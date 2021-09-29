Военным в зоне ООС разрешили открывать ответный огонь - главнокомандующий ВСУ

Ударные беспилотники Bayraktar уже начали выполнять боевые задачи. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный разрешил военным в зоне боевых действий на Донбассе вновь открывать ответный огонь по боевикам РФ без согласования с руководством.

В зависимости от ситуации, командиры на месте могут сами принимать решения, сообщил военный корреспондент Алексей Годзенко и ряд других военных журналистов после встречи с Залужным 28 сентября.

Залужный приказом избавил военных от необходимости заполнять лишнюю документацию. Командирам разрешили применять все доступное вооружение.

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Залужный также сообщил, что ударные беспилотники Bayraktar уже начали выполнять боевые задачи.

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26 сентября Залужный заявил, что сейчас на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей может быть до 2,5 тыс. кадровых российских военных. Эти люди преимущественно курируют боевиков и полностью подконтрольны Москве. Они также участвовали в так называемых выборах в Думу.