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Оккупанты обстреляли из минометов украинские позиции - ВСУ ответили

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Оккупанты обстреляли из минометов украинские позиции - ВСУ ответили
1 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не фиксировали. Фото: facebook.com/pressjfo.news

30 ноября российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Потерь и раненых среди военнослужащих в результате враждебных действий нет, сообщил пресс-центр ООС в Facebook.

"В направлении Нью-Йорка враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Южного противник дважды обстрелял позиции ВСУ, используя минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

В сторону Шумов российские наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. На все обстрелы оккупантов украинские военные открывали ответный огонь из разрешенного Минскими договоренностями оружия.

По состоянию на утро 1 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не фиксировали.

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На временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей прибыли очередная группа кадровых российских военнослужащих для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений. Активизация противником разведывательно-диверсионных групп и интенсивное минирование местности приводят к потерям среди личного состава оккупантов.

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