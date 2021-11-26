Россия стягивает к ОРДЛО кадровых военных

РФ стягивает военнослужащих на Донбасс. Фото: УНИАН

На временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей на этой неделе прибыла очередная группа кадровых российских военнослужащих для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений.

Об этом сообщило Главное управление разведки в Facebook.

"Командование ВС РФ продолжает направлять кадровых российских офицеров и военнослужащих контрактной службы отдельных военно-учетных специальностей для выполнения задач в составе соединений и частей один-Донецк и два-Луганск АК оперативной группировки российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

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Активизация противником разведывательно-диверсионных групп и интенсивное минирование местности приводят к потерям среди личного состава оккупантов.

"Такие случаи российский пропагандистский аппарат пытается скрыть и использовать информацию о фактах гибели личного состава на собственных минно-взрывных заграждениях по дискредитации Объединенных сил", - добавили в Минобороны.

Около 2,1 тыс. кадровых военнослужащих вооруженных сил РФ постоянно воюют против Украины в ОРДЛО, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.