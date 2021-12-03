Резников назвал количество российских войск вблизи границ Украины

Видение Украины очередных приготовлений России совпадает с оценками иностранных партнеров. Фото: pixabay.com

Общее количество российских войск, которые могут быть задействованы для эскалации против Украины, 94,3 тыс. солдат и офицеров.

Украина допускает возможность вторжения России, заявил в пятницу министр обороны Алексей Резников во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Состоялась концентрация войск недалеко от наших границ, затем личный состав отвели в места постоянной дислокации, а технику оставили. Это позволяет противнику сократить время на развертывание. Сейчас вокруг Украины и во временно оккупированном Крыму в постоянной готовности находится 41 батальйонно-тактическая группа, из которых 33 на постоянной основе, восемь дополнительно переброшены в Крым", - сказал он.

Наблюдение Украиной очередных приготовлений России совпадает с оценками иностранных партнеров. Самым вероятным временем достижения готовности к эскалации может стать конец января.

"Я призываю всех - будьте спокойны. Мы готовы дать отпор. Но если будем паниковать, проиграем уже морально. Мы победоносная нация, у нас непобедимые Вооруженные силы. Не нужно паниковать. Все риски взвешиваем, поверьте. Я не могу рассказать в деталях консультации, которые я провел на уровне министров обороны. Но их реакция будет крайне жесткой против агрессора. И Кремлю это донесли четко", - добавил министр обороны.

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Президент Владимир Зеленский считает, что вероятность полномасштабной войны с Россией есть ежедневно. В то же время Украина полностью контролирует свои границы и готова к любой эскалации. Иностранные СМИ сообщили о стягивании российских военных к границе с Украиной еще в конце октября.