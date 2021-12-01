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среда, 01 декабря 2021 18:09

Боевики насыпали мин в населенном пункте - есть раненый
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Фото: facebook.com/pressjfo.news

В среду, 1 декабря, с 11:36 до 11:46 боевики на оккупированной части Донбасса предприняли попытку дистанционного минирования территории населенного пункта Марьинка противопехотными минами.

В результате взрыва одной из мин ранен местный житель, сообщил пресс-центр ООС в Facebook.

"Огонь велся по направлению Трудовское. Вооруженные формирования РФ произвели два выстрела минами ПОМ-2 из гранатомета РПГ-7. В результате взрыва одной из мин, в районе ул. Москалевского, 42, был ранен Удинский Сергей, 1980 года рождения. В момент взрыва он находился за рулем автомобиля УАЗ-469. У него диагностировали осколочное ранение голени", - отметили в ООС и добавили, что также поврежден автомобиль УАЗ-469.

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Эти факты задокументированы наблюдательной группой украинской стороны СЦКК. Материалы переданы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и Донецкой областной прокуратуре.

"Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что данный факт является очередным грубым нарушением вооруженными формированиями РФ Минских договоренностей, а также свидетельствует о полном пренебрежении оккупантов к жизни и здоровью гражданского населения", - подчеркнули в ООС.

За 30 ноября российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь и раненых среди военнослужащих в результате враждебных действий нет

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