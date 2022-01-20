Обращение Зеленского сравнили с "Не смотрите вверх" и сеансом Чумака

Зеленский продолжает разговаривать с гражданами в инфантильной манере. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский общается с аудиторией как сказочник. Хочет показать себя "папой", который "посадит на колени и успокоит".

Об этом Gazeta.ua сказала автор проекта "Рагу.лі" блогер Татьяна Мыкытенко.

"Вся политика Зеленского - показать решения, которые он сделает для нас быстро, легко, просто. До того как стал президентом, говорил, что посмотрит Путину в глаза и "весна придет - сажать будем". Такой быстрорастворимый суп или напиток - что-то простое, понятное для масс", - говорит блогер.

Действующий президент никогда не выбирал сложную коммуникацию.

"Зеленскому больше нравится рассказывать сказки. Наверняка думает, что общается с инфантильной аудиторией. А таким надо все говорить в формате басен. Зеленский никогда не выбирал сложную коммуникацию. Сложные темы всегда закрывал оберткой - все решим. В этой речи тоже вспомнил - дороги строятся. Снова много наобещал", - говорит журналистка.

Видеообращение похоже на американский фильм "Не смотри вверх" и россиянина Алана Чумака, который "заряжает воду", отметила блогер.

"На Новый год говорил, что война в головах. Сейчас продолжает в той же инфантильной манере говорить на тему происходящего вокруг Украины и в оккупированном Крыму. Все затирает, война продолжается, ничего нового не происходит, а мир делает все для того, чтобы мы побежали покупать гречку. Но вы не паникуйте, я ваш папа, сейчас вас посажу на колени и успокою. Сеанс групповой терапии", - объяснила Татьяна Мыкытенко.

На какую-то часть аудитории такой эффект подействовал, а кого-то разозлило, отметила она.

Кроме того, команда Зеленского позволяет ему самому проговорить текст и поверить в сказанное.

"С одной стороны, нам втюхивают, что перемирие работает, хотя его действительно нет. С другой стороны, говорят: разве для вас новость, что идет война?", - говорит журналистка.

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"Время от времени Зеленскому надо появляться и что-то говорить. К тому же, сейчас Украину посетили много международных гостей, много разговоров об Украине за ее пределами. Удивительно, если он будет молчать в этот период. Сделал ход конем в противоположность тому, что происходит в мире.

Украинцы весьма отделены от того, что происходит в мировом пространстве. Наш медийный рынок не работает на то, чтобы информировать качественно - о прениях в британском парламенте, как нас поддержат балтийские страны, Польша, Канада. Об этом украинцы узнают мало. Зато отлично знают о том, как кто-то провалился в колодец, где-то умер ребенок, кто-то накричал друг на друга в маршрутке, Ахметов спас 10 миллионов украинцев, а "Слуга народа" отчиталась. Наше информационное пространство наполнено трешем и шлаком, который выгоден политическим игрокам.

Поэтому когда Зеленский выходит на аудиторию, он противопоставляет себя всему мировому сообществу. С одной стороны, выходит Байдег и говорит: Россия нападет на Украину. Тем временем Зеленский говорит: успокойтесь, не покупайте гречку.

Голос мирового сообщества рядовой избиратель Зеленского никогда и не услышит. Потому что не доставляет себе хлопот искать дополнительную информацию кроме того, что ему скармливают "1+1" или канал "Украина 24", - говорит блогер.

19 января президент записал видеообращение, в котором призвал украинцев не паниковать. До этого встречался с государственным секретарем США Энтони Блинкеным, который назвал скопление российских войск на границе с Украиной "беспрецедентной угрозой".