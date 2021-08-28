Продолжают бить - российские оккупанты убили украинского воина

Оккупанты в течение суток семь раз нарушали режим тишины. Фото: facebook.com/pressjfo.news

27 августа российские оккупанты семь раз нарушили режим тишины в Донбассе. Один украинский воин погиб.

В Донецкой области противник вел огонь вблизи Новомихайловка с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, у Южного с станковых противотанковых гранатометов. Дважды у Новолуганского и раз Зайцевого стреляли из ручных противотанковых гранатометов, сообщает генштаб ООС.

На Луганщине у Катериновки боевики стреляли из противотанковых гранатометов, а у Новоалександровки из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прокуратура не связала руководство АТО со смертями в Иловайском котле

Утром, 28 августа зафиксировали два нарушения режима тишины.

В Донецкой области вблизи Светлодарска российские наемники стреляли из со станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Троицкого Луганской области из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрелы российских оккупантов и их наемников наши защитники открыли огонь. Сегодня боевых потерь нет.

26 августа вооруженные формирования России трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный получил огнестрельное ранение.