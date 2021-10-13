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среда, 13 октября 2021 13:12

Вероятна большая война с РФ - волонтер

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Вероятна большая война с РФ - волонтер
Во время войны ты не можешь быть пацифистом, считает волонтер. Фото: Facebook.com/deynega

Полномасштабная агрессия РФ против Украины может произойти через пару лет.

Об этом сказал волонтер, основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега в интервью LB.ua.

"Чтобы мы понимали - большая война в ближайшие пару лет менее вероятна, чем потом. Но потом она вероятна.

Потому что что сейчас делает Россия? Она занята перевариванием Беларуси и консолидацией своих активов в средней Азии. Это у них займет год-два. А потом останемся только мы", - отметил волонтер.

"Диджитализировать надо не только учет. Диджитализировать в первую очередь во время войны надо бой.

Я не являюсь антикоррупционным журналистом, но там (в армии. - Gazeta.ua) постоянно кто-то пытается "прикурить". Было бы неплохо, чтобы договорились при этой власти - вот тут, ребята, мы не воруем и не даем воровать. Потому что Россия стягивает войска под границу", - сказал Дейнега.

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"Мы должны понимать, что ты не можешь во время войны быть пацифистом. В какой-то момент лучшая защита - это просто дать по зубам так, чтобы не лезли. Это как с пьяным мудаком - ты ему раз сказал, два сказал... Один раз перевалил - все.

Как говорят: "Щелчок затвором заменяет 30 минут воспитательной беседы". И это спасет больше жизней", - также сказал волонтер.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

С начала российской агрессии на Донбассе во время боев погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщали Вооруженные силы Украины в мае.

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Дата
13
октября

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