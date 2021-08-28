"Наша война была страшнее, чем где-либо" - фотожурналист

Фотожурналист Александр Клименко снимает войну в Донбассе с июня 2014 года. Называет ее самой страшной. ФОТО: Тарас Подолян

Фотожурналист Александр Клименко снимал боевые действия в Приднестровье, странах Африки, бывшей Югославии, на Ближнем Востоке. С июня 2014 года снимает войну в Донбассе. Называет ее самой страшной.

"Наша война была самой страшной, чем где-либо. Хуже всего терять людей, с которыми знаком, которых ты видел. Снимаешь, а через некоторое время тебе сообщают, что этот человек уже мертв. Это очень горько. В 2014-м фотографировал, но не успел записать фамилию мужчины. Недавно смотрю в соцсетях его фото и соболезнования близким. Оказывается он погиб", - рассказал Клименко корреспонденту Gazeta.ua

"Видел много страданий, разбитых домов, изуродованный судеб. Страшно попасть под обстрел, когда от тебя ничего не зависит. В такой ситуации оказались с журналисткой Людмилой Коханец вблизи села Тоненькое в Донецкой области. "Грады" стреляли, спрятаться было некуда. Мы сели за бетонную остановку. Затем начался минный обстрел. Забежали в деревянную хижину. Легли на пол. Когда стрелять закончили, перешли дорогу к какой-то пожарной части. Хорошо, что успели, потому что бить начало еще сильнее. Тогда мелькнула мысль, как это глупо погибнуть, если ты не военный и все зависит только от судьбы".

Клименко впервые снимал вооруженный конфликт в Приднестровье в апреле 1992.

"Нашел фермера, жившего вблизи границы в Одесской области. Он согласился на своей машине повести меня в Дубоссары. Это было странное зрелище. На дороге стояли мужчины с автоматами, между тем в поле женщины что-то сажали. Пошли на передовую на берегу Днестра. Спрятались в траншее. Слышали, как стреляет снайпер. Не было страшно, скорее выглядело, будто какая-то игра. Вскоре в 200 метрах от этих окопов на бронетранспортере подъехали ребята в форме. Говорят: "Мы ополченцы. Приехали с Москвы, защищать Россию". То есть все это начинались уже тогда", - вспомнил фотожурналист.

Полный текст рассказа Александра Клименко читайте в свежем номере журнала "Країна" за 26 августа.

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27 августа российские оккупанты семь раз нарушили режим тишины в Донбассе. Один украинский воин погиб. В Донецкой области противник вел огонь вблизи Новомихайловка с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, у Южного с станковых противотанковых гранатометов. Дважды у Новолуганское и раз неподалеку Зайцев вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, сообщает генштаб ООС.