным глазом. Каждый из 5 членов экипажа имеет несколько должностей и обязанностей, должен быть в состоянии заменить товарища.

Чрез два часа "Костополь" и "Никополь" присоединяются к корабельной группе. Она отрабатывает маневрирование по натовским стандартом. Команды и доклады о выполнении подают на английском языке. Разные по водоизмещению и маневренности корабли становятся механизмом, который синхронно меняет направление движения, строй и порядок в нем.

Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ

Командир оперирует одновременно пятью радиостанциями, настроенными на различные волны: связь с группой, командованием, соседними кораблями и катерами и тому подобное. Навигационные приборы ‒ тоже его задача. И, конечно, он руководит экипажем.

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Пока катер маневрирует, из жилого модуля слышен запах тушеной картошки. Временно "обязанности кока" выполняет 22-летний Ярослав Семенчук.

‒ У нас нет кока, ‒ смеется Ярослав, ‒ Когда в море, готовим по очереди. На катере я старший комендор, обслуживаю боевой модуль, который находится на баке (в носовой части ‒ ред.).

Начинается обед, на улице темнеет. Маневрирование группы продолжается. Командир обедает прямо на рубке. Вдруг по радиостанции сообщают о морской цели, задача ‒ найти и доложить.

"Костополь" отправляется в район поиска противника. На ходовой мостик поднимается Юрий Коробкин, смотрит в бинокль. Главному корабельному старшине 33 года, 13 из них он на флоте. Видел подлость россиян во время аннексии Крыма. Служил на учебных катерах "Нова Каховка", "Смила", корвете "Винница", вспомогательном корабле "Пивденный", МБАКе "Кременчуг" и теперь ‒ "Костополь".

Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ Юрий Коробкин на ходовом мостике катера

На горизонте появляется красная точка. Оптика боевого модуля фиксирует учебную цель, командир получает приказ на уничтожение. 20-летний командор-сигнальщик Бодан Ткачев поднимает на кормовом флагштоке красный флаг. Матрос родом из оккупированной Макеевки Донецкой области. Окончил морской лицей и уже три года на флоте. Кроме сигнальщика на катере Богдан обслуживает боевой модуль, который находится на корме.

"Костополь" делает маневр, чтобы цель расположилась по борту, и из двух боевых модулей открывает огонь. Вслед за катером огонь по цели открывают другие суда боевой группы.

Отстрелявшись, "Костополь" покидает район стрельб. Приходит плотная темнота. Навигационные приборы показывают, что катер ‒ в северо-западной части Черного моря.

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‒ Сейчас станем на якорь, а завтра продолжим, ‒ говорит Юрий Коробкин.

С радиостанции поступает команда провести противодиверсионные мероприятия. Экипаж бросает за борт гранаты. Море стихает, будто отпуская "Костополь" отдыхать. Командир еще отчитывается о работе, работает с бумагами. Старшина прочтет сообщение, доложит прогноз погоды и сообщит, что завтра в 4:53 снимаемся с якоря.

Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ Командир оперирует одновременно пятью радиостанциями, настроенными на различные волны: связь с группой, командованием, соседними кораблями и катерами и тому подобное. Навигационные приборы - тоже его задачи. И, конечно, он руководит экипажем

До восхода солнца радиостанции вновь заполнили шумом боевую рубку. "Костополь" запускает двигатели, и на багряном горизонте появляется корабельная группа. Командир сообщает экипажу: "Учебная тревога". Значит, начинается "Бой за высадку".

Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ Кроме огневой поддержки, вертолеты доставляют десант

Небом проносятся штурмовики Су-25, за ними ‒ вертолеты Ми-8. Десантные корабли под прикрытием катеров вплотную подходят к берегу, морская пехота ступает на сушу. Продолжают высадку вертолеты.

Небом проносятся штурмовики Су-25, за ними ‒ вертолеты Ми-8. Десантные корабли под прикрытием катеров вплотную подходят к берегу, морская пехота ступает на сушу.

Экипаж "Костополя" получает приказ: "Найти и уничтожить бронированную технику условного противника". Отлаженный механизм вновь запущен, и через несколько минут монитор управления боевыми модулями покажет, что пушки захватили цель. Отскакивая от палубы, гильзы катятся в море.

Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ Высадка десанта и захват не оборудованного берега

Один за другим в эфире радиостанции звучат отчеты с кораблей о выполненных задачах. А значит, можно возвращаться в порт. "Костополь" и "Никополь" покидают корабельную группу и берут курс на Одессу.

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‒ Оцениваю нашу работу хорошо. Поставленные задачи мы выполнили, быстро ориентировались в ситуации и исправляли ошибки, ‒ говорит командир.

Резко ухудшается погода. Метеослужба предупреждает о волнении до 4,5 баллов. Для осеннего Черного моря такое изменение погоды ‒ норма.

‒ А можешь еще раз повторить? ‒ шутит старшина, когда катер, срываясь с волны, бросает об воду. 50-тонный МБАК носит морем, будто пробку. В иллюминаторы едва можно разглядеть, что "Костополь" еще над водой. Но экипаж абсолютно спокоен. Катер держит скорость в 16 узлов.

50-тонный катер носит морем, будто пробку. В иллюминаторы едва можно разглядеть, что "Костополь" еще над водой

Наконец заходим в гавань, убавляем ход. Плавно заходим в Практическую гавань.

‒ Сейчас начнется самая сложная часть похода, ‒ говорит курсант Тригуб. ‒ Швартовка. Это очень сложная работа.

Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ Матросы Ярослав Семенчук, Богдан Ткачев и старшина Юрий Коробкин готовятся швартовать катер

На причале уже ждет команда. Экипаж "Костополя" подает концы, синхронная работа канатов, людей, двигателей ‒ и за 10 минут на палубу падают сходни для выхода на берег.

‒ Не будет слишком, если напишу, что мы попали в мощный шторм ‒ спрашиваю у Богдана Яська. ‒ Для нас это не впервые. А вам, видимо, надолго запомнится, ‒ смеется командир.