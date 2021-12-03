"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина

Валерия Геровкина на наблюдательном посту убил вражеский снайпер. Фото: Валерий Шмаков

Вечером в среду, 1 декабря, вблизи Новотроицкого на Донбассе погиб солдат 93-й бригады "Холодный Яр" 22-летний Валерий Геровкин. Его на наблюдательном посту убил вражеский снайпер.

За день до смерти бойца корреспондент Gazeta.ua общался с Валерием Геровкиным на позициях, записал последнее в его жизни интервью.

На видео Валерий чистит и смазывает оружие. Выглядит жизнерадостным, хотя жалуется, что болит голова и просит у побратима обезболивающее.

"Только что это, новерное, СПГ (станковый противотаковый гранатомет. - Gazeta.ua) был, - сказал Валерий, прислушиваясь к взрыву вдали. - Иногда по нас стреляют. Пока, слава Богу, не обстреливали серьезно. Лишь из автомата и КК (Кулемет Калашникова, - Gazeta.ua). Пытались из гранатомета и АГСа по нам накинуть. Миномет работал, но не по нам".

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Валерий родился 21 июля 1999 года. Был родом из Краматорска, сообщила 93-я бригада. У него было среднее специальное образование. В Вооруженные силы пошел в сентябре прошлого года. В холодноярской бригаде пехотинец служил около года. Сослуживцы называли его "Гера".

"Он был всегда на позитиве. С ним всегда было легко найти общий язык. Могли просто собраться, посидеть за столом, попить вместе чаю, поиграть в игры на телефоне", - рассказал побратим с позывным "Матрос", сверстник Валерия. Когда друг погиб, "Матрос" был рядом. Пытался его спасти, но смерть наступила практически мгновенно.

"Валера мечтал идти в армию давно, но хотел закончить учебу. Знаю, что у него была любимая – показывал ее фото в телефоне", – говорит "Матрос".

"Валерий был трудолюбивым и умным парнем. Всегда приходил на помощь собратьям. Занимался спортом – поднимал гири. Это была его первая ротация в ООС", - говорит Виталий, сержант роты, в которой служил погибший.

У Валерия Геровкина остались родители.

В ноябре в зоне операции Объединенных сил на Донбассе трое военных погибли от рук вражеских снайперов, еще трое – от осколков снарядов. Также было две не боевые потери. Через месяц россияне 222 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. 78 – из запрещенных Минскими договоренностями вооружений. 19 бойцов ранили.