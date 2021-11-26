Президент прокомментировал угрозу полномасштабной войны с РФ

Украина получает от международных партнеров информационную, техническую и финансовую помощь. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский считает, что вероятность полномасштабной войны с Россией есть ежедневно.

В то же время Украина полностью контролирует свои границы и готова к любой эскалации, заявил он во время пресс-марафона 26 ноября, сообщает Gazeta.ua.

"Мы в состоянии войны уже восемь лет. Широкомасштабное наступление или продолжение мощной эскалации со стороны РФ, со стороны боевиков, которых поддерживает Российская Федерация, - я считаю, что такая вероятность может быть каждый день. Но сегодня также идет запугивание. Сразу хочу сказать, что с некоторых площадок, из средств массовой информации действительно идет большое запугивание о том, что завтра будет война", - отметил он.

Зеленский ежедневно получает "реальные разведданные" не только от украинской разведки, но и от стран-партнеров. Украина получает от международных партнеров информационную, техническую и финансовую помощь, но в первую очередь рассчитывает на собственные силы.

"Прежде всего мы должны рассчитывать на себя, на нашу армию. Армия у нас мощная, оснащаем ее новой техникой. Не так быстро, но, тем не менее, увеличиваем зарплату, потому что должны увеличивать мотивацию для наших военных", - добавил Зеленский.

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26 ноября Зеленский проводит пресс-марафон в столичном коворкинге State Arsenal. Офис президента анонсировал, что будет 30 вопросов Зеленскому. Пресс-конференция продлится на 3 ч. На мероприятие пригласили только 32 СМИ. Из иностранных - Reuters, Deutsche Welle, AFP, Bloomberg и BBC. Такой список СМИ сформировали для общения с президентом, чтобы ему было комфортно.